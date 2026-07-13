México

El hábito nocturno que aumenta el riesgo de picadura de alacrán en el hogar

Estadísticas oficiales confirman que la mayoría de los accidentes graves por alacrán ocurren dentro del domicilio y durante la madrugada

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Un pie humano descalzo sobre un suelo de madera, junto a un alacrán de color oscuro con la cola curvada hacia arriba en una habitación con poca luz.
En México, la convivencia cotidiana con alacranes dentro del hogar multiplica el riesgo de envenenamiento, sobre todo durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envenenamiento escorpiónico se ha consolidado como una urgencia sanitaria en México, especialmente en áreas urbanas donde la convivencia cotidiana con estos artrópodos es inevitable.

La Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica han advertido sobre un comportamiento nocturno que multiplica el riesgo de sufrir una picadura dentro del hogar: transitar descalzo y en la oscuridad durante la madrugada.

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La sincronía fatal entre el ciclo biológico del alacrán y las costumbres humanas

En México, estadísticas oficiales como el “Panorama Epidemiológico de Intoxicación por Picadura de Alacrán” del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, reportan que el 89% de los incidentes ocurren en ambientes urbanos y el 70% dentro del domicilio.

Además, el 60% de las picaduras se registra en horario nocturno o en la madrugada, según datos del portal de epidemiología de la Secretaría de Salud.

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La explicación de este fenómeno no reside en una agresividad deliberada del animal.

El documento técnico “Recomendaciones para la Prevención de Accidentes por Picadura de Alacrán” señala que los alacranes son organismos nocturnos con fuerte fotofobia: buscan ambientes oscuros y frescos para evitar la desecación y la exposición a depredadores.

Durante la noche, en especial cuando la casa está en silencio y a oscuras, el animal sale de su refugio atraído por condiciones ideales para cazar presas como cucarachas y grillos.

Un alacrán marrón oscuro en un suelo de baldosas rojas. Se ve la pata de una silla de madera, una alfombra y un reloj de pared en la oscuridad.
El alacrán sale de noche y busca lugares oscuros y frescos dentro de la casa para cazar insectos y evitar a sus depredadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tránsito descalzo en penumbra: epicentro del riesgo

El hábito de caminar descalzo en la oscuridad, ya sea para ir al baño o atender a un menor durante la noche, se destaca como el principal detonante de accidentes graves.

El “Manual para la Prevención y Control del Alacranismo” del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) lo define como el factor de riesgo más frecuente y evitable.

La mecánica del accidente suele reproducirse en la misma secuencia: el individuo avanza pegado a los muros o muebles, siguiendo instintivamente los contornos del espacio para orientarse.

Este patrón coincide exactamente con las llamadas “rutas tigmotácticas” que los alacranes utilizan para desplazarse, ya que estos evitan cruzar espacios abiertos y prefieren bordear paredes o zócalos, según el “Manual de Entomología Médica”.

Cuando el pie descalzo entra en contacto accidental con el animal, el alacrán reacciona con una picadura defensiva inmediata.

En síntesis, la mayor parte de los envenenamientos graves se producen por la superposición involuntaria de los caminos que humanos y escorpiones recorren en la penumbra doméstica.

¿Por qué caminar descalzo en la noche es tan peligroso?

El riesgo de picadura nocturna se explica por la biología y etología del escorpión, documentada en el “Atlas de Alacranes de Importancia Médica en México” del Instituto de Biología de la UNAM.

Los alacranes exploran activamente su entorno cuando la luz desaparece, guiados por sensores mecánicos y químicos en sus patas y órganos pectíneos.

Esta actividad alcanza su punto máximo en la madrugada, justo cuando muchas personas interrumpen el sueño y caminan sin protección en busca de servicios sanitarios.

El “Manual de Vigilancia Epidemiológica”, editado por la Secretaría de Salud, recomienda evitar caminar descalzo por la noche, ya que la mayor parte de los accidentes ocurre en estas condiciones.

El documento enfatiza la importancia de utilizar calzado cerrado y revisar visualmente los suelos antes de caminar, especialmente en zonas endémicas.

Una mujer en pijama y descalza camina por un pasillo interior oscuro. Al fondo se ve un salón iluminado por una lámpara y una ventana con luna llena.
El “Manual de Vigilancia Epidemiológica”, editado por la Secretaría de Salud, recomienda evitar caminar descalzo por la noche, ya que la mayor parte de los accidentes ocurre en estas condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dormitorio y los microhábitats: otras fuentes de riesgo inadvertido

Además del tránsito nocturno, la presencia de ropa, zapatos o toallas en el piso crea micro-refugios ideales para los alacranes.

El “Manual para la Prevención y Control del Alacranismo” advierte que estos objetos reproducen las condiciones de grietas naturales, motivando a los arácnidos a ocultarse allí durante el día.

Al calzarse o vestirse sin revisar, se produce el segundo mecanismo típico de accidente doméstico.

Los especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública recomiendan guardar la ropa en lugares elevados y sacudirla antes de usarla, así como evitar que las sábanas o cobijas cuelguen hasta el piso, para impedir la formación de puentes que permitan a los escorpiones trepar hasta la cama.

Consecuencias clínicas y prevención integral

El “Protocolo de Atención de Pacientes con Intoxicación por Picadura de Alacrán” (Secretaría de Salud, 2024) detalla los peligros del envenenamiento, que puede evolucionar desde dolor local intenso hasta cuadros graves de disfunción neurológica y cardiovascular, en especial en niños y adultos mayores.

La rapidez con la que se administra el antiveneno es crítica para la supervivencia.

Para mitigar estos riesgos, los documentos técnicos oficiales proponen una estrategia integral: usar calzado siempre, revisar ropa y zapatos, sellar grietas y colocar mallas en desagües, además de mantener la limpieza para reducir las presas del alacrán.

Separar las camas de la pared y evitar que la ropa de cama toque el suelo son medidas sencillas que pueden salvar vidas, como se indica en el “Atlas de Alacranes de Importancia Médica en México”.

Infografía con ilustraciones y texto sobre cómo prevenir picaduras de alacranes en casa. Muestra un hogar, un escudo con alacrán y ocho paneles.
Recomendaciones para evitar picaduras de alacranes en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enl acto aparentemente inofensivo de caminar descalzo en la oscuridad doméstica representa el mayor riesgo documentado para la picadura de alacrán, según la evidencia epidemiológica y biológica recopilada por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública.

La prevención depende de la modificación consciente de estos hábitos y la adopción de medidas arquitectónicas simples, recomendadas por las principales instituciones sanitarias mexicanas.

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