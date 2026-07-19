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¿Por qué el SAT puede multar algunas transferencias entre familiares? Esto debes saber para evitar sanciones de hasta 35 mil pesos

Existe un requisito que puede derivar en sanciones económicas cuando se trata de montos elevados

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La clave está en distinguir una transferencia bancaria ordinaria de un préstamo, donativo o aumento de capital que rebasa los límites establecidos por la autoridad fiscal. Foto: Infobae
La clave está en distinguir una transferencia bancaria ordinaria de un préstamo, donativo o aumento de capital que rebasa los límites establecidos por la autoridad fiscal. Foto: Infobae

Recibir dinero de un familiar o un amigo mediante una transferencia bancaria no genera automáticamente una multa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, existe un requisito que sí puede derivar en sanciones económicas cuando se trata de montos elevados.

En los últimos días ha circulado información sobre supuestas multas de hasta 35 mil pesos por recibir dinero de familiares. Aunque el dato tiene un fundamento legal, no aplica para todas las transferencias, sino únicamente en casos específicos previstos por la legislación fiscal.

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A continuación te explicamos cuándo el SAT puede imponer una sanción, qué operaciones deben declararse y qué dice la ley.

¿En qué casos el SAT puede multar por transferencias entre familiares?

La clave está en distinguir una transferencia bancaria ordinaria de un préstamo, donativo o aumento de capital que rebasa los límites establecidos por la autoridad fiscal.

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De acuerdo con la información difundida por el SAT y lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las personas físicas deben informar a la autoridad cuando reciben:

  • Préstamos.
  • Donativos.
  • Premios.
  • Otros ingresos similares.

La obligación cobra especial relevancia cuando el monto acumulado supera los 600 mil pesos durante un ejercicio fiscal. Si no se presenta el aviso correspondiente, el contribuyente puede hacerse acreedor a una multa que ronda los 35 mil pesos, dependiendo de la infracción.

El requisito indispensable para evitar la multa

El requisito no consiste en pedir autorización para recibir una transferencia, sino en declarar ante el SAT los préstamos, donativos o aportaciones que excedan el monto previsto por la legislación.

En algunos casos también debe presentarse la Forma 86-A, utilizada para informar préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital recibidos en efectivo, cuando así lo establece la normatividad fiscal.

Si el contribuyente omite este aviso, el SAT puede considerar que existe un incumplimiento de las obligaciones fiscales y aplicar la sanción correspondiente.

¿Todas las transferencias entre familiares deben declararse?

No, el propio SAT ha aclarado que recibir una transferencia de un familiar o amigo no implica, por sí mismo, una multa, ni existe una disposición que sancione automáticamente este tipo de operaciones.

Las transferencias que forman parte de apoyos económicos habituales, gastos compartidos o movimientos bancarios comunes no generan una sanción únicamente por realizarse.

Sin embargo, cuando las cantidades son elevadas y corresponden a préstamos, donativos u operaciones que la ley obliga a informar, el contribuyente debe cumplir con las disposiciones fiscales para evitar problemas con la autoridad.

¿De cuánto puede ser la multa?

Las sanciones pueden alcanzar alrededor de 35 mil pesos, dependiendo del tipo de incumplimiento y de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Además de la multa, el SAT puede solicitar información adicional para comprobar el origen de los recursos si detecta inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos financieros del contribuyente.

Recomendaciones para evitar problemas con el SAT

Si vas a recibir una cantidad importante de dinero de un familiar o amigo, los especialistas recomiendan:

  • Conservar comprobantes de la operación.
  • Elaborar un contrato cuando se trate de un préstamo.
  • Declarar los montos cuando la ley así lo exija.
  • Mantener congruencia entre los ingresos reportados y los movimientos bancarios.

De esta manera podrás demostrar el origen de los recursos en caso de que la autoridad fiscal solicite información y evitar posibles sanciones.

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