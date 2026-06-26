¿Hay clases mañana 26 de junio? SEP aclara si hay suspensión por partido o fin de ciclo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas familias con hijas e hijos en escuelas de nivel básico se preguntan si deben acudir a la escuela este viernes, ya que falta poco para el cierre escolar de la SEP y en ciertas regiones o incluso turnos, ha habido suspensiones por el Mundial 2026.

Este viernes 26 de junio de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma que no habrá clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

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La suspensión no se debe a partidos deportivos ni a un adelanto formal del fin de ciclo, sino a la realización del último Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar 2025-2026.

El calendario oficial de la SEP marca este día como de suspensión programada para el sector educativo básico, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al sistema nacional.

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(SEP)

Los únicos que tienen obligación de ir son quienes pertenecen al cuerpo docente y administrativo.

Suspensiones oficiales SEP

Viernes 26 de junio: suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar (CTE).

Aplica a preescolar, primaria y secundaria.

Vigente en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema SEP.

Es el último puente escolar antes de vacaciones de verano.

No es día de descanso obligatorio para trabajadores.

¿Qué dice el calendario y cuándo acaba el ciclo escolar?

El ciclo escolar 2025-2026 concluye el miércoles 15 de julio para la mayoría de los estados.

Hay entidades donde el ciclo termina antes, por razones climáticas o acuerdos estatales.

El calendario prevé la sesión ordinaria del CTE el último viernes de cada mes, siendo el 26 de junio la última del ciclo.

Estados que adelantan el fin del ciclo escolar

Colima: termina el 25 de junio.

Yucatán: termina el 26 de junio.

Tlaxcala: termina el 30 de junio.

Baja California Sur: termina el 3 de julio.

San Luis Potosí: termina el 5 de julio.

Nuevo León: termina el 8 de julio.

Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato: terminan el 10 de julio.

El resto de las entidades concluyen clases el 15 de julio según calendario SEP.

Estados afectados por la CNTE

Al momento no existen suspensiones por acciones de la CNTE programadas para este 26 de junio.

Qué es el Consejo Técnico Escolar

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado de participación y gestión en las escuelas públicas de educación básica de México, bajo la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Crédito: Cuartoscuro.

Su función principal es analizar, dialogar y tomar decisiones sobre aspectos pedagógicos, organizativos y de gestión escolar para mejorar los aprendizajes de los alumnos.

El CTE está integrado por el director y todos los docentes de la escuela. Se reúne de manera periódica, generalmente el último viernes de cada mes, en las llamadas “jornadas de Consejo Técnico Escolar”, que implican suspensión de clases para los alumnos mientras los maestros trabajan en el análisis de avances, problemáticas y estrategias de mejora.

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Entre sus funciones destacan:

Revisar avances en los aprendizajes de los estudiantes.

Identificar y atender problemáticas en la escuela.

Proponer estrategias para mejorar el ambiente escolar y el aprovechamiento académico.

Diseñar y dar seguimiento al Plan Escolar de Mejora Continua.

El CTE es una herramienta clave para la gestión escolar y la mejora educativa, pues permite que los docentes colaboren, intercambien experiencias y tomen decisiones informadas para el beneficio de la comunidad escolar.

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