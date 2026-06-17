México

Trump abre nueva posibilidad al T-MEC, pese a sus reservas: “Preferiría no tener el acuerdo, aunque es posible que lo firme”

El presidente de EEUU afirma que el país le ha ido bien sin el convenio comercial

Guardar
Google icon
Trump sostuvo que Estados Unidos “está mejor” sin el T-MEC. REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump sostuvo que Estados Unidos “está mejor” sin el T-MEC. REUTERS/Evelyn Hockstein

Donald Trump planteó que preferiría terminar el T-MEC o dejarlo “sin firmar”, y sostuvo que Estados Unidos “está mejor sin ese acuerdo comercial, según sus declaraciones a medios este 17 de junio desde París.

En la entrevista, Trump afirmó que su respaldo al tratado se explica porque permitió dejar atrás el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que calificó como “el peor acuerdo comercial jamás hecho”, y porque incorporó una cláusula de seis años para revisarlo.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionado sobre el horizonte del T-MEC, Trump aseguró que “preferiría no tener el acuerdo, pero podría firmarlo, dijo.

Trump calificó al TLCAN como “el peor acuerdo comercial jamás hecho” . REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump calificó al TLCAN como “el peor acuerdo comercial jamás hecho” . REUTERS/Evelyn Hockstein

De igual modo, Trump afirmó que el T-MEC “no se va a quedar y que expira”. Ante la precisión del entrevistador de que sería “en una década, respondió que prefiere ese escenario y agregó que lo ve como algo que posiblemente podría expirar “de inmediato.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país estaría en mejor posición sin un acuerdo comercial con sus socios norteamericanos.

De acuerdo con EFE, si los tres países pactan su continuidad antes del 1 de julio, el acuerdo se extenderá automáticamente por 16 años. Si no hay consenso, comenzará un mecanismo de revisiones anuales que puede prolongarse durante una década antes de una posible expiración.

El actual T-MEC entró en vigor en julio de 2020 para sustituir al TLCAN, tras una renegociación impulsada durante el primer mandato de Trump.

La presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer muy asustada, dice Donald Trump

El mandatario estadounidense sostiene que el país perdió el control del territorio y que el narco ejerce el poder real, una postura que repite desde el inicio de su segundo mandato y que causa repercusión binacional

El presidente Donald Trump afirmó el pasado 17 de junio que los cárteles gobiernanMéxico y describió a la presidenta Claudia Sheinbaum como una mujer “muy asustada, al tiempo que adelantó que su gobierno concentrará operativos en cruces terrestres por territorio mexicano después de atribuirse una reducción de 60% en el tráfico de drogas por una de las rutas que vigila.

Esa definición sobre el poder del narco aparece en un momento de fricciones entre ambos gobiernos, con amenazas previas de acciones unilaterales de Washington si México “no hace su trabajo contra el narcotráfico, la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y alertas de viaje del Departamento de Estado que incorporaron el factor “terrorismo” para distintos estados del país en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Trump sostuvo que “México ha perdido el control de su país” y aseguró que las organizaciones criminales ejercen el poder real en el territorio. “Los cárteles, simplemente, gobiernany “los cárteles dirigen México, y es triste, dijo el mandatario estadounidense.

Sobre la mandataria mexicana, Trump dijo que Sheinbaum es “una mujer muy buena, pero agregó que es “una mujer muy asustadafrente al poder de los grupos del narcotráfico. Después insistió: “Los cárteles de la droga están totalmente al mando de México”.

Trump vuelve a plantear que el narco domina el territorio mexicano

El gobierno mexicano rechazó la propuesta de Trump de enviar tropas estadounidenses para combatir a los cárteles. Martial Trezzini/Pool via REUTERS
El gobierno mexicano rechazó la propuesta de Trump de enviar tropas estadounidenses para combatir a los cárteles. Martial Trezzini/Pool via REUTERS

El señalamiento no fue aislado. Donald Trump ha repetido a lo largo de 2026 que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos está ligado a la situación de seguridad en México.

También ha ofrecido en distintas ocasiones enviar tropas estadounidenses para combatir a los cárteles, una propuesta que el gobierno mexicano ha rechazado en todas ellas. En foros internacionales de seguridad, además, ha calificado a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles” en el hemisferio.

La respuesta de Sheinbaum ha sido sostener en sus conferencias matutinas que México actúa contra el crimen organizado y mantiene cooperación con Washington sin ceder soberanía. La presidenta ha remarcado que una intervención militar de Estados Unidos “no es una opción y ha defendido el principio de responsabilidad compartida entre ambos países en seguridad y tráfico de armas.

Temas Relacionados

Donald TrumpT MecEEUUPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ghana vs Panamá EN VIVO Mundial 2026 Grupo L: sin goles, los canaleros ya presionan para romper el cero

En el cierre de actividades del Grupo L, los canaleros ya se están enfrentando a las “estrellas negras” en búsqueda de los primeros puntos de la fase inicial del torneo

Ghana vs Panamá EN VIVO Mundial 2026 Grupo L: sin goles, los canaleros ya presionan para romper el cero

Luis Armando Melgar advierte al Verde sobre riesgos en la reputación al aliarse con Morena rumbo a 2027

El senador aseguró que casos como el de Rubén Rocha Moya puede pasar factura a toda la alianza oficialista

Luis Armando Melgar advierte al Verde sobre riesgos en la reputación al aliarse con Morena rumbo a 2027

El INAH realiza hallazgo histórico en Veracruz: destacan figuras nunca vistas y una escultura que mira a lo divino

Las características de los descubrimientos no se habían visto antes en la región de la Costa del Golfo.

El INAH realiza hallazgo histórico en Veracruz: destacan figuras nunca vistas y una escultura que mira a lo divino

Receta de gelatina cremosa de mora inspirada en las Guerreras K-pop

Este poste es ideal para fiestas temáticas o simplemente para dar un gusto a los más pequeños del hogar

Receta de gelatina cremosa de mora inspirada en las Guerreras K-pop

Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo: cómo saber si las fotos son reales o falsas

Google Lens es una herramienta de búsqueda visual que rastrea en qué sitios web aparece esa imagen y cuándo se publicó

Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo: cómo saber si las fotos son reales o falsas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Procesan a integrante de “Los Güeros” por doble homicidio en Iztapalapa: manejó la moto usada el día del ataque

Vinculan a proceso a 11 presuntos miembros de Los Rusos, entre ellos el líder de la red de extorsión en Acapulco

Ejecutan a La China, colombiana que estaría ligada a presuntas extorsiones en Cancún

Rescatan en Tijuana a tres mujeres asiáticas presuntamente privadas de la libertad en un motel: hay cuatro detenidos

ENTRETENIMIENTO

Daniela Parra revela en MasterChef 24/7 si ya le gustaría convertirse en mamá

Daniela Parra revela en MasterChef 24/7 si ya le gustaría convertirse en mamá

Redes sociales y entretenimiento: este es el uso que los mexicanos le dan a internet, según INEGI

Alfonso Obregón reacciona al tráiler de Shrek 5 tras no ser contratado para doblar la voz del ogro

Kimberly Loaiza, qué está sucediendo con la mamá de la influencer en medio de rumores en redes

Del rancho a Hollywood: Manuel García-Rulfo, el mexicano que trabajó con Tom Hanks y podría ser el nuevo amor de Shakira

DEPORTES

Ghana vs Panamá EN VIVO Mundial 2026 Grupo L: sin goles, los canaleros ya presionan para romper el cero

Ghana vs Panamá EN VIVO Mundial 2026 Grupo L: sin goles, los canaleros ya presionan para romper el cero

La Selección Mexicana analiza tres cambios para el partido frente a Corea del Sur en Guadalajara

Jordan Carrillo se viste por primera vez de rojiblanco, así presentó Chivas al refuerzo de lujo

¡Oficial! André Jardine deja atrás al América para tomar las riendas de un nuevo equipo: de quién se trata

Kevin Castañeda es oficialmente el primer refuerzo de las Chivas de Gabriel Milito