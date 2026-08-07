Semarnat va por medidas radicales para fortalecer la restauración ambiental en México

La Semarnat busca actualizar las leyes ambientales mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México busca implementar medidas más radicales para fortalecer su marco jurídico en materia ambiental, con el objetivo de responder a los nuevos desafíos que enfrenta el país en materia de restauración y conservación de los ecosistemas.

Lo anterior, lo dio a conocer la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, quien advirtió la necesidad de sumar esfuerzos colectivos para hacerle frente a la actual crisis ambiental que acecha al planeta, un tema que debe enfrentarse de manera colectiva.

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Durante la sesión virtual en la Tercera Reunión Temática en Materia de Conservación y Restauración de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), la titular reiteró la relevancia de consolidar una agenda nacional en la que la naturaleza sea considerada infraestructura de la economía.

Actualización del marco legal, tarea prioritaria para la política ambiental del país

Bárcena Ibarra subrayó que la actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) figura entre las tareas prioritarias para robustecer la política ambiental de México. En ese marco, destacó que la biodiversidad, la contaminación y el cambio climático están intrínsecamente conectados.

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“La restauración y conservación dejaron de ser una política secundaria. La biodiversidad, contaminación y el cambio climático están intrínsecamente conectados”, afirmó.

La secretaria también señaló que la nueva Ley General de Economía Circular es una de las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como parte de ese esfuerzo, ya se trabaja con empresas huleras para impulsar el reciclaje de neumáticos y evitar que se conviertan en factores contaminantes.

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Además, llamó a que los proyectos de desarrollo incorporen medidas de restauración y conservación, y adelantó que desde la Semarnat se promueve que las empresas acompañen sus inversiones con propuestas de fondos de compensación ambiental.

Impulsan Jornada Nacional de Reforestación

El próximo 9 de agosto llevarán a cabo una campaña de reforestación en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo 9 de agosto, el Gobierno de México pondrá en marcha la Jornada Nacional de Reforestación 2026, que por primera vez se realizará de manera simultánea en las 32 entidades federativas y la Ciudad de México con carácter anual.

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Entre los alcances de la jornada destacan:

Reforestar alrededor de 32 mil hectáreas en todo el territorio nacional.

Contar con la participación de más de 260 mil personas a lo largo del país.

Sembrar 6.7 millones de plantas en una sola jornada coordinada.

La secretaria invitó a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa e indicó que los sitios de participación pueden consultarse en la plataforma reforestación.gob.mx.

Restauración, remediación y saneamiento, ejes de la agenda de la Semarnat

Bárcena Ibarra precisó que las acciones de la Semarnat en materia de restauración, rehabilitación, remediación y saneamiento tienen como propósito proteger la biodiversidad del país, evitar su pérdida, combatir los efectos de la contaminación y hacer frente al cambio climático.

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Durante el “Foro Nacional: Retos, oportunidades y propuestas para el fortalecimiento de la legislación ambiental en México”, la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada, también reiteró la relevancia de fortalecer el marco jurídico para atender los principales retos ambientales del país:

“Debemos atajar los problemas ambientales que tiene nuestro país y proteger el ambiente que es tarea de todos. Nuestro país hoy tiene esta LGEEPA que tenemos que modernizar y adecuarla a las nuevas circunstancias ambientales y de recursos naturales”.

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Semarnat impulsa actualización de la Ley General de Cambio Climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la Cámara de Diputados, instó a revisar la Ley General de Cambio Climático (LGCC), también agregó que el país ha tenido el objetivo de mantenerse al día “en las obligaciones internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otras relativas a la biodiversidad y a las sustancias químicas; tenemos diversas obligaciones con relación al manejo adecuado y a la reducción de las sustancias químicas, en particular del mercurio”.