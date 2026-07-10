México

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 10 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Google icon
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este viernes 10 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este viernes 10 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 17,46 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,48% en comparación con el precio de cierre anterior de 17,55 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró una ligera bajada del -0,08%, mientras que en comparación con el año anterior, su valor ha descendido un -6,44%.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, registrando dos días consecutivos de descenso. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 6,74%, inferior a la volatilidad de referencia de 7,58%, lo que sugiere una ligera estabilidad en el mercado.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los tianguis más raros de México: de autopartes en Iztapalapa a artesanías en Tonalá

En sus nueve pasillos conviven alfarería, piñatas, santería y limpias con una afluencia de unos 2,000 creyentes cada fin de semana en uno de los puntos más singulares de CDMX

Los tianguis más raros de México: de autopartes en Iztapalapa a artesanías en Tonalá

Ricardo Anaya rechaza que Noroña regrese a la presidencia del Senado

El senador del PAN, Ricardo Anaya, rechazó que el morenista Gerardo Fernández Noroña intente ser presidente del Senado por segunda ocasión

Ricardo Anaya rechaza que Noroña regrese a la presidencia del Senado

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 10 de julio

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 10 de julio

Cómo registrarse al Rocket Club de Elton John para obtener boletos de CDMX antes

El británico vuelve al país por última vez

Cómo registrarse al Rocket Club de Elton John para obtener boletos de CDMX antes

Estas son las playas mexicanas que no cumplen la norma sanitaria para verano 2026

La Cofepris analizó más de 2 mil muestras en casi 400 puntos estratégicos de los 17 estados costeros del país

Estas son las playas mexicanas que no cumplen la norma sanitaria para verano 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de EEUU descarta acuerdo con el “Z-40” y el “Z-42”: los llevará a juicio

Fiscalía de EEUU descarta acuerdo con el “Z-40” y el “Z-42”: los llevará a juicio

¿De qué delitos acusan a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, tras su detención en Cancún?

Emma Coronel revive recuerdos de las fiestas de “El Chapo” Guzmán junto a acordeonista de Los Alegres del Barranco

De El Betito a El Lunares: quiénes han encabezado La Unión Tepito desde su fundación

Defensa ¿destruye mil armas del crimen organizado en Baja California: 70% provienen de Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Cómo registrarse al Rocket Club de Elton John para obtener boletos de CDMX antes

Cómo registrarse al Rocket Club de Elton John para obtener boletos de CDMX antes

Victoria Ruffo deja clara su postura sobre el parecido de su nieta con Eugenio Derbez: “Se parece a mí toda”

Así fueron las conmovedoras palabras de las hijas de Andrea Legarreta en su cumpleaños 54: “Eres lo mejor del mundo”

Quién es Alejandro Álvarez Puga, empresario ligado al caso Inés Gómez Mont y detenido en Cancún

La verdad detrás del supuesto romance entre Horacio Villalobos y René Franco

DEPORTES

¡Emotivo! Felicitan y reconocen el esfuerzo de Jesús Gallardo tras representar a México en el Mundial 2026

¡Emotivo! Felicitan y reconocen el esfuerzo de Jesús Gallardo tras representar a México en el Mundial 2026

¿Por qué los tacos son tan populares en Noruega? La historia detrás del famoso “Viernes de Taco”

Gilberto Mora es ovacionado en un avión rumbo a Tijuana tras brillar con México en el Mundial 2026

Haaland ya tiene su canción versión mariachi: mexicanos le cantan antes de enfrentar a Inglaterra en Cuartos de Final

Aficionada se vuelve viral al ganar los calzones de Alexis Vega: así fue la dinámica viral del jugador de Toluca