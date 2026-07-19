Ambulante anuncia nueva edición con 600 actividades sobre cine documental y talleres para exhibidores

El cine documental volverá a recorrer México, pero esta vez bajo un modelo que apuesta por las comunidades y los espacios culturales locales. La 13.ª edición de Ambulante Presenta iniciará este 18 de julio y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026, con actividades en 30 estados de la República, además de otras sedes que aún están por confirmarse.

Durante más de cuatro meses, el programa reunirá cientos de funciones, talleres, encuentros formativos y actividades escénicas organizadas por cineclubes, universidades, centros culturales, bibliotecas y colectivos locales. La mayoría de las actividades serán gratuitas, con el objetivo de acercar el cine documental a públicos diversos y fortalecer los procesos culturales comunitarios.

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A diferencia de la tradicional Gira de Documentales de Ambulante, este circuito funciona mediante una red de exhibidores independientes que eligen la programación de acuerdo con las necesidades e intereses de sus comunidades, generando espacios de diálogo, reflexión y participación colectiva.

¿Qué es Ambulante Presenta y cómo funciona?

Ambulante Presenta es un circuito colaborativo de exhibición de cine documental que busca fortalecer el acceso a este género cinematográfico en distintas regiones del país mediante alianzas con organizaciones e instituciones locales.

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En este modelo, son las propias sedes —como cineclubes, museos, centros culturales, universidades y colectivos— quienes seleccionan las películas del catálogo disponible y organizan funciones acompañadas de conversaciones, talleres o actividades especiales.

La iniciativa permite adaptar la programación a los contextos específicos de cada territorio, fomentando el intercambio de ideas y la construcción de públicos interesados en el documental contemporáneo.

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El catálogo 2026 apuesta por la memoria, el territorio y las luchas sociales

La programación de este año reúne documentales que exploran la manera en que las comunidades habitan sus territorios, construyen memoria y enfrentan procesos de transformación social.

Entre los estrenos mexicanos destacan:

Boca vieja

Los que dicen ¡no!

Más que una casa

Estas producciones abordan temas como la organización comunitaria, el despojo territorial, la precarización y la defensa de los espacios de vida.

En el apartado de cine mexicano también sobresalen Llamarse Olimpia y Maquilápolis (ciudad de fábricas), dos obras que ponen en el centro la lucha de las mujeres por sus derechos frente a la violencia y la desigualdad estructural.

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El cine latinoamericano tendrá una presencia importante con títulos como:

El lugar de la ausencia

Alma del desierto

Runa simi

Bienvenidos conquistadores interplanetarios y del espacio sideral

Estas películas abordan memorias familiares, lenguas originarias, identidades disidentes y las persistencias del colonialismo desde distintas miradas documentales.

Homenaje a Sarah Minter a una década de su fallecimiento

Con motivo del décimo aniversario luctuoso de la cineasta Sarah Minter, el catálogo incorpora tres de sus obras más representativas:

Alma Punk

Nadie es inocente

Nadie es inocente: 20 años después

Las películas permiten revisitar las culturas juveniles, las formas de resistencia cotidiana y la importancia del documental como herramienta para registrar las voces que históricamente han permanecido en los márgenes.

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Asimismo, la programación incluye una muestra realizada junto con Mullu, plataforma de cine y comunicación impulsada por pueblos originarios de Abya Yala, integrada por:

Huaquero

Yuyaymanta: desde la memoria

Charip: el relámpago del río

Estas producciones reflexionan sobre la defensa del territorio, la memoria indígena y las huellas del colonialismo en América Latina.

Habrá funciones para niñas, niños y familias

La programación infantil Ambulantito incorpora dos nuevos programas.

Caleidoscopia: el portal para ser otrx propone una aproximación lúdica a la diversidad, mientras que Casas familiares invita a reflexionar sobre los cuidados, los afectos y las distintas maneras de construir un hogar.

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Además, el catálogo incluye dos programas de cortometrajes:

Cortos Pulsos: Desbordamientos , enfocado en la movilidad humana, el territorio y la justicia climática.

Contracampo amazónico, desarrollado junto con el Archivo Río Abierto de Perú, que explora la relación entre memoria, archivos audiovisuales y resistencia amazónica.

También habrá talleres y programas de formación para exhibidores

Además de las funciones, Ambulante Presenta 2026 desarrollará actividades de formación dirigidas a personas interesadas en fortalecer proyectos de exhibición comunitaria.

El 18 de julio, en Morelia, Michoacán, se realizará el Taller para exhibidores de la región occidente, organizado junto con la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, dirigido a participantes de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima que trabajan en cineclubes, colectivos, bibliotecas, escuelas o proyectos culturales.

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La jornada concluirá con la proyección gratuita de Bienvenidos conquistadores interplanetarios y del espacio sideral en el Auditorio de Casa Natal.

Por otra parte, el 31 de julio abrirá la convocatoria del Programa Formativo de Ambulante Presenta 2026, que busca acompañar procesos de exhibición documental en comunidades de todo México.

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También se realizará el Laboratorio de Teatro Documental Ambulante 2026, organizado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mediante la Coordinación de Difusión Cultural y el Museo Universitario del Chopo, dirigido a creadoras y creadores con experiencia que desarrollen proyectos escénicos documentales.

¿Dónde se realizarán las funciones de Ambulante Presenta?

La programación llegará a decenas de espacios culturales distribuidos en 30 estados, entre ellos museos, universidades, cineclubes, centros culturales y proyectos comunitarios.

Algunas de las sedes participantes son el Museo Amparo, la Capilla del Arte UDLAP, el Centro Cultural José Martí, el Centro de Cultura Digital, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Rosario Castellanos.

Además de numerosos cineclubes y colectivos independientes como Cinema Biosfera, Cinema Caxcán, Cine Mayahuel, Kiltro Cinema, Micelio Espacio de Creación Colectiva, Sala Mercurio Tulum, Videoteca Bengala y WAD HOUSE: Cartelera Chula Cholula, entre muchos otros.

Con este modelo de colaboración nacional, Ambulante Presenta 2026 busca consolidar una red de exhibición que permita que el documental siga siendo un espacio para el encuentro, la memoria y la reflexión colectiva en comunidades de todo el país.