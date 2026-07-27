Rastreando MX utiliza nuevos informes de la ASF para ampliar revisión de proveedores de Alimentación para el Bienestar

Rastreando MX utiliza nuevos informes de la ASF para ampliar revisión

La agencia independiente de verificación de datos Rastreando MX amplía su investigación sobre empresas proveedoras del programa Alimentación para el Bienestar, tras la integración de documentos oficiales obtenidos a través de solicitudes de transparencia y acceso a la información pública.

La actualización da seguimiento al análisis realizado por la organización respecto a los supuestos procesos de contratación vinculados al programa.

El objetivo es aportar elementos documentales adicionales a la conversación pública. Para este fin, Rastreando MX recurrió a fuentes institucionales con la finalidad de contrastar la información disponible y ampliar el contexto sobre las supuestas revisiones efectuadas por autoridades competentes.

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Rastreando MX utiliza nuevos informes de la ASF para ampliar revisión

Entre los documentos incorporados figura la respuesta a la solicitud de información número 330030125000253, emitida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según la información referida en la investigación, la supuesta revisión practicada a Comercializadora FamilyDuck S.A. de C.V. no señala presuntas irregularidades, observaciones pendientes ni incumplimientos relacionados con los contratos analizados.

La investigación también revisa los resultados disponibles de auditorías y procesos institucionales relacionados con empresas proveedoras que presuntamente participan en contratos del programa Alimentación para el Bienestar. De acuerdo con la documentación pública consultada por Rastreando MX, las revisiones analizadas no habrían determinado sanciones ni responsabilidades administrativas contra las compañías proveedoras incluidas en la investigación.

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La ampliación tiene como propósito contribuir a una visión más amplia de los procesos de fiscalización y contratación pública a partir de evidencia documental, y distinguir entre la información que circula en el espacio público y los resultados que constan en procedimientos formales de revisión.

Rastreando MX señaló que el acceso a la información pública y la consulta de documentos institucionales permiten ampliar el contexto sobre asuntos de interés ciudadano, facilitando una mejor comprensión de los procesos relacionados con el ejercicio de recursos públicos. La organización indicó que continuará con la revisión y actualización de su investigación como parte de su seguimiento documental.

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