Acusan a ocho por planear un ataque contra Trump, Vance y Musk en la Casa Blanca: mexicano sería el cerebro del complot

Abraham Hermosillo Álvarez llegó a Estados Unidos a los 6 años y estudió tecnología industrial en la universidad

Ocho personas fueron acusadas de planear un ataque terrorista durante el evento UFC Freedom 250, que se realizó en los jardines de la Casa Blanca por el cumpleaños del presidente Donald Trump el pasado 14 de junio.

De acuerdo con el escrito de acusación difundido por el Departamento de Justicia y presentado en Columbus (Ohio), á tarde de este jueves 9 de enero, los imputados habrían considerado usar drones con explosivos dentro y alrededor del recinto para forzar una evacuación masiva. Después, presuntamente buscaban desplegar francotiradores para disparar contra “objetivos de alto valor” entre quienes intentaran huir.

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Un gran jurado federal presentó este jueves cargos contra los sospechosos —de entre 19 y 32 años— por dos conspiraciones separadas: una por presunto apoyo material a terroristas y otra por planear un asesinato en territorio del Gobierno federal, además del homicidio de un funcionario federal.

Según el mismo documento, los acusados habrían planeado asesinar a Trump, al vicepresidente J.D. Vance, a funcionarios estadounidenses, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu —quien finalmente no asistió—, al magnate Elon Musk y a otros objetivos de alto valor.

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(X @DHSgov)

La acusación identificó como presunto líder del plan a Abraham Hermosillo Álvarez, de nacionalidad mexicana. Si son hallados culpables del delito de conspiración para cometer asesinato, cinco de los acusados podrían enfrentar cadena perpetua y multas de hasta USD 250,000, además de una pena adicional de hasta cinco años de prisión por planificar un acto de violencia en terrenos de la Casa Blanca.

Quién es el mexicano acusado de liderar atentado

Abraham Hermosillo Álvarez, mexicano de 31 años radicado en Nebraska, enfrentó cargos federales por su presunta participación en un plan para asesinar a Donald Trump, un caso que expuso el contraste entre la imagen de activista que proyectaba en línea y los mensajes privados en los que ya hablaba de actuar con violencia.

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La acusación lo señaló como el supuesto “cerebro” de un plan para atacar el evento de la UFC programado para el 14 de junio en la Casa Blanca. De acuerdo con lo expuesto en audiencia, el objetivo también habría incluido al vicepresidente JD Vance, al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a Elon Musk.

Según la agente especial del FBI Seena Ali Soheilian, el presunto complot se gestó durante “aproximadamente una semana”. La misma funcionaria sostuvo que Hermosillo Álvarez identificó posiciones cercanas a la Casa Blanca para francotiradores y lanzamientos de drones con explosivos mediante mensajes enviados en Signal.

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En su defensa, el abogado Stu Dornan argumentó que el acusado intentó cancelar el ataque dos días antes de la fecha prevista y que nunca compró boletos de avión, tren o autobús para trasladarse. Soheilian respondió que esa supuesta cancelación ocurrió después del arresto de un coacusado en Ohio y de los problemas mecánicos del auto de otros dos presuntos conspiradores.

La detención ocurrió el mismo día del ataque que habría sido planeado

Hermosillo Álvarez fue detenido el 14 de junio en el departamento que compartía con su esposa en Omaha, después de regresar de la alberca con ella. La fiscalía indicó que el FBI rastreó su ubicación a partir de su nombre de usuario en TikTok.

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Durante el cateo, los agentes hallaron un dron, una escopeta, 50 cartuchos y un lanzallamas. Con esos elementos, los fiscales sostuvieron ante la jueza federal Jacqueline DeLuca que el imputado representaba un “riesgo extremo de fuga” y un peligro para la comunidad.

Los documentos judiciales indican que el usuario “Shepherd”, vinculado por el FBI a Abraham Hermosillo Alvarez, habría liderado la planificación del ataque (REUTERS/Nathan Howard)

DeLuca aceptó la petición del gobierno y ordenó que permaneciera detenido mientras avanzaba el proceso. Don Kleine, de la fiscalía federal, afirmó en la audiencia: “La razón por la que no ocurrió el desastre es porque el FBI pudo evitarlo”.

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Antes de su arresto, Hermosillo Álvarez mantenía actividad pública en TikTok con mensajes centrados en exigir responsabilidades a gobiernos locales por operativos del ICE, presentar solicitudes de acceso a documentos públicos y promover la idea de “construir una cadena de suministro propiedad de la gente” para reducir la dependencia de grandes corporaciones, investigó el medio informativo News Channel Nebraska.

Pero en mensajes privados enviados desde el año pasado ya aparecían señales más inquietantes. El 24 de enero escribió a una mujer con la que llevaba casi un año en contacto: “Somos sobrevivientes. Y soldados en segundo lugar, si así lo desea. Por eso no hablamos. Actuamos. Pero debemos tener previsión y astucia. Debemos ser resilientes. Cuando llegue la lucha, sabremos qué hacer”.

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Cuatro días después envió otro mensaje: “Y por último, si antes no he sido claro, ha sido intencional. Hay muchos proyectos importantes en marcha. Algunos aún no están listos para ser revelados”.

Imagen de archivo de la banda del Ejército de EEUU, Downrange, actuando el día del UFC Freedom 250, en Washington, D.C., EEUU. 14 junio 2026. REUTERS/Eric Lee

Su historia en Nebraska pasó de una vida escolar discreta a propiedades y negocios

Quienes lo conocieron en Nebraska dijeron que su caso resultó sorpresivo. Ron Bubak, quien fue su entrenador de basquetbol en la preparatoria de Cozad, resumió esa reacción: “Me sorprendió mucho. Ese no es el chico que yo conocía”.

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Hermosillo Álvarez llegó por primera vez a Estados Unidos en 2001, cuando tenía seis años, con una visa de turista. Después permaneció en el país sin autorización migratoria hasta obtener estatus legal bajo DACA, el programa para personas que llegaron siendo menores de edad.

Creció en Cozad, en el condado de Dawson, una zona que atrajo a familias inmigrantes desde la apertura de una planta empacadora de carne Tyson en la cercana Lexington en 1990. En la preparatoria se graduó en 2014 y formó parte de los equipos de campo traviesa y atletismo.

Bubak dijo que no sobresalía ni por su perfil social ni por un desempeño fuera de lo común. Lo describió como “siempre un chico tranquilo” y añadió que, en sus interacciones con él, “demostró ser un buen chico”.

Abraham Hermosillo era conocido por ser un estudiante dedicado es la universidad

En la Universidad de Nebraska en Kearney pareció consolidar una etapa distinta. Fue uno de los 110 estudiantes admitidos en una sociedad nacional de honor para alumnos de primer ingreso, participó en una fraternidad, fue representante del gobierno estudiantil y trabajó como embajador del área de admisiones, donde daba recorridos a futuros estudiantes.

Su formación se concentró primero en distribución industrial, una carrera ligada a logística, cadenas de suministro y ventas industriales, con materias como electricidad, electrónica, finanzas y contabilidad, además de prácticas empresariales. Aunque debía terminar en 2018, obtuvo su título hasta julio de 2020 y el grado fue en tecnología industrial, un campo más amplio.

En 2016 habló públicamente sobre su infancia con epilepsia y dijo: “Mucha gente pensaba que nunca iría a la universidad ni lograría nada, pero después de tanto esfuerzo y dedicación, valió la pena. Mi consejo para los jóvenes es que vivan la vida al máximo, persigan sus sueños y nunca se rindan”.

Tras graduarse, su perfil profesional indicó que trabajó por un periodo breve como especialista en cadena de suministro en un hospital de Kearney y dejó ese empleo en marzo de 2022. Después cofundó en 2020 una productora en Grand Island dedicada a fotografía y video para eventos.

Para 2024 vivía en Omaha, cerca de la calle 120 y West Dodge, y ese mismo año contrajo matrimonio, según registros del condado de Douglas. También tuvo un local comercial en el centro de Grand Island donde operó una tienda de ropa, además de una casa para remodelar en el este de Omaha.

Tres años antes hizo una compra inmobiliaria poco común. En julio de 2023 adquirió por USD 5,000 un antiguo templo metodista unido en Western, un poblado de 200 habitantes del condado de Saline; el anterior propietario dijo que el edificio de ladrillo, con alrededor de un siglo de antigüedad, había funcionado durante décadas como almacén y que la intención del comprador era convertirlo en vivienda.