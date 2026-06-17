México

Pronóstico del tiempo en México hoy miércoles 17 de junio: ondas tropicales no. 7 y 8 favorecerán fuertes lluvias en casi todo el país

Chiapas será el estado más afectado por las precipitaciones; en la capital se contemplan lluvias con actividad eléctrica y posible caída de granizo hacia la tarde y noche

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Imagen satelital de la Tierra centrada en México, mostrando patrones de nubes, áreas de lluvia intensa en rojo y amarillo, y un huracán en el Pacífico.
Una vista satelital muestra ondas tropicales y un sistema de baja presión con fuertes lluvias en casi todo el territorio mexicano, incluyendo un huracán en la costa del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias en México continuarán este miércoles 17 de junio debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos que afectan al territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan lluvias muy fuertes en Chiapas, así como precipitaciones de distinta intensidad en al menos 17 estados del país, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y riesgo de inundaciones.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una combinación de fenómenos atmosféricos, entre ellos una línea seca en el norte del país, canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, una vaguada en altura y las ondas tropicales número 7 y 8, favorecerán condiciones de inestabilidad durante gran parte de la jornada.

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Chiapas, estado más afectado por las lluvias

El pronóstico meteorológico señala que el centro y sur de Chiapas registrarán lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros, convirtiéndose en la entidad con las precipitaciones más intensas previstas para este miércoles.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Hidalgo
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Tamaulipas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Durango

Por otro lado, se pronostican chubascos en estados como Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Baja California Sur y Coahuila podrían registrar lluvias aisladas.

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El SMN advirtió que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones, especialmente en zonas vulnerables y de baja altitud.

CDMX tendrá fuertes lluvias durante la tarde

Para la Ciudad de México, el pronóstico contempla lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones en vialidades, zonas de encharcamiento y áreas con antecedentes de inundaciones.

La humedad proveniente de ambos litorales seguirá alimentando el desarrollo de nubosidad durante la tarde y noche, favoreciendo tormentas en distintos puntos del Valle de México.

Potencial ciclón tropical uno deja de afectar a México

El Servicio Meteorológico Nacional informó además que el potencial ciclón tropical Uno dejó de representar un riesgo para el territorio mexicano.

A las 06:00 horas de este miércoles, el sistema se localizó cerca de la costa de Texas, Estados Unidos, a aproximadamente 320 kilómetros al noreste de Matamoros, Tamaulipas. Debido a su trayectoria hacia el noreste, continuará alejándose gradualmente del país.

Pese a ello, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones atmosféricas en el Golfo de México y el océano Pacífico, especialmente por la presencia de las ondas tropicales 7 y 8, que continuarán generando lluvias en diversas regiones durante los próximos días.

El SMN exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de la Conagua y atender las recomendaciones de Protección Civil para reducir riesgos ante lluvias intensas, fuertes vientos y altas temperaturas.

Onda de calor persistirá en varias regiones

Mientras gran parte del país enfrenta lluvias, las altas temperaturas continuarán afectando principalmente al norte y noreste del territorio nacional.

El pronóstico prevé temperaturas máximas:

  • Superiores a 45 grados en zonas de Baja California y Coahuila.
  • De 40 a 45 grados en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
  • De 35 a 40 grados en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Ante estas condiciones, la Conagua recomendó mantenerse hidratado, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Vientos fuertes y oleaje elevado en costas mexicanas

Otro de los fenómenos relevantes para este miércoles será la presencia de vientos fuertes con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en entidades del norte y sureste del país.

Las mayores intensidades se prevén en:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Oaxaca

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios espectaculares y otros objetos susceptibles de ser desplazados por el viento.

En cuanto al litoral mexicano, se espera oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en la costa de Tamaulipas y en el Golfo de Tehuantepec, además de oleaje de hasta dos metros en costas de Veracruz, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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