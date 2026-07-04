México

Hermana de Alessandra Rojo de la Vega pide “trato de hotel” en un hospital y la destrozan en redes, doctores la confrontan

La mujer se molestó porque los médicos no “respetaron” un letrero de “no molestar” que puso en su puerta

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(capturas de pantalla)
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Un video que subió Nunzia Rojo de la Vega, hermana de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se volvió viral en redes sociales pues en él narra su molestia con un doctor que, cuando ella estaba internada en un hospital, entró a su cuarto a las 6 de la mañana pese a que ella había puesto un letrero en la puerta indicando que nadie entrara hasta antes de las 8 de la mañana.

En el clip, la mujer, junto a una amiga, denuncia que el doctor “no leyó el letrerito”, y que cuando entró a la habitación, ella decidió simplemente taparse con la sábana y decir “bye”. El letrero decía: “No pasar, respetar sueño de 22:oo horas a 8 am”.

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Lejos de generar empatía por su denuncia, las personas en internet criticaron la actitud de la paciente, calificándola de “déspota” y “grosera”.

Además de los usuarios de internet, doctores que hacen contenido en redes sociales como el doctor Isaac Chávez Díaz, la pediatra Loreni o el doctor Carlos Daniel, hablaron del tema y criticaron la actitud de la mujer

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¿Qué dijeron los doctores sobre la actitud de la hermana Alessandra Rojo de la Vega?

El doctor condenó la actitud de la paciente y argumentó sus razones (Ig/drchavezdiaz)

En un video que subió a su cuenta de Instagram, el doctor Issac Chávez Díaz condenó el video subido por la hermana de la alcaldesa, asegurando que:

No estas en tu casa, estas en un hospital, sea publico o sea privado, no puedes poner un letrero que no te vean durante 10 hora seguidas”.

El médico explicó que el letrero de la paciente es más propio de un hotel que de un hospital, y argumentó: “Nunca he hecho un video con explicaciones tan obvias como en este, pero ahí va. Si te pasa algo durante esas diez horas que no quieres que entren a tu cuarto, a quien van a demandar es al médico de guardia y a las enfermeras y enfermeros, porque es su trabajo, hay protocolos que seguir, hay indicaciones”.

Y agregó: “Y yo sé que te han dicho que eres única y especial, pero cuando estás en un hospital no eres el único paciente. Tal vez ese médico tiene que ver otros diez, otros quince pacientes. Como médico tiene que hacer indicaciones, tiene que reportar al siguiente turno cómo estás, cómo están todos los otros pacientes. Muchas veces tienes que hacerlo antes de las siete de la mañana o antes de las ocho de la mañana, haber visto a todos. En ocasiones empiezan ese pase de visita o esa revisión desde las cuatro de la mañana, desde las cinco de la mañana, dependiendo qué tanto trabajo, qué tantos pacientes hay”.

Finalmente, el médico criticó a la mujer, señalando su faceta “de buena vibra” que mostraba en redes sociales, en contraste con la actitud del hospital:

“Y se confirma. Las personas más buena vibra, más con videos de armonía, de paz mental, de superación, son las que terminan con esta actitud en la vida real”.

El doctor llamó a la paciente "influencer privilegiada"

La pediatra Loreni, por su parte, argumentó: “Quién la explica? Cuando estás hospitalizado no estás en un hotel haciendo check-in con opción de no molestar. En un hospital hay medicamentos con horario, toma de estudios de laboratorio, toma de signos vitales, valoraciones médicas, revisiones que se hacen desde temprano, porque de ello depende cómo van a entregar el turno y las decisiones que van a tomar durante el día, decisiones importantes para tu tratamiento”.

Y añadió: “Créanme, nadie disfruta de despertar al paciente a las seis de la mañana. Si lo hacemos es porque generalmente forma parte de la atención médica. Como médicos siempre debemos de procurar que el paciente descanse, pero también necesitamos vigilarlos y atenderlos a tiempo. Así que sí, un hospital puede ser muy incómodo y ojalá todos pudieran ser más silenciosos y permitieran dormir mejor”.

Y por todo influencer privilegiada, pues ella piensa que tiene más beneficios que los demás pacientes. En los hospitales tú no eres la única persona que está hospitalizada y justamente se hace temprano para valorar si el tratamiento está funcionando, cómo están los laboratorios, si hubo algún cambio, si hay algo que se necesita hacer y también para dejar indicaciones médicas que a lo largo del día y del turno se te van a hacer. Entonces, si estás hospitalizado no es porque estás en un hotel. Lo que más me intriga es que de dónde salen tantos influencers que creen que el mundo gira en torno a ellos. Y lo peor de todo es que abundan estas personas”, fue lo que argumentó el doctor Carlos Daniel.

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