México

Conoce el clima de este día en Culiacán Rosales

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Culiacán Rosales para este miércoles 15 de julio.

PUBLICIDAD

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 34 grados, la probabilidad de lluvia será del 66%, con una nubosidad del 65%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura llegará a los 24 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 54%, mientras que las ráfagas de viento serán de 15 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la precipitación que se produce por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a marcar 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden alcanzar un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La zona puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque llegan debilitados, pueden ocasionar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Culiacán RosalesClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morena acusa de “mezquinos” al PRI y al PAN por no sumarse al llamado de Sheinbaum

La presidenta de México pidió a todos los partidos políticos a cerrar filas para defender a las y los connacionales que viven en Estados Unidos

Morena acusa de “mezquinos” al PRI y al PAN por no sumarse al llamado de Sheinbaum

Gala Montes arremete contra Pablo Chagra por rumores sobre su distanciamiento familiar

La actriz mencionó que seguirá hablando con la verdad a pesar que la “crucifiquen”

Gala Montes arremete contra Pablo Chagra por rumores sobre su distanciamiento familiar

Héctor Parra podría salir de prisión mientras su hija Daniela aún continúa en MasterChef 24/7

El actor fue condenado a 12 años y seis meses de cárcel

Héctor Parra podría salir de prisión mientras su hija Daniela aún continúa en MasterChef 24/7

Cultura y poder a través de los videojuegos: la UNAM analiza cómo han cambiado las formas de jugar

El estudio rastrea su evolución histórica y sus efectos actuales en prácticas cotidianas y formas de convivencia

Cultura y poder a través de los videojuegos: la UNAM analiza cómo han cambiado las formas de jugar

Pumas perdería a otro de sus jugadores clave en el inicio del Apertura 2026, partiría hacia España

El posible adiós del titular obligaría a Esteban Solari a rearmar la última línea en pleno contexto del debut contra Pachuca

Pumas perdería a otro de sus jugadores clave en el inicio del Apertura 2026, partiría hacia España
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

Regidora del municipio de Tecate y su esposo mueren tras ataque a balazos

Más policías detenidos en Michoacán: arrestan a mujer agente con arsenal de uso exclusivo de las fuerzas armadas

EEUU acusa que El Mayo Zambada gastó millones de dólares al año en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa

¿El Jando o El Chuki? Los dos pilotos de Los Chapitos que han sido relacionados con el traslado de El Mayo Zambada

ENTRETENIMIENTO

Héctor Parra podría salir de prisión mientras su hija Daniela aún continúa en MasterChef 24/7

Héctor Parra podría salir de prisión mientras su hija Daniela aún continúa en MasterChef 24/7

El complicado romance de Flor Vigna: “Me dejó siete veces”

¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Flor Vigna da la sorpresa como la nueva habitante de La Casa de los Famosos México 4

La temporada 2 de “Nadie nos va a extrañar” tiene fecha de estreno y llega con canción de Julieta Venegas

DEPORTES

Pumas perdería a otro de sus jugadores clave en el inicio del Apertura 2026, partiría hacia España

Pumas perdería a otro de sus jugadores clave en el inicio del Apertura 2026, partiría hacia España

Cruz Azul jugaría como local en el Estadio Corregidora de Querétaro

Érick Gutiérrez confiesa que Chivas le quitó “las ganas de jugar” y Toluca le regresó “la ilusión”

Diego Cocca revela que tenía contrato vigente ante su abrupta salida de Atlas

Amaury Vergara presume los colores rojiblancos en la semifinal Francia vs España del Mundial