México

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Bahía de Banderas este 13 de julio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

Para clasificar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

PUBLICIDAD

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Bahía de Banderas este lunes 13 de julio.

El tiempo para este lunes en Bahía de Banderas alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 25 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 6.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 65%, con una nubosidad del 94%, durante el día; y del 63%, con una nubosidad del 81%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

Dónde está el mejor clima de México

México es un país beneficiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quién es Cynthia Klitbo, la sexta confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Cada vez se van develando más concursantes de la nueva temporada del reality de Televisa

¿Quién es Cynthia Klitbo, la sexta confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Clima en Tijuana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Tijuana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Jude Bellingham: ¿Quién es Ashlyn Castro, la pareja del futbolista de la Selección de Inglaterra?

El jugador del Real Madrid ha sido vinculado con la Miss Universo Fátima Bosch, sin embargo, Bellingham tiene pareja. Descubre quién es

Jude Bellingham: ¿Quién es Ashlyn Castro, la pareja del futbolista de la Selección de Inglaterra?

Previsión meteorológica del clima en Acapulco de Juárez para este 13 de julio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Previsión meteorológica del clima en Acapulco de Juárez para este 13 de julio

Pronóstico del clima en Cancún este lunes 13 de julio: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Cancún este lunes 13 de julio: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: arrestan a sujeto que trasladó un cadáver y lo abandonó en un carrito en Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: arrestan a sujeto que trasladó un cadáver y lo abandonó en un carrito en Jalisco

Cateos en Querétaro dejan siete detenidos y decomiso de drogas en dos municipios

Ken Salazar responde a Sheinbaum: “La verdad es la verdad”, asegura sobre caso “El Mayo” Zambada

Los acuerdos de Ovidio y Joaquín Guzmán: así negoció EEUU la cooperación de dos hijos de “El Chapo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Cynthia Klitbo, la sexta confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

¿Quién es Cynthia Klitbo, la sexta confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Jude Bellingham: ¿Quién es Ashlyn Castro, la pareja del futbolista de la Selección de Inglaterra?

Cynthia Klitbo es la sexta habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 4

Mauricio Mancera sorprende al hacerse una prueba de embarazo, revela cuál es la razón médica

Bárbara de Regil bebe cloro por accidente y es atendida de emergencia, este es su estado de salud

DEPORTES

Dueño de Xolos confiesa que recibir a Irán para el Mundial 2026 les costó “una buena lana” y revela pérdidas

Dueño de Xolos confiesa que recibir a Irán para el Mundial 2026 les costó “una buena lana” y revela pérdidas

El adiós a la Selección Mexicana: afición toma el Ángel de la Independencia para celebrar por última vez

Quiénes fueron los ganadores del Medio Maratón CDMX 2026 en cada categoría

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

Tinieblas celebrará 55 años de historia con un homenaje especial y un cartel repleto de estrellas