Gerardo Ulloa como el perfil mejor posicionado de Morena para Nezahualcóyotl en 2027: qué dicen encuestas (RS)

Diversas mediciones publicadas entre febrero y junio muestran una tendencia consistente en la contienda interna de Morena de cara a la elección municipal de 2027.

Tres mediciones difundidas durante los últimos meses coinciden en ubicar al diputado federal Gerardo Ulloa Pérez como el perfil con mayor nivel de preferencia entre los aspirantes de Morena rumbo a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl.

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Los distintos ejercicios demoscópicos, publicados entre febrero y junio de este año, muestran una tendencia estable en el posicionamiento del legislador, tanto en estudios de intención de voto como en evaluaciones de competitividad interna.

Las mediciones

La primera medición, publicada en febrero, colocó a Ulloa con 37% de intención de voto rumbo a la alcaldía de Nezahualcóyotl, siete puntos por encima de Juan Zepeda, uno de los posibles contendientes de Movimiento Ciudadano.

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Los próximos estudios permitirán observar si esta tendencia se mantiene conforme avance la definición de candidaturas

Meses después, un segundo ejercicio volvió a ubicar al diputado federal en el primer lugar entre los perfiles de Morena considerados para encabezar el proyecto del partido en el municipio, con 32 puntos de preferencia y una ventaja de ocho puntos sobre el segundo lugar.

La tercera medición, difundida en junio, nuevamente colocó a Gerardo Ulloa como el aspirante mejor evaluado dentro de Morena. En preferencia directa obtuvo 27% y, en una evaluación integral que considera variables como conocimiento, opinión positiva, cercanía, honestidad, cumplimiento y competitividad electoral, alcanzó la puntuación más alta entre los perfiles analizados.

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El mismo ejercicio incorpora distintos escenarios rumbo a la elección de 2027, en los que Morena mantiene una posición competitiva en Nezahualcóyotl y donde la eventual candidatura de Ulloa registra el mejor desempeño entre las opciones evaluadas.

Trayectoria y presencia en territorio

Gerardo Ulloa representa al Distrito 29 del Estado de México en la Cámara de Diputados y anteriormente fue diputado local en el Congreso mexiquense, donde presidió la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

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Además de su actividad legislativa, mantiene un programa permanente de Jornadas Comunitarias Móviles en distintas colonias de Nezahualcóyotl, mediante el cual acerca servicios médicos, odontológicos, asesoría jurídica, orientación nutricional y atención especializada a la población.

En paralelo, impulsa actividades deportivas y comunitarias dirigidas a niñas, niños y jóvenes, una agenda que mantiene presencia constante en distintas zonas del municipio.

Un escenario que comienza a definirse

Aunque el proceso interno de Morena aún no inicia formalmente, las mediciones publicadas hasta ahora muestran una tendencia consistente: Gerardo Ulloa aparece como el perfil con mayor nivel de preferencia entre los aspirantes evaluados.

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Los próximos estudios permitirán observar si esta tendencia se mantiene conforme avance la definición de candidaturas rumbo a la elección municipal de 2027.