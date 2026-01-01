México

Qué lleva a un agente de la DEA a pactar con grupos criminales como el CJNG

“No puedes ganar una guerra imposible de ganar”, dijo en su momento, José Irizarry, el elemento más corrupto de la institución antidrogas

(AFP)
(AFP)

“Campo traicionó la misión que se le encomendó durante sus 25 años de carrera en la DEA [Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos]”, es parte del informe del Distrito Sur de Nueva York en la acusación contra un exfuncionario de alto rango por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de Paul Campo, quien es señalado, junto con Robert Sensi, por las autoridades de EEUU de conspirar para ayudar al grupo delictivo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Lo que lleva a un agente a relacionarse con integrantes de grupos criminales

Ante la situación, Infobae México contactó con el exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, con el objetivo de profundizar sobre las circunstancias que llevan a un funcionario que se une a una institución para combatir a los grupos criminales a pactar con los mismos.

En la opinión de Vigil, una persona que labora en una agencia de seguridad y que se involucra con grupos criminales debe tener algo de psicópata, pues, al menos para el exagente, el pensamiento de haber traicionado a la institución sería algo que lo perseguiría todos los días.

Mike Vigil DEA (Foto: Twitter@somostusonrisa)
Mike Vigil DEA (Foto: Twitter@somostusonrisa)

Algunos se creen más inteligentes que las instituciones: Mike Vigil

“Es el greed [codicia] lo que nosotros llamamos. Hay algunos que piensan que son más inteligentes que las autoridades, incluyendo la agencia donde trabajan, que ellos pueden hacer eso y que pueden evadir a las autoridades como que son más inteligentes", expresa Vgil.

Vigil además señala que la posición de los agentes de la DEA les permite tener información a la que sería difícil de acceder de otra manera.

Asegura que cuando alguien trabaja de encubierto suele tener la información suficiente para saber cómo responder ante ciertas preguntas de miembros del crimen organizado.

(DEA/MinisterodeDefensa)
(DEA/MinisterodeDefensa)

Los contactos

Por su parte, la periodista Laura Sánchez Ley del medio Milenio, accedió a documentos que registran conversaciones entre Robert Sensi y un hombre que se hizo pasar por miembro del CJNG.

En dichas conversaciones, continúa Sánchez Ley, destaca las relaciones que Campo aún mantenía dentro de la corporación antidrogas, además de su capacidad para lavar dinero.

Y de nuevo el dinero

De igual manera, está el caso de John Costanzo Jr., un hombre que fue agente especial de la DEA y se asoció con Manuel Recio, este último un exagente que se retiró de la DEA y quien inició su negocio sobre servicios de investigación privad para abogados.

“Desde aproximadamente el momento de su jubilación hasta noviembre de 2019, Recio acordó con Costanzo brindarle beneficios a cambio de que este le proporcionara información confidencial sobre las investigaciones de la DEA”, es parte de un informe del Distrito Sur de Nueva York fechado en julio de 2024.

Es decir, Costanzo accedió a los registros de la agencia sobre las personas estaban o habían estado bajo la mira de la DEA. Se trata de objetivos específicos, acusaciones formales y hasta apoyo con información para personas ya acusadas.

Se trata, según el informe, de un plan que orbitaba alrededor de sobornos. Lo anterior refuerza lo expresado por Vigil líneas arriba, sobre el interés de los funcionarios por el dinero.

No solo Irizarry

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil recuerda el caso de José Irizarry, quien es señalado como el agente de la DEA más corrupto. Dicho hombre fue sentenciado a 12 años de prisión en diciembre de 2021.

Dicho sujeto se declaró culpable de lavado de dinero, fraude electrónico de servicios honestos, fraude bancario y robo de identidad agravado.

Utilizó su posición como agente especial para desviar aproximadamente 9 millones de dólares de investigaciones encubiertas de blanqueo de dinero de la DEA hacia él mismo y sus cómplices. A cambio, Irizarry recibió sobornos y sobornos por valor de al menos un millón de dólares para él y su familia, que se usaron para comprar joyas, coches de lujo y una casa

“No hacemos ninguna diferencia”

Sin embargo, en una entrevista con AP publicada en noviembre de 2022, Irizarry asegura que no trabajó solo y que también estaban implicados agentes federales, fiscales, informantes e integrantes de grupos delictivos en el denominado Team America.

“No puedes ganar una guerra imposible de ganar. La DEA sabe esto y los agentes saben esto”, declaró y hasta llamó a la guerra contra las drogas “un juego”.

Lo anterior deja entrever que no solo había un conocimiento acerca de cómo funcionan ciertos procesos al interior de la DEA, sino también de los alcances que los propios miembros de la agencia tienen sobre la misma.

Por su parte, Vigil asegura que los agentes que deciden involucrarse con grupos criminales son los menos, unos pocos.

En México está el antecedente de Nick Palmeri, un agente que se jubiló en 2021. Los reportes indican que habría tenido reuniones con abogados de líderes de grupos criminales.

