México

Salchichas a la mexicana: la receta fácil y económica que está lista en menos de 30 minutos

Con ingredientes sencillos y mucho sabor, este platillo casero se ha convertido en una alternativa práctica para el desayuno, la comida o una cena rápida en familia

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Primer plano de un plato de salchichas en rodajas, tomates picados, cebolla y jalapeños, decorado con cilantro fresco, con limas al fondo.
La receta de salchichas a la mexicana combina salchicha con jitomate, cebolla y chile para una comida rápida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina mexicana cuenta con preparaciones que destacan por su sencillez y por aprovechar ingredientes que suelen estar presentes en casa. Entre ellas se encuentra la salchicha a la mexicana, una opción rendidora, económica y llena de color que combina verduras frescas con el toque característico del chile.

Este platillo es una alternativa ideal para quienes buscan preparar una comida rápida sin sacrificar el sabor. Además, puede acompañarse con tortillas calientes, arroz, frijoles o incluso utilizarse como relleno para tortas, convirtiéndose en una receta versátil para distintos momentos del día.

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Gracias a su preparación práctica y a la facilidad para encontrar sus ingredientes, las salchichas a la mexicana se mantienen como una de las favoritas en muchos hogares. Su mezcla de jitomate, cebolla y chile recuerda los colores de la bandera nacional, motivo por el que diversas recetas elaboradas con esta combinación reciben el nombre de “a la mexicana”.

Ingredientes y preparación para unas salchichas a la mexicana llenas de sabor

Un platillo de Salchichas a la Mexicana en un tazón de cerámica, con rodajas de salchicha, jalapeños, tomates y cilantro. Al lado, una lima, chile rojo y tortillas.
Las salchichas a la mexicana se acompañan con tortillas calientes, arroz o frijoles, y también funcionan como relleno para tortas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar este platillo requiere pocos productos y un tiempo reducido en la cocina. La clave está en cocinar las verduras hasta obtener una mezcla jugosa que impregne las salchichas con todos sus sabores.

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Ingredientes

  • 8 salchichas de pavo, cerdo o pollo.
  • 3 jitomates medianos picados en cubos.
  • ½ cebolla blanca picada finamente.
  • 2 chiles serranos picados (pueden retirarse las semillas si se desea menos picante).
  • 2 cucharadas de aceite vegetal.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta al gusto.
  • Cilantro picado opcional para decorar.
  • Tortillas de maíz calientes para acompañar.

Preparación

  1. Cortar las salchichas en rodajas medianas o en tiras, según la presentación deseada.
  2. Calentar el aceite en un sartén a fuego medio y sofreír la cebolla durante dos minutos hasta que comience a transparentarse.
  3. Agregar los chiles serranos y cocinar un minuto más para liberar su aroma.
  4. Incorporar el jitomate picado y mover constantemente hasta que se suavice y forme una salsa ligera.
  5. Añadir las salchichas y mezclar bien con las verduras.
  6. Sazonar con sal y pimienta al gusto.
  7. Cocinar durante cinco minutos más, removiendo ocasionalmente para integrar todos los ingredientes.
  8. Servir caliente y decorar con cilantro fresco si se desea.

La preparación completa puede realizarse en aproximadamente 25 minutos, por lo que representa una excelente alternativa cuando se dispone de poco tiempo para cocinar.

Consejos para disfrutar mejor esta receta tradicional

Plato de salchichas a la mexicana con rodajas de salchicha, tomate, cebolla, jalapeños y cilantro fresco, servido en un tazón de cerámica con cuchara.
La receta permite cambios como usar chile jalapeño, añadir granos de elote o queso fresco, y reducir el aceite con un sartén antiadherente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los atractivos de las salchichas a la mexicana es que permiten realizar pequeñas modificaciones de acuerdo con los gustos de cada familia. Algunas personas prefieren añadir chile jalapeño en lugar de serrano, mientras que otras incorporan granos de elote o un poco de queso fresco desmoronado al momento de servir.

Para obtener una consistencia más jugosa, es recomendable dejar que el jitomate libere sus jugos antes de integrar las salchichas. Si se busca una preparación más ligera, puede utilizarse una mínima cantidad de aceite o incluso sustituirlo por un sartén antiadherente.

Servidas con tortillas recién calentadas, acompañadas de frijoles refritos o con una porción de arroz blanco, las salchichas a la mexicana demuestran que las recetas más sencillas pueden convertirse en una comida completa, reconfortante y perfecta para compartir en cualquier día de la semana.

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