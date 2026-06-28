México

La ciudad prehispánica que satélites de la NASA detectaron bajo la selva veracruzana y que ninguna expedición ha excavado por completo

Coatepec se localiza a pocos kilómetros de Xalapa y es accesible por carretera o autobús desde la Ciudad de México, permitiendo a los visitantes conocer el reciente sitio descubierto en Campo Viejo

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Fachada de iglesia con dos campanarios, techo ornamentado, paredes rosadas y beige, frente a una calle adoquinada con vehículos estacionados bajo cielo nublado
La Iglesia de la Virgen de Guadalupe en Coatepec, Veracruz, se alza con su fachada ornamentada y dos campanarios bajo un cielo nublado, en una calle empedrada. (INAH)

La selva veracruzana guarda cientos de ciudades prehispánicas detectadas con tecnología láser y satelital que ninguna expedición ha excavado por completo. El hallazgo más reciente, en Campo Viejo, cerca de Coatepec, suma una plataforma circular sin precedentes en la región y un monolito que sugiere contacto con la cultura maya durante el periodo Clásico Temprano.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha registrado 585 sitios prehispánicos en el área cultural dominada por la antigua ciudad de El Tajín, en el norte de Veracruz, mediante escáner láser LiDAR, termografía, fotogrametría y macrorretículas georreferenciadas por satélite. La tecnología fue adaptada de equipos que Pemex utilizaba para localizar mantos petrolíferos.

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“Tenemos macrorretículas georreferenciadas por satélites, algo que no hubiéramos podido lograr con proyectos de investigación ni en mediano plazo”, señaló la arqueóloga del INAH Patricia Castillo Peña, coordinadora del proyecto documentado en el volumen Culturas del Golfo, publicado en 2011.

El Tajín y los sitios que la selva todavía cubre

Dos mujeres sonríen frente a la cámara en un sitio arqueológico con tierra y piedras. Hay una losa de piedra labrada en primer plano. Logotipo INAH
El sitio de Tuzapan, en el norte de Veracruz, concentra alrededor de 400 edificaciones cuya magnitud real era desconocida antes de los relevamientos láser. Oriente Mediodía, ubicado en la zona serrana, acumula más de 40 estructuras en el rango de arquitectura monumental. (INAH)

El Tajín, Patrimonio de la Humanidad desde 1992, se estima que abarca unos 10 kilómetros cuadrados, pero una porción considerable permanece cubierta por vegetación y sin excavar. Los escaneos realizados en 2012 y 2013 revelaron tres canchas de juego de pelota, dos edificaciones denominadas “balcones” y un área habitacional de más de mil años de antigüedad, todos aún ocultos bajo la selva.

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El sitio de Tuzapan, en el norte de Veracruz, concentra alrededor de 400 edificaciones cuya magnitud real era desconocida antes de los relevamientos láser. Oriente Mediodía, ubicado en la zona serrana, acumula más de 40 estructuras en el rango de arquitectura monumental.

Los 585 sitios registrados fueron clasificados en tres rangos: los de arquitectura monumental comparable en extensión a El Tajín, los asentamientos de menor cantidad de estructuras, y los conjuntos habitacionales con pequeñas elevaciones que corresponden a antiguas casas completas. Ninguno ha sido excavado en su totalidad.

La plataforma circular de Coatepec: una tipología sin registro previo

Una excavación muestra una losa de piedra con grabados sobre tierra, rodeada de rocas, escombros y el logo de INAH en la esquina inferior izquierda
Una excavación arqueológica desentierra una losa de piedra con figuras talladas entre tierra, rocas y fragmentos blancos, junto al logo de INAH. (INAH)

En junio de 2026, los arqueólogos del INAH Lino Espinoza García y Alberto Vázquez documentaron en Campo Viejo, cerca de la localidad de Coatepec, una plataforma de piedra circular construida con lajas y piedra caliza. La estructura fue fechada preliminarmente en el periodo Clásico Temprano, entre los años 200 y 600 de nuestra era.

El diseño combina alineaciones de tendencia cuadrangular con piedras circulares. Los coordinadores del proyecto indicaron que no existen registros comparativos directos de esta tipología en otros asentamientos conocidos de la vertiente del Golfo de México.

El descubrimiento captó la atención del gobierno federal, que manifestó su intención de destinar recursos para profundizar la investigación y garantizar la conservación del sitio.

El monolito y la huella maya en Veracruz

Dibujo de dos figuras sentadas, de perfil, una frente a la otra, con las manos unidas. Llevan tocados, collares, y brazaletes. Marco ornamental
Un dibujo de un relieve prehispánico de Heroica Veracruz muestra dos figuras sentadas frente a frente, unidas por las manos y ataviadas con tocados y ornamentos. (Cortesía)

Junto a la plataforma, el equipo recuperó un monolito de 1,88 metros de altura y 1,47 metros en su punto más ancho. La pieza esculpida representa dos personajes en actitud de petición, portando un cuenco que los especialistas interpretan como un recipiente para recibir agua de carácter ritual.

Una de las figuras exhibe rasgos asociados a la tradición iconográfica maya, lo que aportaría indicios sobre movilidad o intercambio cultural a larga distancia durante los primeros siglos de la era común. La hipótesis inicial apunta a que la escena podría reflejar una época de sequía severa en la región.

Bajo ese escenario, la escultura representaría a miembros de la élite local —uno de ellos con influencia cultural maya— participando en ceremonias de petición de lluvia ante una entidad divina. El hallazgo abre líneas de estudio sobre las redes de comunicación política y las respuestas sociales ante cambios climáticos en el México antiguo.

Terreno excavado con muros de piedra y mampostería, rocas, árboles frondosos y lonas oscuras en el fondo
Una excavación arqueológica en un área boscosa muestra estructuras de piedra y mampostería parcialmente expuestas en el terreno. (Cortesía)

Cómo llegar a Coatepec desde la Ciudad de México

Iglesia de fachada roja y amarilla con campanario y reloj bajo cielo nublado. Palmeras, árboles, personas y una bicicleta visibles en el exterior
La Parroquia de San Jerónimo en Coatepec, Veracruz, con su fachada roja y torre campanario amarilla, domina la plaza bajo un cielo nublado. (INAH)

Coatepec se ubica a 8 kilómetros al sur de Xalapa, capital de Veracruz, y a unos 330 kilómetros de la Ciudad de México. En automóvil, el trayecto toma aproximadamente cuatro horas y media por la autopista México-Puebla (150D), siguiendo las indicaciones hacia el Libramiento de Perote hasta Xalapa, y de ahí a Coatepec.

En autobús, la línea ADO ofrece salidas desde la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO). El destino es la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA), desde donde se toman taxis o transporte local hasta Coatepec en unos 15 minutos adicionales. Campo Viejo, el área arqueológica, se localiza a 1 kilómetro al este-sureste de la cabecera municipal, a 1.140 metros sobre el nivel del mar, con acceso por carretera.

Hospedaje y gastronomía en el Pueblo Mágico

Coatepec cuenta con más de 140 opciones de alojamiento. Según datos de plataformas de reserva, los precios por noche van desde $225 hasta $2.443 pesos mexicanos, con mayor demanda entre marzo y mayo, cuando las tarifas promedio rondan los $1.299 pesos. Entre los establecimientos más valorados figuran el Mesón del Alférez, el Hotel La Orquídea y el Hotel Posada San Jerónimo, todos con restaurante, estacionamiento gratuito y wifi.

La oferta gastronómica del municipio, declarado Pueblo Mágico, incluye cecina coatepecana, truchas, langostinos y pan horneado a la leña. Los visitantes también pueden encontrar productos orgánicos en el Mercado Bio-Regional Coatl, abierto los sábados de 10:30 a 14:00 horas en la Casa de la Cultura.

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