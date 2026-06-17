Trump abre nueva posibilidad al T-MEC, pese a sus reservas: “Preferiría no tener el acuerdo, aunque es posible que lo firme”

Trump sostuvo que Estados Unidos “está mejor” sin el T-MEC. REUTERS/Evelyn Hockstein

Donald Trump planteó que preferiría terminar el T-MEC o dejarlo “sin firmar”, y sostuvo que Estados Unidos “está mejor” sin ese acuerdo comercial, según sus declaraciones a medios este 17 de junio desde París.

En la entrevista, Trump afirmó que su respaldo al tratado se explica porque permitió dejar atrás el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que calificó como “el peor acuerdo comercial jamás hecho”, y porque incorporó una cláusula de seis años para revisarlo.

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Al ser cuestionado sobre el horizonte del T-MEC, Trump aseguró que “preferiría no tener el acuerdo, pero podría firmarlo”, dijo.

Trump calificó al TLCAN como “el peor acuerdo comercial jamás hecho” . REUTERS/Evelyn Hockstein

De igual modo, Trump afirmó que el T-MEC “no se va a quedar” y que “expira”. Ante la precisión del entrevistador de que sería “en una década”, respondió que prefiere ese escenario y agregó que lo ve como algo que “posiblemente” podría expirar “de inmediato”.

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El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país estaría en mejor posición sin un acuerdo comercial con sus socios norteamericanos.

De acuerdo con EFE, si los tres países pactan su continuidad antes del 1 de julio, el acuerdo se extenderá automáticamente por 16 años. Si no hay consenso, comenzará un mecanismo de revisiones anuales que puede prolongarse durante una década antes de una posible expiración.

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El actual T-MEC entró en vigor en julio de 2020 para sustituir al TLCAN, tras una renegociación impulsada durante el primer mandato de Trump.

La presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer muy asustada, dice Donald Trump

El mandatario estadounidense sostiene que el país perdió el control del territorio y que el narco ejerce el poder real, una postura que repite desde el inicio de su segundo mandato y que causa repercusión binacional

El presidente Donald Trump afirmó el pasado 17 de junio que los cárteles “gobiernan” México y describió a la presidenta Claudia Sheinbaum como una mujer “muy asustada”, al tiempo que adelantó que su gobierno concentrará operativos en cruces terrestres por territorio mexicano después de atribuirse una reducción de 60% en el tráfico de drogas por una de las rutas que vigila.

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Esa definición sobre el poder del narco aparece en un momento de fricciones entre ambos gobiernos, con amenazas previas de acciones unilaterales de Washington si México “no hace su trabajo” contra el narcotráfico, la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y alertas de viaje del Departamento de Estado que incorporaron el factor “terrorismo” para distintos estados del país en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Trump sostuvo que “México ha perdido el control de su país” y aseguró que las organizaciones criminales ejercen el poder real en el territorio. “Los cárteles, simplemente, gobiernan” y “los cárteles dirigen México, y es triste”, dijo el mandatario estadounidense.

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Sobre la mandataria mexicana, Trump dijo que Sheinbaum es “una mujer muy buena”, pero agregó que es “una mujer muy asustada” frente al poder de los grupos del narcotráfico. Después insistió: “Los cárteles de la droga están totalmente al mando de México”.

Trump vuelve a plantear que el narco domina el territorio mexicano

El gobierno mexicano rechazó la propuesta de Trump de enviar tropas estadounidenses para combatir a los cárteles. Martial Trezzini/Pool via REUTERS

El señalamiento no fue aislado. Donald Trump ha repetido a lo largo de 2026 que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos está ligado a la situación de seguridad en México.

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También ha ofrecido en distintas ocasiones enviar tropas estadounidenses para combatir a los cárteles, una propuesta que el gobierno mexicano ha rechazado en todas ellas. En foros internacionales de seguridad, además, ha calificado a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles” en el hemisferio.

La respuesta de Sheinbaum ha sido sostener en sus conferencias matutinas que México actúa contra el crimen organizado y mantiene cooperación con Washington sin ceder soberanía. La presidenta ha remarcado que una intervención militar de Estados Unidos “no es una opción” y ha defendido el principio de responsabilidad compartida entre ambos países en seguridad y tráfico de armas.

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