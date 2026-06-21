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Cómo te puedes amparar para no registrar tu línea de teléfono antes de la fecha límite

El registro de la línea de celular en México es un trámite obligatorio para identificar a los usuarios de telefonía móvil

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Vista cercana de las manos de una persona sosteniendo un teléfono inteligente negro, con la pantalla encendida y borrosa.
Las compañías de telecomunicaciones asocian cada número activo con datos personales de su titular, según disposiciones vigentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro de la línea del celular en México es un trámite obligatorio que busca identificar a los usuarios de telefonía móvil en el país.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, las compañías de telecomunicaciones deben asociar cada número activo con datos personales de sus titulares.

Esta medida pretende reducir el uso de teléfonos para actividades ilícitas y fortalecer la seguridad, aunque ha generado debate sobre la protección de datos y la privacidad de los usuarios.

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Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con una alerta de estafa en WhatsApp. Al fondo, una bandera de Colombia y una cabina de votación.
La obligación de registrar la línea telefónica busca reducir el uso de teléfonos en actividades ilícitas y fortalecer la seguridad, con debate por privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo te puedes amparar para no registrar tu línea de teléfono en México

La protección judicial contra la obligación de registrar una línea telefónica en México puede solicitarse mediante un juicio de amparo, un recurso legal que permite a cualquier persona inconforme con una disposición gubernamental acudir ante un juez federal para reclamar la posible violación de sus derechos constitucionales.

El trámite requiere presentar una demanda de amparo indirecto, generalmente ante un juzgado de distrito, argumentando que la disposición vulnera derechos como la protección de datos personales y la privacidad.

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Para iniciar el proceso, el interesado debe redactar la demanda con sus datos personales, la autoridad responsable y los actos reclamados, así como exponer los motivos por los que considera que la norma afecta sus derechos.

Una vez presentada, el juez puede conceder una suspensión provisional que detenga temporalmente la obligación de registrar la línea hasta que se resuelva el fondo del asunto.

El acompañamiento de un abogado especializado facilita el procedimiento, aunque la ley mexicana permite tramitar el amparo sin representante legal.

Primer plano de las manos de un hombre en suéter gris sosteniendo y usando un teléfono celular negro sobre una mesa de madera. El rostro no es visible.
El juicio de amparo permite solicitar protección judicial contra el registro de una línea de teléfono en México ante un juez federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se debe realizar el registro de la línea de tu celular

El registro de la línea de teléfono celular tiene como objetivo principal asociar cada número telefónico móvil con la identidad de su usuario para facilitar la prevención y combate de delitos, principalmente aquellos relacionados con extorsión, fraude y secuestro que utilizan comunicaciones anónimas.

Esta medida busca que las autoridades puedan rastrear y ubicar más fácilmente a los responsables de actividades ilícitas mediante el acceso a la información de los titulares de las líneas.

El proceso de registro también pretende fortalecer la seguridad pública y mejorar la efectividad en la investigación de delitos, así como desalentar el uso de líneas anónimas para fines delictivos.

Para ello, se requiere que los usuarios proporcionen datos personales, como nombre completo y, en algunos casos, documentación oficial, al momento de adquirir o activar una línea.

Un smartphone de color oscuro con la aplicación WhatsApp visible en primer plano sobre un fondo verde y otras apps en segundo plano, apoyado en una mesa de madera clara.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo registrar tu línea de teléfono antes de la fecha límite

Para registrar tu línea de teléfono en México antes de la fecha límite, sigue estos pasos:

  1. Reúne tu documentación Ten a la mano una identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional) y un comprobante de domicilio reciente.
  2. Contacta a tu compañía telefónica Comunícate con el centro de atención a clientes de tu operador (Telcel, AT&T, Movistar, Unefon, etc.) por teléfono, en línea o acudiendo a un centro de servicio autorizado.
  3. Sigue las instrucciones del operador Te solicitarán tus datos personales, número de celular y en algunos casos la CURP. Algunos operadores permiten el registro por medio de su app, portal web o vía presencial.
  4. Verifica el registro Al finalizar, recibirás una notificación confirmando el registro de tu línea. Es importante conservar el comprobante o folio proporcionado.
  5. Consulta plazos y requisitos específicos Cada empresa puede tener procesos particulares y fechas límite. Consulta información actualizada directamente con tu operador para evitar contratiempos.

Registrar tu línea a tiempo evita la suspensión del servicio y posibles sanciones.

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