Onda tropical 18 se desplaza sobre el sur de México hoy lunes 13 de julio: esta es la probabilidad para desarrollo ciclónico

El sistema incrementó a 60% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y mantiene una posibilidad de 90% durante los próximos siete días, por lo que podría evolucionar a un ciclón tropical en el transcurso del martes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 18 se desplazará este lunes 13 de julio sobre el sur de México y, en combinación con otros sistemas atmosféricos, provocará lluvias intensas, descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en diversas regiones del país.

De acuerdo con el comunicado matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno será absorbido por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico localizada al sur de las costas de Guerrero, la cual podría evolucionar a ciclón tropical durante el martes.

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Mientras el sistema avanza, las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre otras dos áreas con potencial ciclónico en el océano Pacífico. Al mismo tiempo, continuarán las condiciones de calor extremo en entidades del noroeste, norte y occidente del territorio nacional.

¿Cuál es la probabilidad de desarrollo ciclónico asociada con la onda tropical 18?

La mañana de este lunes, la principal zona de baja presión se localizaba aproximadamente a 595 kilómetros al sur de Técpan de Galeana, Guerrero, y se desplazaba hacia el oeste-noroeste.

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El sistema incrementó a 60% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y mantiene una posibilidad de 90% durante los próximos siete días, por lo que podría evolucionar a un ciclón tropical en el transcurso del martes.

El SMN, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que la onda tropical 18 será absorbida por esta zona de baja presión, lo que favorecerá su organización y reforzará las lluvias en estados del occidente y sur del país.

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Además, se vigila otra zona de baja presión ubicada al suroeste de la península de Baja California, que presenta apenas 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en 48 horas como en siete días.

También se prevé la formación de una nueva zona de baja presión al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, con una probabilidad de 60% para desarrollo ciclónico en siete días.

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¿En qué estados habrá lluvias intensas este lunes?

Las condiciones meteorológicas serán generadas por la interacción de la onda tropical 18, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y canales de baja presión extendidos sobre distintas regiones de México.

El pronóstico contempla lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Sinaloa , principalmente en el sur.

Durango , en el suroeste.

Nayarit , en el norte.

Michoacán , en la costa.

Guerrero, en el suroeste.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en regiones de Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Colima.

Las precipitaciones serán fuertes, de 25 a 50 milímetros, en zonas de Sonora, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Por su parte, habrá intervalos de chubascos en Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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En Baja California Sur únicamente se prevén lluvias aisladas, con acumulaciones estimadas de entre 0.1 y 5 milímetros.

Las lluvias de fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. Asimismo, podrían provocar deslaves, crecida de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

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Fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas mexicanas

El pronóstico del SMN también advierte sobre rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Nuevo León, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, particularmente en el istmo de Tehuantepec.

En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las rachas alcanzarán entre 40 y 60 kilómetros por hora.

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También se esperan vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora en Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda evitar permanecer cerca de estructuras inestables.

En cuanto al estado del mar, se pronostica oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca. En los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en la costa occidental de Baja California, las olas alcanzarán entre 1 y 2 metros.

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Onda de calor continuará en siete estados

A pesar del temporal de lluvias, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y occidente de México, así como en las zonas costeras del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán.

La onda de calor continuará en regiones de:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Las temperaturas máximas oscilarán entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

También se esperan valores de entre 35 y 40 grados en Coahuila, Nuevo León, Durango, Jalisco, Colima, Puebla, Morelos, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante el calor extremo, las autoridades recomendaron mantener una hidratación constante, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar exposiciones prolongadas al sol y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables.

El SMN y la Conagua exhortaron a la población a consultar únicamente los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en las entidades con pronóstico de lluvias intensas y riesgo de inundaciones.