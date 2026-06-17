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Línea 2 del Metro CDMX: las razones por las que Brugada ha pospuesto dos veces la entrega de obras

La jefa de gobierno canceló su asistencia a este evento, por lo que una vez más dejó en duda cómo opera el servicio en la línea que va de Cuatro Caminos a Tasqueña

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Reportan que trabajadores de la Línea 2 renunciaron en medio de obras de remodelación (X/ @SOBSECDMX)
Reportan que trabajadores de la Línea 2 renunciaron en medio de obras de remodelación (X/ @SOBSECDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) tienen pendiente la entrega oficial de las estaciones remodeladas de la Línea 2. Fue en febrero de 2026 que empezó la obra para mejorar el aspecto y condiciones operativas de varias estaciones de la línea azul. La promesa de entregar los trabajos antes del inicio de la Copa Mundial 2026 no se logró, por lo que las autoridades tuvieron que reajustar el calendario de trabajos.

Este miércoles 17 de junio se tenía programada la entrega de las estaciones remodeladas de la Línea 2 del Metro CDMX. Sin embargo, a las 09:00 horas de este miércoles, personal de la jefatura capitalina informó sobre la cancelación del evento.

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Por segunda ocasión, el gobierno de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, tuvo que posponer el evento. Actualmente, las estaciones remodeladas operan con normalidad y los usuarios ya pueden viajar en ellas, a excepción de Chabacano, la cual permanece cerrada por obras relacionadas con la conexión hacia la Calzada Flotante en Tlalpan.

¿Por qué han pospuesto la entrega de obras en la Línea 2 del Metro CDMX?

Qué estaciones de la Línea 2 siguen cerradas (Luz Coello/ Infobae)
Qué estaciones de la Línea 2 siguen cerradas (Luz Coello/ Infobae)

La mandataria capitalina tuvo que posponer el evento de este día debido a las manifestaciones de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los cuales arribaron a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, en consecuencia, informaron que la mandataria dará prioridad a encabezar diálogos con los manifestantes.

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Clara Brugada canceló la entrega de obras del martes 9 de junio por las manifestaciones de la CNTE sobre Calzada de Tlalpan. En aquella ocasión, la reprogramación se informó poco antes de las 13:00 horas.

Hasta ese momento, las autoridades han difundido un comunicado con la nueva fecha, aunque se preveía que el acto se hiciera a más tardar el 10 de junio, la reprogramación constante de este evento ha generado que se aplace sin una fecha exacta.

Después de cuatro meses de trabajos, la Línea 2 recibió cambio de pintura, nueva imagen y renovación de equipo técnico. La suspensión de la ceremonia mantuvo dudas entre usuarios sobre la operación total de la línea y las condiciones en que funciona.

Manifestaciones afectan el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX

La mañana de este miércoles 17 de junio el servicio de la Línea 2 se vio afectado, debido a la presencia de manifestantes se suspendió la operación en algunas estaciones. “Debido a la presencia de manifestantes al exterior, permanecen cerradas las estaciones Bellas Artes, Allende y Pino Suárez de la Línea 2. Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano continúan cerradas”, compartió Adrián Rubalcava, director del STC Metro.

Horas más tarde, el STC Metro informó que el servicio se restableció en su totalidad. “Se reabren las estaciones Bellas Artes, Allende y Pino Suárez de la Línea 2. Mientras que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano permanecen cerradas”, fue el mensaje que compartieron en las redes sociales oficiales.

Costó 2 mil mdp y se encharcó al primer día: así inauguraron la Calzada Flotante de Tlalpan a días del Mundial

La Calzada Flotante de Tlalpan, inaugurada por Clara Brugada este domingo 8 de junio a cuatro días del arranque del Mundial de Futbol 2026, registró encharcamientos desde su primer día y volvió a presentar grandes charcos en su segunda jornada tras las lluvias en la capital, según videos difundidos en redes sociales y el texto fuente. La obra se abrió además sin estar concluida al 100%, en un momento de señalamientos sobre la gestión de obras públicas en la Ciudad de México antes del torneo.

El corredor peatonal elevado costó más de 2 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas en el portal de transparencia mundialista citado en el texto fuente. El secretario de Obras de la CDMX Raúl Basulto defendió una inversión de $1,913,934,356 procedente del FIMAS y negó que exista sobreprecio al sostener que se trata de un contrato “a precio alzado” con monto fijo desde el primer día, según el texto fuente.

Un día después de la inauguración todavía había trabajadores en los puentes peatonales que siguen cerrados y que aún no conectan con la estructura elevada, de acuerdo con el texto fuente. También falta la conexión con la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro y la terminación de accesos para peatones.

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