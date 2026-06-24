México

Clima en México: el pronóstico del tiempo para Puerto Vallarta este 24 de junio

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

PUBLICIDAD

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Puerto Vallarta para este 24 de junio:

En Puerto Vallarta se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 25 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 65% durante el día y del 75% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En el mismo sentido, la nubosidad será del 82% en el transcurso del día y del 91% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 13.

La predicción del clima en Puerto Vallarta (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Puerto Vallarta (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del estado de Jalisco, posee un clima semicálido subhúmedo debido a su cercanía con la cordillera de la Sierra Madre Occidental y el océano Pacífico.

En el verano las temperaturas oscilan entre los 25 y los 32 grados y puede haber abundancia pluvial, mientras que en el invierno el termómetro baja a los 17 grados y marca máximas de 27 grados, siendo una zona atractiva incluso para las ballenas jorobadas que migran de las frías aguas árticas.

El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)
El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro un descenso de las precipitaciones anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Puerto VallartaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 23 de junio: alerta por lluvias fuertes en estas zonas de la capital y Edomex

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 23 de junio: alerta por lluvias fuertes en estas zonas de la capital y Edomex

¿Félix Salgado declinó ir por la gubernatura de Guerrero? Esto es lo que sabemos

El senador de Morena solicitó licencia y confió en que el partido le permitiera el registro para la encuesta interna a la candidatura del estado

¿Félix Salgado declinó ir por la gubernatura de Guerrero? Esto es lo que sabemos

¿Noroña tiene un hijo no reconocido? Periodista asegura que el legislador de la 4T es padre de Emiliano González

La investigación también cuestiona los contratos y remuneraciones recibidas por el asesor en el Senado

¿Noroña tiene un hijo no reconocido? Periodista asegura que el legislador de la 4T es padre de Emiliano González

Álvaro Morales advierte sobre Guillermo Ochoa previo al México vs Chequia: “Tuvo una pésima campaña”

El comentarista cuestionó la posible titularidad de Memo Ochoa, quien sumaría sus primeros minutos como portero en su sexta aparición en una Copa del Mundo

Álvaro Morales advierte sobre Guillermo Ochoa previo al México vs Chequia: “Tuvo una pésima campaña”

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo del 23 de junio

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo del 23 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Detienen a dos policías por presuntamente filtrar información al CJNG en Tijuana, Baja California

FGE decomisa 83 máquinas tragamonedas en Michoacán: estas son las cifras que deja ese negocio al crimen organizado

Aseguran centro clandestino y más de 5 mil litros de huachicol en Guanajuato: hay un detenido

Policía municipal muere tras ser atacado por asaltante en San Mateo Atenco: cae el presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Alexandra Leclerc, la esposa mexicana del piloto de F1 con Ferrari, Charles Leclerc, desata especulaciones sobre un posible embarazo

Alexandra Leclerc, la esposa mexicana del piloto de F1 con Ferrari, Charles Leclerc, desata especulaciones sobre un posible embarazo

Michelle Salas reacciona a los rumores del estado de salud de Luis Miguel

Survivor México: quién es quién entre los participantes de la temporada 2026

Bellakath es acusada de ser “un dolor de cabeza” por los productores de La Más Draga debido a su comportamiento en el foro

Wendy Guevara explota contra Sergio Mayer por querer lucrar con ella: “Siempre ha sido traicionero”

DEPORTES

Álvaro Morales advierte sobre Guillermo Ochoa previo al México vs Chequia: “Tuvo una pésima campaña”

Álvaro Morales advierte sobre Guillermo Ochoa previo al México vs Chequia: “Tuvo una pésima campaña”

Alexandra Leclerc, la esposa mexicana del piloto de F1 con Ferrari, Charles Leclerc, desata especulaciones sobre un posible embarazo

Esto dijo Javier Aguirre sobre Memo Ochoa y un posible homenaje en el México vs Chequia

Capitán y DT de Chequia hablan sobre Guillermo Ochoa y aseguran que pueden vencer a México

Croacia consigue su primera victoria en el Mundial 2026 tras derrotar a Panamá en Toronto: Ante Budimir marcó el gol