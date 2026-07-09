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Qué es la ciclosporiasis y cómo evitar contagiarse en México por agua o alimentos contaminados

Especialistas recomiendan reforzar la higiene de alimentos y acudir al médico ante diarrea persistente

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Especialistas recomiendan reforzar la higiene de alimentos y acudir al médico ante diarrea persistente
Especialistas recomiendan reforzar la higiene de alimentos y acudir al médico ante diarrea persistente

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, un microorganismo que puede llegar al organismo humano a través del consumo de agua o alimentos contaminados con materia fecal.

Aunque los recientes reportes de aumento de casos han sido investigados por autoridades sanitarias de Estados Unidos, las medidas de prevención también son relevantes para México, especialmente por el consumo cotidiano de frutas, verduras frescas y agua cuya calidad puede variar según la zona.

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De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), hasta el 16 de junio de 2026 se habían reportado 145 casos de ciclosporiasis, distribuidos en 17 estados.

La autoridad sanitaria también señaló que algunos casos estuvieron relacionados con personas que consumieron alimentos o agua contaminados durante viajes fuera de Estados Unidos.

El doctor Carlos del Río, jefe del Departamento de Medicina de la Escuela de Medicina de Emory, explicó que la Cyclospora puede estar presente en agua contaminada con materia fecal y, posteriormente, contaminar verduras, frutas o legumbres.

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También puede representar un riesgo en espacios recreativos con agua, como albercas públicas o parques acuáticos, cuando una persona ingiere accidentalmente agua contaminada.

Manos enguantadas lavan una lima con un cepillo bajo un grifo de agua; fresas, uvas y manzanas están sobre la mesa junto a un vaso y una botella de agua purificada.
La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que puede adquirirse al consumir agua o alimentos contaminados; lavar y desinfectar frutas y verduras es una de las principales medidas para prevenir el contagio

Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis

El principal síntoma de la ciclosporiasis es la diarrea, pero no se trata necesariamente de un cuadro pasajero. Según el especialista, una señal de alerta es que la diarrea dure varios días, desaparezca y regrese, o no mejore hasta recibir tratamiento médico adecuado.

Además de la diarrea, la infección puede provocar dolor estomacal, vómito y malestar general. Los CDC señalan que la ciclosporosis se propaga cuando las personas ingieren alimentos o agua contaminados con heces, y que puede requerir tratamiento antibiótico específico.

Por ello, una persona debe buscar atención médica cuando presenta diarrea persistente, síntomas que reaparecen o malestar continuo. El diagnóstico puede requerir pruebas de laboratorio específicas, ya que no siempre se detecta en estudios rutinarios.

Quiénes tienen mayor riesgo de complicaciones

Aunque cualquier persona puede contagiarse, los niños pequeños son uno de los grupos más vulnerables. Del Río advirtió que los menores de 12 años pueden deshidratarse con mayor rapidez a consecuencia de una diarrea prolongada.

La deshidratación es una de las principales complicaciones asociadas a infecciones gastrointestinales, por lo que es importante vigilar signos como boca seca, poca orina, decaimiento, somnolencia, fiebre persistente o incapacidad para retener líquidos.

Ramo de cilantro, lechuga, tomates en rama, dos mangos, piña entera, piña en trozos en plato, vaso de agua y seis señales triangulares de advertencia rojas.
La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que puede adquirirse al consumir agua o alimentos contaminados; lavar y desinfectar frutas y verduras es una de las principales medidas para prevenir el contagio

Cómo evitar contagiarse en México

Para reducir el riesgo de ciclosporiasis en México, la recomendación principal es cuidar la higiene del agua y los alimentos. El especialista insistió en lavar frutas y verduras antes de consumirlas, incluso cuando el empaque indique que ya fueron lavadas.

También recomendó no beber agua directamente de la llave si no se tiene certeza de que es potable. En esos casos, lo más seguro es hervir el agua antes de tomarla o utilizar agua purificada.

Otra medida importante es evitar tragar agua en albercas públicas, parques acuáticos o espacios recreativos, especialmente en el caso de niñas y niños, quienes pueden hacerlo de manera accidental.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) también ha advertido que una persona puede infectarse al ingerir alimentos o agua contaminados con Cyclospora cayetanensis, por lo que la higiene en la preparación de alimentos es clave para prevenir brotes.

En un país como México, donde el consumo de frutas, verduras frescas, hierbas y alimentos preparados en la vía pública es común, las medidas preventivas deben reforzarse: lavar y desinfectar productos frescos, consumir agua segura, mantener limpias las superficies de cocina y acudir al médico si la diarrea no desaparece.

La ciclosporiasis puede parecer una diarrea común al inicio, pero su duración y recurrencia son señales que no deben ignorarse.

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