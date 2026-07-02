Esteban Moctezuma ya tiene nuevo trabajo, Congreso lo ratifica como embajador de México en la Unión Europea. (Senado de la República)

Esteban Moctezuma asegura su lugar dentro del Servicio Exterior Mexicano tras dejar la embajada de México en Estados Unidos. Este miércoles fue ratificado por el Congreso de la Unión para representar al país ante la Unión Europea y el Reino de Bélgica.

La Comisión Permanente aprobó el nombramiento enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con 28 votos a favor y ocho en contra. La designación también aplica, de forma concurrente, ante el Gran Ducado de Luxemburgo, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente.

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Moctezuma llega a Bruselas en un momento en que México busca diversificar sus vínculos comerciales ante la incertidumbre generada por las revisiones anuales al T-MEC que anunció Estados Unidos.

Morena, PT, PVEM y MC respaldan nombramiento

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, argumentó que la relación con Europa es un equilibrio estratégico con capacidad real de ampliar los márgenes de decisión del país. Sostuvo que la presencia de Moctezuma es indispensable para que “ningún país, mercado o coyuntura decidan por nosotros”.

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El diputado del PVEM, Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, señaló que la Unión Europea es un espacio de coincidencia para el desarrollo económico, científico y tecnológico de México, y que el nombramiento cobra su mayor relevancia ante ese reto.

Esteban Moctezuma ya tiene nuevo trabajo, Congreso lo ratifica como embajador de México en la Unión Europea. (Senado de la República)

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Ramírez Reyes expresó el respaldo de su bancada al dictamen y consideró razonable el plan para fortalecer la relación con la región. El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que el perfil de Moctezuma reúne experiencia política, capacidad de negociación y visión estratégica.

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PAN acusa que designación es un “premio de consolación”

El diputado del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, anunció su voto en contra al asegurar que la designación responde a criterios políticos y no al interés del Estado mexicano. Acusó al gobierno federal de convertir la política exterior en una “agencia de colocación y premios de consolación” para funcionarios cercanos al partido en el poder.

El senador José Máximo García López afirmó que México no necesita más “diplomacia de silencios y complicidades” y que la soberanía no se defiende con discursos, sino con el respeto al Estado de Derecho y la lucha frontal contra la narcopolítica.

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García López vinculó el nombramiento con el estado de la política exterior del sexenio. Señaló que la decisión de Estados Unidos de optar por revisiones anuales al T-MEC, en lugar de una extensión automática, es “la crónica de un fracaso anunciado” y el resultado de una estrategia diplomática que privilegió la narrativa interna sobre la certidumbre económica. Acusó al gobierno de haber “lastimado profundamente” la imagen de México con decisiones que, dijo, hoy pasan la factura.

La trayectoria de Esteban Moctezuma en el servicio público

La presidenta destacó el trabajo de Moctezuma, especialmente en sus esfuerzos para que las remesas hacia México no sufrieran altos impuestos. Crédito: X/@Claudiashein

Moctezuma Barragán acumula más de tres décadas en cargos de primer nivel dentro del gobierno federal. Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y casi año y medio de la administración de Sheinbaum, estuvo al frente de la embajada mexicana en Estados Unidos, cargo que tuvo que dejar tras el anuncio de la mandataria en una de sus conferencias matutinas.

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Entre los cargos que ha ocupado dentro de la administración pública se encuentran:

Secretario de Gobernación (1994-1995)

Senador de la República en la LVII Legislatura (1997-2000)

Secretario de Desarrollo Social (1998-1999)

Secretario de Educación Pública (2018-2021)

Embajador de México en Estados Unidos (marzo de 2021 a mayo de 2026)

La salida del diplomático se dio en medio de las negociaciones por la renovación del T-MEC, misma que fue rechazada por Estados Unidos este 1 de julio, por lo que el acuerdo comercial entrará en una nueva fase de revisiones anuales

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