México

Lluvias intensas ponen en alerta a México: estos son los estados con riesgo de inundaciones y deslaves

Protección Civil exhortó a la población cercana a cuerpos de agua y laderas a extremar precauciones, mantenerse informados y seguir las indicaciones de las autoridades

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Persona de espaldas con casco blanco y chaleco oscuro de SINAPROC, observando una ciudad con rascacielos, tráfico vehicular y lluvia intensa.
Un miembro del Sistema Nacional de Protección Civil de México observa la ciudad capital bajo la lluvia, con edificios y el tráfico vehicular iluminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias continuarán este domingo en gran parte de México, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un llamado urgente para que la población extreme precauciones ante el riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos y deslaves.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que las precipitaciones podrían intensificarse en diversas regiones del país, por lo que se pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

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¿En qué estados lloverá más fuerte este 19 de julio?

Según el pronóstico del SMN, este domingo se esperan diferentes niveles de precipitación en varias entidades del país.

Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas se pronostican para:

  • Sonora (este y sureste).
  • Chihuahua (oeste y suroeste).
  • Sinaloa (norte).

En tanto, habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:

  • Durango (noroeste).

Además, se esperan chubascos con lluvias fuertes en:

  • Baja California Sur.
  • Zacatecas.
  • Aguascalientes.
  • Guanajuato.
  • Nayarit.
  • Jalisco.
  • Colima.
  • Michoacán.
  • Estado de México.
  • Guerrero.
  • Oaxaca.

Para el resto de las entidades del centro, norte, oriente y sur del país también se pronostican chubascos y lluvias aisladas.

Protección Civil advierte por inundaciones, ríos desbordados y deslaves

La CNPC explicó que las lluvias registradas en los últimos días han provocado una alta saturación de los suelos, lo que incrementa considerablemente el riesgo de:

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  • Desbordamientos de ríos y arroyos.
  • Inundaciones urbanas y rurales.
  • Deslizamientos de laderas y derrumbes.

Por ello, las autoridades hicieron un llamado a evitar situaciones de riesgo y priorizar la seguridad personal y familiar.

Uno de los principales exhortos es no intentar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, ya sea caminando o en automóvil, debido a que la fuerza de la corriente puede arrastrar personas, vehículos e incluso estructuras de mayor tamaño.

Recomendaciones para mantenerse seguro durante las lluvias

La Protección Civil también emitió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante las precipitaciones:

  • Evitar traslados innecesarios mientras persistan las lluvias.
  • Extremar precauciones al circular por carreteras cercanas a montañas, laderas o taludes.
  • Permanecer atento a señales de inestabilidad del terreno, como grietas, árboles inclinados o postes desplazados.
  • Evacuar hacia un lugar seguro si se detecta algún riesgo de deslave.
  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua.
  • Mantener limpios coladeras, desagües y sistemas de drenaje alrededor de la vivienda.
  • Consultar únicamente los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil y atender cualquier instrucción de evacuación o resguardo.

¿Por qué aumentan los riesgos durante las lluvias intensas?

Cuando las precipitaciones son constantes, el terreno pierde estabilidad debido a la acumulación de agua. Esto favorece la aparición de deslaves, hundimientos e inundaciones repentinas, especialmente en comunidades ubicadas cerca de ríos, barrancas o zonas montañosas.

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que la prevención es la principal herramienta para evitar accidentes y llamó a la población a mantenerse informada mediante los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y las unidades estatales y municipales de Protección Civil.

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