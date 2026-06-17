Operativo en Zona Rosa reaviva tensiones previas entre la alcaldía Cuauhtémoc y vendedores por ambulantaje

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, señaló que lo ocurrido durante el operativo no fue un incidente aislado ni un desacuerdo administrativo, sino una agresión directa. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La noche del miércoles se realizó un operativo de reordenamiento del comercio en vía pública en la calle Génova, Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc, que derivó en un enfrentamiento entre personal de la demarcación y vendedores ambulantes, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El despliegue formó parte de las acciones de supervisión, retiro de estructuras y verificación del uso del espacio público en uno de los corredores comerciales con mayor actividad en la capital. En el operativo participaron brigadas de la alcaldía Cuauhtémoc y elementos de la Policía Auxiliar, quienes acompañaron las labores para liberar banquetas y zonas peatonales ocupadas por comercio en vía pública.

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Durante la intervención se registró un enfrentamiento entre vendedores y personal operativo de la alcaldía, lo que generó momentos de tensión en la calle Génova y obligó a reforzar la presencia de elementos de seguridad en la zona.

Tras los hechos, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó en su cuenta de X que su equipo fue agredido durante la intervención en la colonia Juárez. En su mensaje sostuvo que el grupo con el que se registró el enfrentamiento ya se encontraba en el lugar antes del inicio del operativo.

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Alessandra Rojo de la Vega denunció en redes sociales haber sido agredida con palos, vidrios y armas en la Zona Rosa, atribuyendo el ataque a personas vinculadas con la diputada local Diana Sánchez Barrios. (X: Alessandra Rojo de la Vega)

La funcionaria señaló que lo ocurrido no fue un incidente aislado ni un desacuerdo administrativo, sino una agresión directa contra el personal que participaba en el operativo. En sus publicaciones difundió material audiovisual del momento del enfrentamiento, en el que, según su versión, se observa el uso de diversos objetos durante la confrontación.

En ese mismo contexto, Rojo de la Vega atribuyó la responsabilidad de los hechos a personas vinculadas a la diputada local Diana Sánchez Barrios, a quien señaló como figura relacionada con la organización de grupos de comerciantes en la zona. La alcaldesa utilizó el término “emboscada” para describir el desarrollo del enfrentamiento durante el operativo en la calle Génova.

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Tensiones previas entre la alcaldía y comerciantes

Estos señalamientos se insertan en un contexto de tensiones previas entre la administración de la alcaldía Cuauhtémoc y organizaciones de comerciantes en vía pública con presencia en zonas como la colonia Juárez, Zona Rosa y el Centro Histórico. En distintas ocasiones, la alcaldía ha sostenido que los operativos de reordenamiento responden a la necesidad de liberar espacios públicos y regular la instalación de puestos en banquetas y calles.

El episodio en la calle Génova se suma a antecedentes recientes de confrontación. En febrero de 2026, un operativo en avenida San Cosme derivó en un enfrentamiento entre personal de la alcaldía y comerciantes ambulantes durante labores similares de retiro de estructuras. En ese caso, la administración local señaló que la movilización de comerciantes había sido organizada para obstaculizar el operativo, mientras que representantes del sector rechazaron esa versión.

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La organización señaló que durante semanas previas entregó diversos oficios dirigidos a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, con el objetivo de solicitar la revisión de documentos y minutas que respaldan la actividad económica de comerciantes en la zona. Según PRODIANA, estos esfuerzos buscaban abrir una ruta de entendimiento antes de cualquier intervención por parte de las autoridades.

A lo largo de estos episodios, el tema del ambulantaje ha sido uno de los principales puntos de fricción en la alcaldía Cuauhtémoc, donde confluyen actividades comerciales formales e informales en zonas de alta afluencia. Las intervenciones de reordenamiento han sido recurrentes y han generado tanto acuerdos temporales como episodios de tensión entre autoridades y comerciantes organizados.

Sánchez Barrios ha rechazado señalamientos

Por su parte, Diana Sánchez Barrios ha rechazado de manera reiterada los señalamientos que la vinculan con actos de violencia durante operativos de la autoridad. La legisladora ha sostenido que su labor se centra en la representación de comerciantes en vía pública a través de la organización ProDiana A.C., que agrupa a vendedores de distintas zonas del Centro Histórico y áreas aledañas.

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Sánchez Barrios ha afirmado que los operativos de reordenamiento han derivado en afectaciones para familias que dependen del comercio en calle, y ha acusado a la administración de Cuauhtémoc de aplicar medidas sin suficientes mecanismos de diálogo. También ha negado cualquier participación en la organización de agresiones contra personal de gobierno.

En este contexto, el conflicto por el control del espacio público en la alcaldía Cuauhtémoc se mantiene como un punto de tensión constante entre autoridades locales y organizaciones de comerciantes, con versiones contrapuestas sobre el desarrollo de los operativos y la forma en que se regula la actividad en la vía pública en la capital del país.

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Este episodio permite identificar un patrón de confrontación sostenido entre las partes. Por un lado, la alcaldesa ha construido una narrativa en la que enfrenta redes de interés vinculadas al comercio irregular, a las que atribuye emboscadas y agresiones físicas, además de ubicar a la diputada como una figura con responsabilidad política en esos grupos.

Por el otro, la legisladora se ha posicionado como defensora del comercio popular organizado en torno a ProDiana A.C., y ha devuelto las acusaciones hacia la alcaldía, a la que señala por presuntos abusos de autoridad, uso excesivo de la fuerza, estigmatización de comerciantes y, más recientemente, por una supuesta victimización mediática acompañada de señalamientos de violencia de género.

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