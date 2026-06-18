Morena usó infraestructura de FINABIEN para dispersar “apoyos sociales” irregulares, revela auditoria

El programa contribuye a la bancarización de comunidades tradicionalmente excluidas.

Durante el proceso electoral de 2024, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena contrató la infraestructura de Financiera para el Bienestar para dispersar pagos de “apoyos sociales” en todo el país, una operación que quedó documentada en una auditoría interna y en informes publicados por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

En la auditoría financiera de cumplimiento 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constató que, bajo la gestión de Mario Delgado, el partido utilizó el organismo público Finabien para emitir hasta 252 mil 901 pagos de este tipo, lo que habría implicado un desembolso millonario.

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Esto apaesar que ni las leyes electorales ni los estatutos internos de Morena consideran entre las atribuciones de los partidos el pago de apoyos sociales.

El contrato entre el CEN de Morena y Finabien se firmó el 1 de junio de 2022 y se dio por concluido el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección federal.

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El acuerdo inicial, con vigencia de un año, fue extendido mediante un convenio modificatorio. En la auditoría del Órgano Interno de Control, se identificó con el número DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/44/2025.

Auditoría detecta irregularidades en comisiones y reportes

La revisión del contrato y sus operaciones evidenció que el control archivístico era deficiente: no se proporcionó el primer convenio modificatorio ni los oficios de dictamen jurídicos.

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De acuerdo con la organización, se emitieron tres facturas —A987442, A981690 y A987691— por 3 millones 520 mil 381.92 pesos pero este importe no correspondía a las 140 mil 878 operaciones efectivamente pagadas.

Según la tarifa mensual, la comisión debió ser de 1 millón 961 mil 021.76 pesos con IVA incluido, por lo que se determinó una diferencia a favor de Morena por $1 millón 559 mil 360.16 pesos.

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La auditoría señala que del total de giros contratados, sólo se efectuaron 140,878 operaciones, por lo que se reintegraron comisiones por 1.6 millones de pesos.

Las facturas se timbraron con fecha 28 de junio, pero se registraron pagos a beneficiarios hasta el 5 de julio sin que existiera factura que acreditara el pago de comisiones.

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Además, la Gerencia de Operaciones de la Dirección de la Red de Sucursales solicitó el reintegro bajo el concepto “PROGRAMA PARA CEN MORENA”, aunque el servicio era “APOYOS SOCIALES”.

No se identificó ningún protocolo para la atención de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ni medidas regulatorias de instituciones financieras. El reporte de cierre de auditoría del 18 de diciembre de 2025 señala: “Se observó que no se llevó a cabo ninguna acción o protocolo para la atención de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”.

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MCCI revisó los informes de rendición de cuentas entregados al INE en el periodo 2022-2024 y corroboró que Morena no reportó a la autoridad electoral el contrato con Finabien.

Aunque en los informes financieros consultados por la organziación no se especifica de qué partida salió el pago de los apoyos sociales ni el monto total dispersado.

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La organización también señala que no se encontró evidencia de que estos pagos hayan sido reportados al INE en los dos años previos.

Según la auditoría, los recursos depositados por Morena a través de Banco Azteca para el pago de apoyos sociales se depositaron en una cuenta distinta a la establecida en el contrato. No se identificó documento con el que se informara a Morena sobre la cantidad de operaciones realizadas o los resultados del servicio prestado.

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Expertos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad coincidieron en que los partidos políticos no tienen atribuciones para dispersar apoyos sociales, pues la ley lo prohíbe.

Los documentos revisados forman parte de la auditoría financiera de cumplimiento y constan de 58 páginas, con una cédula de resultados de otras 93 páginas. En la página 52, se establece que el contrato celebrado con Morena estuvo bajo observación por irregularidades en el cobro de comisiones.

La organización indica que, aunque los informes de gastos de campaña de la coalición Morena-PT-Verde para 2024 reportan cerca de 33 mil operaciones financieras, las transferencias contratadas con Finabien superaron las 250 mil de las cuales sólo 140 mil 878 se pagaron efectivamente. Esta megaoperación no aparece en los informes oficiales ante el INE.