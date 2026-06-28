Lotería Nacional lanza cachito conmemorativo de la Selección Mexicana durante al Mundial 2026

México celebra su Mundial también a través de la tradición de la lotería.

La Lotería Nacional puso a la venta el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4020 dedicado a la Selección Mexicana de Futbol, como un reconocimiento al desempeño del equipo nacional en la Copa del Mundo 2026 y al entusiasmo que ha despertado entre millones de aficionados.

La edición especial rinde homenaje a los 26 jugadores convocados y al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, quienes han protagonizado una destacada actuación en el torneo.

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Con este lanzamiento, la institución también se suma a las celebraciones por la tercera ocasión en que México es sede de una Copa del Mundo, después de las ediciones de 1970 y 1986.

El Sorteo Mayor No. 4020 ofrece un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series, además de una bolsa repartible de 66 millones de pesos en premios.

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Dónde comprar el cachito de la Selección Mexicana y cuándo será el sorteo

Los billetes ya se encuentran disponibles en todo el país a través de los expendios autorizados y de la fuerza de ventas de la Lotería Nacional. También pueden adquirirse mediante la aplicación MiLotería y el portal oficial de la institución.

Para este sorteo fueron emitidos 3 millones 600 mil billetes. El precio de cada cachito es de 30 pesos, mientras que la serie completa tiene un costo de 600 pesos.

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El sorteo se realizará el próximo 14 de julio de 2026 a las 20:00 horas y será transmitido en vivo por el canal institucional de YouTube de Lotería Nacional.

Una tradición con más de 250 años de historia en México

La emisión del billete también recuerda la trayectoria de la Lotería Nacional, una institución fundada en 1770 con el propósito de generar recursos para la asistencia pública y obras de beneficencia.

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Entre los momentos más importantes de su historia destacan:

El primer sorteo se realizó en 1771 y fue entonces cuando surgieron los tradicionales “cachitos”, al dividir los billetes para facilitar su compra.

Ese mismo año nació la tradición de los “Niños Gritones” , quienes anuncian los números ganadores para garantizar la transparencia de los sorteos.

Durante el Porfiriato, los recursos obtenidos contribuyeron a financiar obras públicas, infraestructura y proyectos de salud.

Actualmente, los ingresos continúan destinándose a programas de asistencia social, salud, educación e infraestructura impulsados por el Gobierno Federal.

Selección Mexicana firma una fase de grupos perfecta en el Mundial 2026

El homenaje llega en un momento de gran entusiasmo para el futbol mexicano. Bajo la dirección de Javier Aguirre, la Selección Nacional concluyó la fase de grupos con paso perfecto al conseguir tres victorias consecutivas, seis goles anotados y ningún tanto recibido.

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El conjunto mexicano derrotó 2-0 a Sudáfrica, venció 1-0 a Corea del Sur y cerró con un contundente triunfo de 3-0 sobre Chequia, resultados que le permitieron finalizar como líder del Grupo A.

Además, la convocatoria destaca por combinar experiencia y juventud, con la presencia de Guillermo Ochoa en su sexta Copa del Mundo y el debut mundialista del juvenil Gilberto Mora, de apenas 17 años.

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México se prepara para enfrentar a Ecuador con el apoyo de su afición

Tras asegurar el primer lugar de su grupo, el Tricolor enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final con la ventaja de disputar el encuentro como local en el Estadio Ciudad de México.

Mientras la Selección busca avanzar en la fase eliminatoria, la Lotería Nacional invita a los aficionados a sumarse a la celebración mediante este billete conmemorativo.

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Una edición que busca reunir el fervor futbolístico con una de las tradiciones más emblemáticas del país y que, además de ofrecer la posibilidad de obtener un premio millonario, reconoce un momento histórico para el futbol mexicano.