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Investigan muerte de caballo en jaripeo promovido por el gobierno municipal morenista

Autoridades de Morelos investigan si durante el evento se incumplió la Ley Estatal de Fauna tras la muerte del equino

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La muerte del caballo en el jaripeo de Panchimalco reavivó el debate sobre el bienestar animal en espectáculos tradicionales en Morelos. Crédito: angel.garciayanez
La muerte del caballo en el jaripeo de Panchimalco reavivó el debate sobre el bienestar animal en espectáculos tradicionales en Morelos. Crédito: angel.garciayanez

La muerte de un caballo durante un jaripeo celebrado en la comunidad de Panchimalco, municipio de Jojutla, Morelos, es investigada por autoridades estatales luego de que el animal fuera embestido por un toro mientras se desarrollaba una de las montas.

El incidente ocurrió la noche del 25 de junio, en el marco de las festividades patronales en honor a San Juan Bautista, un programa de actividades promovido por el gobierno municipal, encabezado por Alan Martínez García, que incluyó eventos religiosos, culturales, deportivos y de entretenimiento, entre ellos el jaripeo realizado en la plaza de toros de la comunidad.

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El evento formaba parte de las festividades patronales promovidas por la presidencia municipal de Jojutla.
El evento formaba parte de las festividades patronales promovidas por la presidencia municipal de Jojutla.

De acuerdo con testimonios de asistentes y videos difundidos en redes sociales, el equino sufrió lesiones de gravedad tras el impacto y murió minutos después, sin que pudiera recibir atención que evitara el desenlace.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de reacciones entre usuarios y organizaciones dedicadas a la protección animal.

Gobierno de Morelos inicia investigación por posible maltrato animal

Tras la difusión del caso, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Morelos informó que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem), en coordinación con la Fiscalía General del Estado, inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades conforme a la legislación vigente.

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El caso de Panchimalco volvió a poner en el centro del debate el bienestar animal en las fiestas patronales.
El caso de Panchimalco volvió a poner en el centro del debate el bienestar animal en las fiestas patronales.

Las autoridades estatales señalaron que el caso será investigado con apego a la ley y reiteraron su compromiso de garantizar la protección y el bienestar animal, además de deslindar responsabilidades en caso de detectarse alguna irregularidad durante la organización o desarrollo del evento.

Por su parte, asociaciones defensoras de los animales solicitaron una investigación exhaustiva para determinar si durante el espectáculo se incumplieron disposiciones relacionadas con la protección animal y, de ser así, que se apliquen las sanciones correspondientes.

Ayuntamiento de Jojutla prohíbe los eventos de “capa y lazo”

La polémica también generó una respuesta por parte del presidente municipal de Jojutla, Alan Martínez García, quien condenó públicamente lo ocurrido y aseguró que instruyó a las áreas correspondientes del Ayuntamiento para dar seguimiento al caso.

Autoridades municipales cancelaron eventos de ‘capa y lazo’ tras la muerte del caballo en el jaripeo.
Autoridades municipales cancelaron eventos de ‘capa y lazo’ tras la muerte del caballo en el jaripeo.

El alcalde anunció que durante su administración dejarán de autorizarse los eventos conocidos como “capa y lazo”, una modalidad de jaripeo que ha sido cuestionada por organizaciones animalistas debido al riesgo que representa para los caballos.

Asimismo, indicó que serán revisadas las condiciones en las que se desarrollan este tipo de espectáculos con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad y evitar que hechos similares vuelvan a registrarse en el municipio.

¿Qué establece la legislación sobre bienestar animal en Morelos?

Mientras continúan las investigaciones, el caso se analiza bajo lo establecido en la Ley Estatal de Fauna de Morelos, ordenamiento que regula la protección de los animales y prevé sanciones cuando se acrediten actos de crueldad, maltrato o negligencia.

Autoridades de Morelos revisan los protocolos de seguridad aplicados en espectáculos con animales tras el incidente. Crédito: angel.garciayanez
Autoridades de Morelos revisan los protocolos de seguridad aplicados en espectáculos con animales tras el incidente. Crédito: angel.garciayanez

Entre los principales puntos de la legislación se encuentran:

  • Prohíbe causar sufrimiento, lesiones o maltrato injustificado a los animales.
  • Faculta a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem) para realizar inspecciones e investigar posibles irregularidades.
  • Contempla sanciones que pueden ir desde multas y clausuras hasta arrestos administrativos, dependiendo de la gravedad de las infracciones.
  • Establece que las autoridades deben supervisar que los espectáculos con participación de animales se desarrollen conforme a la normatividad vigente.

Debate sobre los jaripeos y el bienestar animal continúa

La muerte del caballo volvió a colocar en la discusión pública el uso de animales en espectáculos tradicionales como los jaripeos, una práctica arraigada en diversas comunidades del país, especialmente durante las fiestas patronales.

El debate sobre los jaripeos y el bienestar animal continúa vigente tras el incidente en Morelos. (Foto AP/Damian Dovarganes)
El debate sobre los jaripeos y el bienestar animal continúa vigente tras el incidente en Morelos. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Mientras algunos sectores consideran que estas actividades forman parte de las tradiciones locales y generan identidad y actividad económica, organizaciones protectoras de animales sostienen que exponen a caballos y toros a riesgos innecesarios de sufrir lesiones graves o incluso perder la vida.

La investigación continúa a cargo de Propaem y de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que en los próximos días determinarán si existen responsabilidades administrativas o penales derivadas de los hechos.

Entretanto, el caso mantiene la atención pública y reabre el debate sobre la regulación de los espectáculos con animales y los protocolos de bienestar que deben cumplirse durante este tipo de eventos.

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