México, Chile, Colombia y Perú, buscan fortalecer cadenas de suministro y diversificación de mercados. (Andina)

México encabezó la IX reunión de la Comisión de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico en formato virtual este 25 de junio de 2026, con el objetivo de ampliar oportunidades comerciales y consolidar la proyección del bloque Asia-Pacífico, la Unión Europea y el MERCOSUR.

Cabe destacar que, este bloque representa la séptima economía mundial y genera el 57.4% del comercio total en América Latina y el Caribe.

La sesión fue presidida por el subsecretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, en su calidad de Presidencia Pro Tempore. Participaron la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez Weinstein; la viceministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sofía Carolina Cañón Valbuena, y el viceministro de Comercio Exterior del Perú, César Augusto Llona Silva.

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Reafirman compromisos de integración económica regional

Las delegaciones destacaron los avances en la implementación del Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico. Entre los temas centrales figuraron la facilitación del comercio, la participación de las pequeñas y medianas empresas en cadenas regionales de valor y la consolidación de un ambiente propicio para los negocios y la inversión.

México encabeza IX reunión comercial con la Alianza del Pacífico: buscan fortalecer cadenas de suministro y diversificación de mercados. (Foto: Economía)

El bloque aprobó dos instrumentos concretos en esta reunión:

La Decisión No. 16 , que modifica la Decisión No. 10 sobre eliminación de obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos . Busca establecer un marco regulatorio común que facilite el comercio intrarregional, proteja la salud y garantice información adecuada al consumidor.

El Cuarto Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, que incorpora los capítulos de MIPYME y Cadenas Regionales y Globales de Valor.

Reconocen relevancia de diálogo con CEAP

La Comisión acordó impulsar una estrategia conjunta, con seguimiento de los Coordinadores Nacionales de Comercio, para culminar los trabajos pendientes en los anexos de cooperación regulatoria. El acuerdo incluye el establecimiento de una hoja de ruta clara para su implementación.

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El bloque reconoció también la importancia del diálogo con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) como socio estratégico, con el fin de incorporar la perspectiva del sector privado en la integración regional y promover iniciativas que impulsen la competitividad, la innovación y la inversión sostenible intrarregional.

La Alianza del Pacífico concentra más del 40% del PIB y la inversión de la región

Los cuatro países reafirmaron su voluntad de continuar con iniciativas de cooperación orientadas a fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y promover la diversificación de mercados. El peso económico del bloque respalda esa agenda:

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Representa el 42.8% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe en 2024.

Atrae el 41.6% de los flujos de inversión extranjera directa recibida en la región en 2024.

Ocupa el cuarto lugar como potencia exportadora a nivel mundial en 2024.

La Alianza del Pacífico concentra más del 40% del PIB y la inversión de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son algunos puntos clave sobre la reunión de la Alianza del Pacífico

México presidió la sesión Luis Rosendo Gutiérrez Romano encabezó la reunión virtual del 25 de junio en su calidad de Presidencia Pro Tempore, con la participación de Chile, Colombia y Perú.

Se aprobaron dos instrumentos normativos La Decisión No. 16 sobre cosméticos y el Cuarto Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional, que incorpora los capítulos de MIPYME y Cadenas Regionales y Globales de Valor.

Las MIPYME entraron al núcleo de la agenda Su incorporación formal al Protocolo Adicional apunta a una integración más inclusiva, con estructuras productivas compartidas entre los cuatro países.

Se definió una hoja de ruta regulatoria La Comisión acordó una estrategia conjunta para cerrar los trabajos pendientes en cooperación regulatoria e integró al CEAP como socio estratégico del sector privado.

El bloque reafirma su peso económico Representa el 42.8% del PIB regional, atrae el 41.6% de la IED y ocupa el cuarto lugar como potencia exportadora mundial.