Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 13 de julio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,97 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,18% respecto al precio de cierre anterior de 19,93 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,43%, aunque su evolución interanual muestra un descenso del -7,67%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento en su valor por primer día consecutivo. La volatilidad actual del 6,55% supera la volatilidad de referencia del 5,58%, indicando una mayor inestabilidad en el mercado cambiario en este periodo.

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