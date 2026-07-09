México

Socavón en viviendas del Bienestar de Veracruz fue provocado por las lluvias, no por fallas en la construcción: asegura Sheinbaum

Infonavit confirmó que no existe riesgo para los derechohabientes, ya que las áreas afectadas no corresponden a viviendas entregadas ni habitadas

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Claudia Sheinbaum en un podio con micrófono y el escudo de México, junto a una imagen circular de edificios en construcción con trabajadores
Claudia Sheinbaum explica el incidente de arrastre de material en un fraccionamiento de Viviendas para el Bienestar en construcción en Veracruz, mientras se muestra una imagen del lugar. (Presidencia | Intervención )

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este día que el incidente registrado en el fraccionamiento Bosques de Río Medio, en Veracruz, se debió a las intensas precipitaciones recientes y no a defectos en la construcción del desarrollo habitacional.

Durante su intervención, la mandataria dio lectura a un informe detallado emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el cual solicitó previamente para esclarecer los hechos.

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Detalles del incidente

De acuerdo con el reporte leído por la titular del Ejecutivo, las precipitaciones extraordinarias de la noche anterior provocaron el “arrastre superficial de material en una sección de la obra que permanecía pendiente de colado”.

Sobre este punto, el documento del Infonavit precisa lo siguiente:

  • El deslave ocurrió en un área que aún se encuentra en proceso de construcción.
  • La zona afectada corresponde a un tramo donde faltaba concluir el colado de banquetas y guarniciones.
  • Esta situación no corresponde a una afectación de las viviendas ni a una falla en la construcción del desarrollo habitacional.

Sin riesgo para las familias

Para brindar tranquilidad a los futuros residentes, el informe presentado por Sheinbaum hizo énfasis en que el incidente ocurrió en una zona no entregada. Al no estar habitadas, la situación “en ningún momento representó un riesgo para las y los derechohabientes”.

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Ante la preocupación sobre la seguridad de las obras, la presidenta enfatizó que los proyectos no se ejecutan a la ligera: “Se hace análisis de riesgo, se presentan impactos, es decir, no es nada más, pues aquí hay un terreno, vamos a construir algo, no”, aseguró.

Solución y supervisión permanente

Finalmente, se informó sobre las acciones inmediatas y futuras para atender el percance en el fraccionamiento Bosques de Río Medio:

  • La empresa constructora responsable inició de forma inmediata los trabajos de limpieza y reposición, los cuales quedarían concluidos el mismo día.
  • El Infonavit mantendrá una supervisión permanente del conjunto habitacional.
  • El objetivo de esta vigilancia es garantizar que la obra concluya bajo la normatividad aplicable y cumpla con los estándares de calidad y seguridad en beneficio de los futuros acreditados y sus familias.

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