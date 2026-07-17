México

Periodista exhibe el salario de Marx Arriaga en la SEP tras la polémica por la venta de su casa

En su cuenta de X, Jorge García Orozco aseguró que Arriaga obtuvo ingresos por 1 millón 643 mil 881 pesos tan solo en un año al frente de la Dirección General de Materiales Educativos

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Un hombre sostiene una pluma y examina un documento con tabla de ingresos. De fondo, una ventana con edificios y la efigie de Karl Marx
Un periodista examina la declaración de ingresos anuales de Marx Arriaga en la Secretaría de Educación Pública de México. (Infobae México Especial)

La situación financiera de Marx Arriaga lo devolvió al centro del debate público, ahora después de que el periodista Jorge García Orozco difundiera el salario que percibía durante su paso por la Secretaría de Educación Pública (SEP). La publicación surgió tras el anuncio del exfuncionario sobre la venta de su vivienda en Ciudad Juárez, decisión que atribuyó a la falta de pago de su liquidación y al incremento de los intereses de su crédito hipotecario.

En su cuenta de X, García Orozco aseguró que Arriaga obtuvo ingresos por 1 millón 643 mil 881 pesos en un año mientras ocupó la Dirección General de Materiales Educativos.

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El periodista acompañó el dato con una crítica: “Ganaba en 1 año más de lo que costaba su casa, nunca ahorró. Por eso los marxistas no saben y nunca han sabido administrar nada, no saben matemáticas”.

El señalamiento apareció días después de que Arriaga revelara públicamente los problemas económicos que enfrenta tras su salida de la dependencia federal.

Captura de pantalla de dos publicaciones de Twitter/X: una de Jorge García Orozco con texto y parte de una declaración patrimonial, otra de Marx Arriaga Navarro con texto y dos imágenes
El periodista Jorge García Orozco difundió el salario que percibía durante su paso por la Secretaría de Educación Pública (SEP). (X: Jorge García Orozco)

¿Por qué puso en venta su casa?

Marx Arriaga informó que decidió vender su patrimonio porque, según explicó, aún no recibe la liquidación correspondiente tras dejar la SEP hace seis meses.

A través de redes sociales escribió: “Prefiero regalarlo todo que dejar que Santander lo remate”. En otro mensaje agregó: “Si alguien busca una casa en Juaritos, estoy malbaratando el patrimonio que construí como maestro”.

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El exfuncionario sostuvo que los intereses de su crédito hipotecario se volvieron insostenibles, por lo que optó por vender el inmueble antes de enfrentar un embargo bancario.

El exfuncionario aseguró que decidió vender su casa antes de que el banco la remate por las deudas acumuladas.
El exfuncionario aseguró que decidió vender su casa antes de que el banco la remate por las deudas acumuladas.

¿Cómo fue su salida de la SEP?

Arriaga dejó la Dirección General de Materiales Educativos en febrero de 2026, en medio de una fuerte controversia por los Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana.

Su salida ocurrió después de desacuerdos internos sobre modificaciones al contenido de los materiales educativos. Durante esos días permaneció varias jornadas dentro de su oficina como protesta contra el relevo administrativo.

El entonces titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que el académico rechazó distintas alternativas para permanecer dentro del gobierno antes de concretarse su separación de la dependencia.

Marx Arriaga asegura que no cambiaría la decisión de rechazar una representación diplomática, pese a enfrentar problemas económicos.
Marx Arriaga asegura que no cambiaría la decisión de rechazar una representación diplomática, pese a enfrentar problemas económicos.

No se arrepiente de haber rechazado una embajada

Después de revelar su situación económica, Arriaga respondió a quienes cuestionaron su decisión de no aceptar una representación diplomática en América Latina.

En X escribió: “Me preguntan si debí aceptar la embajada y llevar una vida cómoda… ¡Imposible! ¡Soy obradorista! Prefiero vivir o morir en la pobreza, luchando con mis hermanos; buscando la justicia social… que traicionar los principios”.

La propuesta fue confirmada meses atrás por Mario Delgado, quien explicó que formaba parte de las opciones planteadas antes de la salida definitiva del funcionario. La oferta también provocó críticas de integrantes de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, que cuestionaron el uso de cargos diplomáticos dentro de negociaciones políticas.

La polémica ahora suma un nuevo capítulo con la difusión de los ingresos que Arriaga recibió durante su gestión y el debate generado en redes sociales sobre su situación financiera tras abandonar la SEP.

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