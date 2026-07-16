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Cómo consultar y descargar tu número de Seguridad Social IMSS en línea

El Instituto Mexicano del Seguro Social permite obtener o localizar el Número de Seguridad Social en minutos desde cualquier dispositivo

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Primer plano de hombre sosteniendo un teléfono inteligente que muestra la aplicación del IMSS en una oficina con un escritorio y una silla.
El Instituto Mexicano del Seguro Social permite obtener o localizar el Número de Seguridad Social en minutos desde cualquier dispositivo, sin costo y sin filas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Número de Seguridad Social del IMSS se puede obtener o localizar de forma gratuita en línea, sin necesidad de acudir a ninguna oficina. El trámite está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y solo requiere dos datos: la CURP y un correo electrónico personal. Cualquier persona que necesite afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social, o que haya olvidado su NSS, puede completar el proceso en minutos desde su celular o computadora.

El NSS es único, permanente e intransferible. Sirve para llevar el registro de trabajadores y asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y es indispensable para acceder a servicios médicos, trámites laborales, pensiones y cualquier gestión ante el instituto. Sin ese número, no es posible iniciar una relación formal con la institución ni acreditar derechos de seguridad social.

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Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
El IMSS habilitó un portal digital y una aplicación móvil para que cualquier trabajador, pensionado o persona no afiliada pueda obtener su Número de Seguridad Social sin trámites presenciales ni costo alguno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite en línea tarda minutos y no tiene costo

  1. Ingresa al portal de Servicios Digitales del IMSS en serviciosdigitales.imss.gob.mx y busca la opción “Solicitud de asignación o localización de número de seguridad social”.
  2. Captura tu CURP y un correo electrónico válido al que tengas acceso, porque ahí llegará tu documentación.
  3. Ingresa el código de verificación que el sistema te solicite y haz clic en continuar.
  4. El sistema busca en su base de datos: si nunca has tenido un NSS, te lo asigna; si ya contabas con uno de empleos anteriores, lo localiza y lo muestra en pantalla.
  5. Al concluir, recibes en tu correo dos archivos en formato PDF: la constancia de tu Número de Seguridad Social y tu tarjeta digital lista para imprimir. El trámite es gratuito.

La app IMSS Digital también permite hacer el trámite desde el celular

Cartilla IMSS
El IMSS asigna o localiza el Número de Seguridad Social por internet las 24 horas del día, los 365 días del año, sin que el usuario tenga que presentar documentos físicos ni acudir a ninguna oficina. (FOTOS: IMSS /CUARTOSCURO.COM)

Quienes prefieran usar su celular pueden descargar la aplicación oficial IMSS Digital, disponible para Android e iOS. Dentro de la app, el proceso es el mismo: se ingresan la CURP y el correo electrónico, y el sistema asigna o localiza el NSS de forma automática.

La aplicación también permite acceder a otros servicios digitales del instituto, como citas médicas, consulta de semanas cotizadas y expediente clínico, todo desde un mismo lugar.

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Qué documentos se necesitan para el trámite presencial

Si el sistema en línea presenta algún error o no puede completar el trámite de forma digital, el IMSS ofrece la opción presencial. El usuario debe acudir a la Subdelegación u Oficina Auxiliar de Afiliación y Cobranza que le corresponda, de lunes a viernes en días hábiles, entre las 8:00 y las 15:30 horas.

Para ese caso, sí se requieren documentos físicos: impresión original de la CURP, copia certificada del acta de nacimiento e identificación oficial vigente. El instituto acepta credencial para votar, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional, matrícula consular o documento migratorio vigente. En el caso de menores de 18 años, se puede presentar credencial escolar, certificado de estudios o cédula de identidad expedida por el RENAPO, siempre que incluyan fotografía vigente.

Manos de un hombre sosteniendo un teléfono celular con la pantalla mostrando la aplicación del IMSS, campos de texto y un teclado virtual.
El Número de Seguridad Social del IMSS es único, permanente e intransferible, y obtenerlo o recuperarlo por internet no requiere más que la CURP, un correo electrónico vigente y seguir tres pasos en el portal oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo recuperar el NSS si ya se tiene pero no se recuerda

Quien ya cuente con un Número de Seguridad Social pero lo haya olvidado puede localizarlo por el mismo canal digital, sin trámite adicional. El portal del IMSS distingue automáticamente entre una asignación nueva y una localización, por lo que el usuario no necesita saber de antemano si ya tiene o no un NSS registrado.

Para dudas o problemas con el trámite, el instituto pone a disposición el Centro de Contacto IMSS en el teléfono 800 623-2323, atendido por personal especializado.

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