México

Se viraliza momento en el que golpean a mujer a varazos y patadas en pasillos del Metro de la CDMX

La trifulca entre presuntos comerciantes ambulantes y vagoneros fue captada en video y se viralizó este 19 de junio en la Línea 2 del Metro de la CDMX

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Tres paneles muestran personas en una estación de metro; se observan carteles con las palabras 'TAQUILLA' y 'SALIDA', y una mujer sentada en el suelo.
La secuencia de imágenes ilustra un altercado entre varias personas en el interior de una estación del metro, con una de ellas sentada en el suelo tras el incidente. (Redes Sociales)

Comerciantes ambulantes y vagoneros protagonizaron una trifulca a varazos y patadas en los pasillos de la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, en un incidente captado en video que se ha viralizado en redes sociales el 19 de junio.

La estación terminal, ubicada en los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo y Naucalpan, fue escenario de la gresca cuando al menos un grupo numeroso de mujeres golpeó a otra hasta dejarla tendida en el piso. Los usuarios presentes se replegaron contra las paredes sin intervenir, mientras se escuchaban gritos de amenazas.

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Disputa por espacios de venta en el paradero norte

Redes sociales, momento en el que se presentó la trifulca en el metro Cuatro Caminos

La riña presuntamente habría comenzado por diferencias en los tiempos y lugares asignados para ofrecer mercancías en las salidas al paradero norte de la terminal.

Según lo captado en imágenes, los involucrados utilizaron varas para golpear a personas que ya estaban en el suelo. Tras la agresión al grupo de mujeres, un hombre también fue atacado con severidad.

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Usuarios atrapados en medio del enfrentamiento

Varias personas en una estación de metro. Al fondo se observa un letrero luminoso con la palabra SALIDA. Una persona con sudadera roja y dos mujeres en jeans son visibles
La imagen muestra a varias personas transitando en el andén de una estación de metro, donde un letrero indica la 'SALIDA'. (Redes Sociales)

Quienes esperaban el arribo de los trenes tuvieron que refugiarse contra las paredes para no resultar lesionados en la contienda.

Los transeúntes observaron el altercado sin tomar partido ni intentar detenerlo, de acuerdo con lo documentado en los videos difundidos.

Intervención policial y versiones encontradas

Pasillo de estación de metro. Un hombre de espaldas, camiseta blanca y pantalón negro. Grupo de personas con chalecos amarillos. Cartel azul "TAQUILLA"
Otra versión apunta a que la policía presente en el lugar no actuó durante el altercado. Ambas fuentes coinciden en que no se reportaron heridos de gravedad entre los usuarios del servicio. (Redes Sociales)

Una versión indica que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervinieron para dispersar el zafarrancho, desalojaron a los involucrados y restablecieron el orden en la terminal de la Línea Azul.

Otra versión apunta a que la policía presente en el lugar no actuó durante el altercado. Ambas fuentes coinciden en que no se reportaron heridos de gravedad entre los usuarios del servicio.

Indignación en redes sociales

Una mujer con camiseta azul y leggings oscuros se encuentra sentada sobre el suelo de un pasillo. Varias personas y un objeto rojo son visibles en el fondo
“Más allá de quién tenga la razón en un conflicto, nada justifica que la violencia se convierta en espectáculo”, señaló en su publicación. (Redes Sociales)

El video generó reacciones en redes. La usuaria @CamilaAlec23412 etiquetó a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, al secretario Omar García Harfuch y a la cuenta oficial del Metro CDMX, calificando la escena de “indignante”.

“Más allá de quién tenga la razón en un conflicto, nada justifica que la violencia se convierta en espectáculo”, señaló en su publicación.

Un problema que no es nuevo en el Metro

La disputa de Cuatro Caminos se suma a una serie de conflictos en torno al comercio informal dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC). En enero de 2026, vendedores ambulantes del Centro Histórico bloquearon el cruce de Venustiano Carranza y Pino Suárez tras ser retirados de sus puntos habituales, sin que se reportaran detenidos en ese episodio.

En abril, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, encabezó una mesa de diálogo con líderes del comercio informal para acordar el retiro de puestos de ocho estaciones de la Línea B en Ecatepec: Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Ecatepec, Múzquiz, Río de los Remedios, Impulsora y Nezahualcóyotl. Las terminales concentran una afluencia de alrededor de 190 mil personas al día.

La medida respondió a una demanda de los propios usuarios, quienes denunciaban que los puestos reducían el espacio de tránsito y representaban riesgos de protección civil, al obstaculizar posibles evacuaciones en zonas próximas a las vías.

Pese a los operativos, el ambulantaje persiste en varios tramos del sistema. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México prohíbe expresamente el comercio en vagones, andenes, pasillos y zonas de acceso del transporte público. Las sanciones van de multas de mil 244 a 4 mil 525 pesos hasta arrestos de hasta 24 horas, aunque las detenciones suelen ser temporales.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, agredida tres días antes en Zona Rosa

Alessandra Rojo de la Vega
Alessandra Rojo de la Vega presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras la riña en Zona Rosa y señaló a personas vinculadas a la legisladora Diana Sánchez Barrios como responsables de lo que calificó como una emboscada planeada contra el operativo de reordenamiento. (@alessandrardlv)

El altercado en Cuatro Caminos ocurre tres días después de otro enfrentamiento vinculado al comercio informal, esta vez en la vía pública. La noche del 16 de junio, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció haber sido atacada junto con integrantes de su equipo durante un operativo de reordenamiento en la Zona Rosa, sobre la calle Génova, en la colonia Juárez.

“Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la Zona Rosa”, escribió la funcionaria en su cuenta de X. Horas después publicó una imagen que mostraba un moretón en la mejilla y relató: “No estuvimos ni un minuto cuando nos empezaron a agarrar a palazos, piedras, armas blancas, golpes, gritos, se quedaron con celulares”.

La alcaldesa señaló directamente a personas vinculadas a la diputada local de Morena Diana Sánchez Barrios como responsables de lo que calificó como una emboscada coordinada. Rojo de la Vega afirmó haber solicitado previamente resguardo policial al jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez, petición que, según una captura de WhatsApp, fue remitida al secretario de Gobierno, César Cravioto.

Versiones encontradas y un detenido

La SSC describió los hechos como una riña derivada del operativo, no como una agresión premeditada. La dependencia informó que seis elementos de seguridad resultaron con heridas menores: cuatro policías auxiliares y dos agentes de la SSC. Un hombre de 30 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

La Asociación de Comerciantes PRODIANA atribuyó el conflicto a la negativa de la alcaldía para instalar una mesa de trabajo. Según la organización, sus integrantes acudieron a Génova con intención de dialogar, pero en lugar de funcionarios de concertación llegaron elementos de seguridad que, en su versión, iniciaron las agresiones.

Sánchez Barrios no respondió directamente a los señalamientos de Rojo de la Vega. En su cuenta de X compartió un meme que calificaba los hechos de “montaje”. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades.

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