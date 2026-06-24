México

Temperaturas en Culiacán Rosales: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir de tu casa, averigua la predicción del clima en Culiacán Rosales para las próximas horas en este 24 de junio.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 39 grados, la previsión de lluvia será del 6%, con una nubosidad del 28%, mientras que las ráfagas de viento serán de 43 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 26 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 37%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la precipitación que se genera por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a subir a los 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden subir a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La capital puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque llegan debilitados, pueden ocasionar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una reducción de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Culiacán RosalesClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la inesperada relación entre Raúl Jiménez y el capitán de República Checa

La Selección Mexicana y Chequia se medirán este 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, pero el delantero y el zaguero no despegan la mirada de Inglaterra

Esta es la inesperada relación entre Raúl Jiménez y el capitán de República Checa

México: el pronóstico del tiempo para Mazatlán este 24 de junio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: el pronóstico del tiempo para Mazatlán este 24 de junio

Tijuana: la predicción del tiempo para este 24 de junio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Tijuana: la predicción del tiempo para este 24 de junio

Clima hoy en México: temperaturas para Santiago Ixcuintla este 24 de junio

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima hoy en México: temperaturas para Santiago Ixcuintla este 24 de junio

Conoce el clima de este día en Ciudad de México

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Conoce el clima de este día en Ciudad de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Detienen a dos policías por presuntamente filtrar información al CJNG en Tijuana, Baja California

FGE decomisa 83 máquinas tragamonedas en Michoacán: estas son las cifras que deja ese negocio al crimen organizado

Aseguran centro clandestino y más de 5 mil litros de huachicol en Guanajuato: hay un detenido

Policía municipal muere tras ser atacado por asaltante en San Mateo Atenco: cae el presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris critica la atención que recibe el Pato Merlín en el Mundial

Poncho de Nigris critica la atención que recibe el Pato Merlín en el Mundial

Alexandra Leclerc, la esposa mexicana del piloto de F1 con Ferrari, Charles Leclerc, desata especulaciones sobre un posible embarazo

Michelle Salas reacciona a los rumores del estado de salud de Luis Miguel

Survivor México: quién es quién entre los participantes de la temporada 2026

Bellakath es acusada de ser “un dolor de cabeza” por los productores de La Más Draga debido a su comportamiento en el foro

DEPORTES

Esta es la inesperada relación entre Raúl Jiménez y el capitán de República Checa

Esta es la inesperada relación entre Raúl Jiménez y el capitán de República Checa

Álvaro Morales advierte sobre Guillermo Ochoa previo al México vs Chequia: “Tuvo una pésima campaña”

Alexandra Leclerc, la esposa mexicana del piloto de F1 con Ferrari, Charles Leclerc, desata especulaciones sobre un posible embarazo

Esto dijo Javier Aguirre sobre Memo Ochoa y un posible homenaje en el México vs Chequia

Capitán y DT de Chequia hablan sobre Guillermo Ochoa y aseguran que pueden vencer a México