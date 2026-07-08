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SICT espera que se reanuden vuelos desde el AIFA a EEUU antes que termine el 2026

Jesús Esteva asegura que México ya atendió las solicitudes del Departamento de Transporte de Estados Unidos

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AIFA, aeromexico.
(Foto: CUARTOSCURO.COM)

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, expresó su confianza en que las sanciones impuestas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) al sector aéreo mexicano puedan levantarse antes del invierno, luego de que el gobierno de México aseguró haber cumplido con las medidas solicitadas por las autoridades estadounidenses.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el funcionario explicó que la administración federal ya respondió a los requerimientos planteados por el DOT y actualmente se encuentra a la espera de una resolución oficial por parte del gobierno estadounidense.

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“Espero que sea antes. El acuerdo con ellos era responder y dar un término; se firmó un memorándum de acuerdos, que es el documento que se nos pidió, ambos lo hicimos público y estamos a la espera”, declaró Esteva Medina.

El secretario detalló que recientemente la subsecretaria de Transporte, Tania Carro, sostuvo comunicación con el subsecretario del DOT, Dan Edwards, como parte del seguimiento al proceso bilateral.

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“En realidad, lo que nos correspondía prácticamente se atendió en cuanto a las solicitudes que nos hicieron”, afirmó.

México asegura que cumplió con los cambios regulatorios

Conferencia matutina
Jesús Esteva Medina dijo que se cumplió con la normativa del DOT

Jesús Esteva explicó que buena parte de las observaciones realizadas por el Departamento de Transporte estaban relacionadas con adecuaciones al marco normativo que regula la aviación civil en México.

De acuerdo con el funcionario, ya fueron publicados los reglamentos y decretos necesarios para atender dichas observaciones, con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica del sector y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales.

“Muchas de ellas tenían que ver con los ajustes regulatorios normativos que se hicieron, tanto de la publicación del reglamento como de algunos decretos, pero ha avanzado y estamos en espera de respuesta”, puntualizó.

Las declaraciones del titular de la SICT reflejan el optimismo del Gobierno mexicano respecto a que el diálogo con Estados Unidos concluya favorablemente en los próximos meses.

El acuerdo entre México y Estados Unidos

El pasado 5 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la SICT informaron que, como resultado de las mesas de diálogo sostenidas con el Departamento de Transporte estadounidense, ambas partes acordaron una serie de acciones para implementar correctamente el acuerdo bilateral de transporte aéreo.

En ese momento, el Gobierno de México reiteró su compromiso de mantener un mercado aéreo competitivo entre ambos países, bajo condiciones que favorezcan tanto el transporte de pasajeros como el movimiento de mercancías.

Asimismo, las autoridades mexicanas señalaron que el marco regulatorio deberá mantenerse claro, consistente y alineado con las mejores prácticas internacionales para garantizar la confianza de las aerolíneas y los usuarios.

AIFA, pieza clave en la estrategia aérea

Director del AIFA 4 Aniversario Isidoro Pastor Román
Se busca que el AIFA se reconocido como un componente integral de la infraestructura aeroportuaria del país (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Como parte del memorándum firmado entre ambos gobiernos, también quedó reconocido el papel del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como un componente integral de la infraestructura aeroportuaria que da servicio a la Zona Metropolitana del Valle de México.

La SICT destacó que este reconocimiento fortalece la estrategia del Gobierno federal para consolidar al AIFA como un aeropuerto complementario dentro del sistema aeroportuario nacional y como una alternativa para incrementar la capacidad operativa de la región.

El levantamiento de las sanciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos representaría un paso importante para normalizar la relación aérea bilateral, brindar mayor certidumbre a las aerolíneas de ambos países y fortalecer la conectividad entre México y Estados Unidos, uno de los mercados de aviación más importantes del mundo.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas aseguran que ya cumplieron con los compromisos asumidos y confían en recibir una respuesta favorable antes de que concluya el año.

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