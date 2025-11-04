Yuri vuelve al Auditorio Nacional: fecha y preventa para el sexto show de ‘Icónica Tour’

Yuri anuncia una sexta fecha en el Auditorio Nacional tras agotar entradas en cinco conciertos previos (OCesa)

El anuncio de una nueva fecha para el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional confirma el fenómeno que representa la artista en la escena musical mexicana.

Tras agotar las entradas en cinco presentaciones previas, la cantante veracruzana sumará una sexta función el 11 de febrero de 2026, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes y queridas del pop latino.

La preventa de boletos, exclusiva para clientes Banamex, comenzará el 6 de noviembre, mientras que la venta general se habilitará el 7 de noviembre tanto en las taquillas del recinto como a través de Ticketmaster.

La preventa de boletos para el concierto de Yuri será exclusiva para clientes Banamex el 6 de noviembre (Foto: @oficialyuri, Instagram)

El recorrido de Yuri por los escenarios más importantes del país ha estado marcado por una capacidad inusual para reinventarse y conectar con públicos de distintas generaciones. Su repertorio abarca desde éxitos pop que han marcado época hasta baladas románticas que se han convertido en himnos para sus seguidores.

Además, la intérprete ha incursionado con éxito en el regional mexicano, lo que evidencia su versatilidad y su habilidad para adaptarse a las tendencias sin perder su esencia.

La vigencia de la artista se refleja en sus cifras actuales: más de 6 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales respaldan la permanencia de su música en el gusto del público.

Yuri suma más de 6 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, reflejando su vigencia musical (Efe)

A lo largo de más de cuarenta años de carrera, Yuri ha mantenido una presencia constante en la industria, como lo demuestra el éxito de su ICÓNICA TOUR, que ha registrado llenos totales en cada una de sus fechas anteriores: 8 de febrero, 27 de marzo, 2 de abril, 22 de agosto y 6 de noviembre.

El lanzamiento de su más reciente sencillo, “Tuya para Siempre”, el 9 de octubre, marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la cantante. Esta canción retoma el estilo de balada romántica que ha caracterizado a Yuri, fusionando su potencia vocal con una emotividad que ha sido su sello distintivo.

La cantante veracruzana consolida su influencia en el pop latino con un nuevo show el 11 de febrero de 2026 (Ocesa)

La letra explora temas como el amor, el desengaño y la resiliencia, reafirmando la capacidad de la artista para transmitir emociones profundas y mantener una conexión genuina con su audiencia.

El concierto del 11 de febrero de 2026 en el Auditorio Nacional ofrecerá la oportunidad de escuchar en vivo temas emblemáticos como “Primer Amor”, “Detrás de mi ventana” y “Maldita Primavera”, en una velada que promete reunir a fanáticos de distintas generaciones.

La expectativa generada por esta nueva fecha confirma que el legado de Yuri permanece vigente y que su voz continúa siendo una referencia indiscutible en la música latina.