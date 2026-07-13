México

Detienen a pareja con lanzacohetes antitanque, arsenal y mil pastillas de fentanilo en Ciudad Juárez

Los sospechosos fueron ubicados durante una investigación por homicidio; autoridades también aseguraron cuatro armas largas, una pistola y más de 500 cartuchos

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La captura se realizó durante un operativo derivado de una investigación por homicidio. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua)
La captura se realizó durante un operativo derivado de una investigación por homicidio. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua)

Una pareja fue detenida en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras ser encontrada en posesión de un lanzacohetes antitanque, un arsenal y aproximadamente mil pastillas de fentanilo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). La captura se realizó durante un operativo derivado de una investigación por homicidio.

De acuerdo con la dependencia, la intervención ocurrió la tarde del 12 de julio en la colonia Parajes del Sol, luego de que las autoridades identificaran un Toyota Corolla presuntamente relacionado con un homicidio doloso.

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Con apoyo de drones y del sistema de videovigilancia de la Plataforma Centinela, agentes estatales dieron seguimiento al automóvil hasta que se detuvo junto a una camioneta Ford Escape, donde se llevó a cabo la inspección.

Durante la revisión de ambos vehículos, policías localizaron a simple vista el armamento, por lo que detuvieron a Jonathan G. R. y Maritza P. G.

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Entre lo asegurado se encuentran cuatro armas largas, una pistola, un lanzacohetes antitanque, cargadores y 580 cartuchos útiles.

Además, los agentes decomisaron alrededor de mil pastillas de fentanilo, con un peso aproximado de 100 gramos, según el reporte oficial.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal junto con las armas, la droga y los vehículos asegurados, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en el homicidio que originó el operativo y establecer si mantienen vínculos con algún grupo delictivo.

La detención fue realizada por elementos de la SSPE con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de un operativo conjunto en Ciudad Juárez.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan G. R. y Maritza P. G. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua)
Los detenidos fueron identificados como Jonathan G. R. y Maritza P. G. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua)

El aseguramiento ocurre tras una serie de cateos y decomisos de alto impacto en Ciudad Juárez

El aseguramiento del lanzacohetes antitanque se produce en medio de una serie de operativos contra grupos delictivos en Ciudad Juárez, donde durante las últimas semanas las autoridades han intensificado las investigaciones por homicidios y otros delitos de alto impacto.

El caso más relevante ocurrió el pasado 10 de junio, cuando más de 600 elementos de corporaciones estatales y federales ejecutaron 21 cateos simultáneos en distintos sectores de la ciudad. El despliegue dejó 15 personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego, droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de comunicación y un dron, como parte de una investigación relacionada con homicidios y privaciones de la libertad.

En ese contexto, el decomiso de un lanzacohetes antitanque representa uno de los hallazgos más inusuales registrados recientemente en la frontera norte. Este tipo de armamento está diseñado para destruir vehículos blindados, fortificaciones o posiciones protegidas y es considerado de uso militar. Su presencia en manos de presuntos integrantes del crimen organizado es poco frecuente y suele asociarse con organizaciones que buscan incrementar su capacidad de fuego frente a corporaciones de seguridad o grupos rivales.

Aunque en Chihuahua son relativamente comunes los aseguramientos de fusiles de asalto, cartuchos y equipo táctico, los lanzacohetes antitanque figuran entre las armas de mayor poder que han sido decomisadas en operativos contra células criminales.

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