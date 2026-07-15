Elsa Aguirre y su único hijo Hugo Morado: lo crió sola y lo perdió a los 30 años por las secuelas de un accidente

Elsa Aguirre y Hugo Morado, su único hijo. (Facebook: Plaxico Lecter)

Elsa Aguirre crió sola a Hugo Morado, su único hijo, después de escapar de un matrimonio marcado por violencia física y amenazas de muerte.

Hugo nació en 1965, fruto de su relación con el periodista Armando Rodríguez Morado. Su hijo murió en 1996, a los 30 años, por las secuelas que le dejó un accidente automovilístico. Aguirre estuvo a su lado en los últimos momentos y lo vio partir “con una expresión de paz en su cara”, según relató en El minuto que cambió mi destino en 2021.

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La actriz del Cine de Oro mexicano falleció este miércoles 15 de julio de 2026 a los 95 años. Con su muerte se cierra también la historia de esa familia que ella sostuvo sola durante décadas: Hugo no dejó descendencia, y Armando nunca se hizo cargo del hijo ni asistió a su funeral.

(Captura de pantalla/YouTube)

Su violento matrimonio con un periodista

Elsa Aguirre conoció a Armando Rodríguez Morado cuando llevaba a su hermana Hilda al trabajo, en una embotelladora. Lo veía pasar por ahí, alto, güero, de ojos azules. Un día él la detuvo en el carro. Se presentó como periodista y comenzó a frecuentar la casa con el pretexto de una entrevista. El noviazgo llegó solo.

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Se casaron en noviembre de 1959, en la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, en Chapultepec. Aguirre tenía 29 años y estaba en el mayor apogeo de su carrera. “Di un paso sin pensar realmente lo que representa toda esa relación con un hombre que uno no conoce”.

Tres meses después de la boda, la noche del 17 de febrero de 1960, la violencia se desbordó. Rodríguez Morado manejaba a exceso de velocidad al salir de un restaurante en la colonia Roma, con Elsa y sus hermanos en el carro. Ella le pidió que parara, pero él la insultó. Cuando llegaron a su departamento en la colonia Juárez, sacó una pistola y la amenazó de muerte. Sus hermanos fueron testigos.

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(Foto: Facebook/Cine de Oro Mexicano)

No era la primera vez. En casa, Armando llegó a quemar los canarios que Elsa cuidaba como mascotas. La amenazó con pistola estando embarazada, según confesó en diversas entrevistas.

Aguirre acudió a la Procuraduría del Distrito Federal a denunciarlo. Llegó con lentes oscuros para cubrir los golpes en el rostro, sin poder parar de llorar. Su declaración ante las autoridades, recuperada por El Universal, fue directa: “Desde que me casé me ha dado muy mala vida, me insulta y golpea... sacó una pistola y me amenazó de muerte. Ya en otras ocasiones había hecho lo mismo, hasta llegó a disparar el arma. Ahora temo por mi vida”.

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Armando Rodríguez fue acusado de amenazas, resistencia de particulares, disparo de arma de fuego, amenazas contra la autoridad, injurias y lesiones. Aguirre no regresó a la casa que compartían y solicitó el divorcio. En esos años, divorciarse y denunciar públicamente a un esposo violento era mal visto. Ella lo hizo de todos modos.

Hugo: el hijo que crió sola

La actriz sólo tuvo un hijo, mismo que tuvo un trágico final (Foto: Facebook Cine de Oro Mexicano)

De esa relación nació Hugo Morado, el único hijo que Elsa Aguirre tuvo en su vida. Armando nunca se hizo cargo de él. Según contó la actriz en entrevistas, el padre llegó a dudar públicamente que Hugo fuera suyo. No convivieron. No hubo manutención.

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Aguirre lo crió sola, con apoyo de su madre y sus hermanos, a quienes les encargaba al niño cuando tenía llamados de filmación. Regresó a trabajar en 1962, un año después de divorciarse, con la telenovela Las momias de Guanajuato. La actuación fue también una forma de sostener a su hijo.

En El minuto que cambió mi destino, Aguirre habló de lo que significó para ella ser madre en esas condiciones: “La mujer debe estar preparada para traer a un ser que no nos pertenece tampoco... traerlo en las mejores condiciones y desearlo. No nada más tener un hijo porque tuvo que ser, ni modo”.

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Hugo creció con su madre en los foros y en las grabaciones. Era, según ella misma describió, un joven apasionado por los automóviles, coleccionista de vehículos, con talento para los negocios y con una tendencia al riesgo que la preocupaba. “Parece que buscaba el conflicto, la pelea”, dijo Aguirre en entrevistas posteriores.

La muerte de su hijo Hugo

(Foto: Twitter / @depelicula)

En 1996, cuando Hugo tenía 30 años, sufrió un accidente automovilístico. Los médicos lograron atenderlo, pero las lesiones fueron graves. Murió días después, por las secuelas del golpe.

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“Lo vi con una cara de paz, como nada. Eso me alivió cuando él murió”, dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Hugo no dejó hijos. Armando Rodríguez Morado no asistió al funeral. Años después, cuando ya eran viejos, el exesposo buscó a Aguirre por teléfono y le pidió regresar. Ella le cortó: el único lazo que los unía era su hijo, y ese lazo ya no existía.

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“Cuando perdemos a alguien tan cercano, se siente un vacío enorme, pero hay que aprender a vivir con esos recuerdos y el cariño que nos dejaron”, dijo Aguirre en entrevistas posteriores.