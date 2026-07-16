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Semanart confirma permanencia de metales pesados en río Lerma

La contaminación por metales pesados en Jalisco se investiga para determinar fuentes específicas de origen

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río Lerma
(Wikipedia)

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), Alicia Bárcena, confirmó la existencia de metales pesados en la zona de El Salto, Jalisco, “si hemos encontrado metales pesados y lo interesante es que estamos detectando de dónde provienen los metales pesados, qué industrias están proviniendo, entonces las inspecciones que estamos haciendo (...) son fundamentales porque ahí es donde vienen metales pesados con productos tóxicos y en el río Lerma existe el problema”.

De acuerdo con la secretaria, se está trabajando para que las plantas de tratamiento aumenten su capacidad para sanear el agua.

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