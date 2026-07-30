México
Agregar Infobae enGoogle

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 30 de julio

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Guardar

Los precios de los combustibles en la Ciudad de México varían diariamente, por lo que resulta esencial consultar las tarifas diarias proporcionadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer los valores máximos y mínimos actuales de la gasolina, el gasóleo y el diésel por litro. Estos son los precios de los principales carburantes ciudad de méxico de este jueves 30 de julio de 2026.

El precio de la gasolina por litro en la Ciudad de México

La gasolina magna se encuentra en un promedio de 23.799 pesos por litro.

Finalmente, el diésel está en un promedio de 26.985 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium, se vende en un promedio de 28.709 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

PUBLICIDAD

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Ciudad de Méxicomexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 30 de julio

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 30 de julio

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina este 30 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina este 30 de julio

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 30 de julio

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 30 de julio

Precio de la gasolina en México este 30 de julio

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en México este 30 de julio

Temblor hoy 30 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 30 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reconoce Fiscalía aumento de homicidios en la zona occidente de Chihuahua

Reconoce Fiscalía aumento de homicidios en la zona occidente de Chihuahua

El relato inédito del amigo colombiano de “El Mencho” en prisión: chistes, peleas y su gusto por ver la maldad de los otros

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Golpe a “Don Checo”: desmantelan dos células dedicadas al huachicoleo de Gas LP en el Edomex

Detienen a “El Miky”, operador del Cártel de los Beltrán Leyva en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

Temblor hoy 30 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

¿Quién nominó a quién en la primera nominación de La Casa de los Famosos México? Así repartieron sus puntos

Así reaccionó Arantza Ruiz tras quedar nominada en La Casa de los Famosos México 2026: “Me lo esperaba”

Karely Ruiz responde a quienes la acusan de inventar el robo en su casa: “La gente está enferma”

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

Por qué las estrellas de la Liga MX fueron derrotadas por las MLS

Obed Vargas anota su primer gol con el Atlético de Madrid y gana confianza con Simeone

Samy Rivers acusa desigualdad tras derrota ante RoRo en La Velada del Año 6

La promesa que Andy Ruiz realizó en su regreso al boxeo junto a Eddie Hearn, su promotor