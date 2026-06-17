La princesa de Japón, Hisako de Takamado, llega a Monterrey para apoyar a los dragones azules

La princesa Hisako ya está en México para apoyar a Japón en el Mundial 2026 (Infobae-Itzallana)

La princesa Hisako de Takamado aterrizó este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para una visita de cuatro días que combina turismo, actividades académicas y el partido de la Copa del Mundo que alcanzará el partido número mil en la historia del torneo.

La integrante de la familia imperial japonesa permanecerá en Nuevo León del 17 al 21 de junio como invitada especial al encuentro entre Japón y Túnez en el Estadio Monterrey. Su agenda es una de las más completas que ha recibido un miembro de la realeza en el marco del Mundial.

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El intenso operativo en Nuevo León para recibir a la princesa de Japón

Así es el operativo para resguardar la seguridad de la princesa de Japón en Nuevo León (X/samuel_garcías)

Un operativo de seguridad diseñado para proteger tanto a la princesa Hisako de Takamado como a la afición japonesa que llegará a Monterrey ya está en marcha, confirmó el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, en conferencia de prensa.

El funcionario encabezó la rueda de prensa junto a los vicefiscales Alejandro Carlín y Luis Orozco, donde detalló que los protocolos de traslado y protección para la visita de la integrante de la familia imperial japonesa fueron el punto central de una reunión de seguridad celebrada este miércoles.

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“Sí, hay un operativo que precisamente en la reunión de seguridad se trató hoy respecto a las cuestiones de seguridad y de traslado, tanto de la princesa como de la afición japonesa”, declaró Flores Saldívar.

Aunado a esto, el gobernador Samuel García, informó en sus redes sociales:

“La nueva Fuerza Civil protege a Nuevo León por cielo y tierra con los dos Black Hawks, vigilando que todo esté en orden y estar listos para recibir a la princesa de Japón”.

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La agenda de la princesa de Japón en Monterrey

La selección japonesa cuenta con la presencia de la realeza en un evento que marcará un precedente en el futbol internacional, mientras la entidad anfitriona destaca por el papel diplomático realizado. (Infobae-Itzallana)

La mañana del jueves arrancará con una visita al Parque Ecológico Chipinque, uno de los destinos naturales más representativos de la Zona Metropolitana, conocido por sus senderos y vistas panorámicas.

El viernes 19 está reservado para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde la princesa cumplirá compromisos académicos.

El sábado 20, la princesa recorrerá el Mirador del Obispado, punto desde el que se puede observar gran parte de Monterrey y uno de los referentes históricos de la ciudad.

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También sostendrá una reunión con el gobernador Samuel García, en un encuentro de carácter protocolar.

Antes del juego, la princesa visitará a la Selección de Japón durante sus entrenamientos en la entidad, en un gesto de respaldo directo al equipo.

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El duelo ante Túnez en el Estadio Monterrey es el motivo central de la visita: el partido marcará el juego número mil en la historia de la Copa del Mundo, una cifra que le otorga un peso simbólico particular al encuentro. Se celebrará el sábado 20 de junio.

La salida de la princesa Hisako de Takamado está programada para la mañana del 21 de junio.

Samuel García invitó personalmente a la princesa, quien fue la vicepresidenta honoraria de la Federación Japonesa de Futbol

La autoridad estatal acudió al Palacio de Akasaka, en Tokio, para hacer extensiva la solicitud a la integrante de la familia imperial japonesa, en el contexto del próximo Mundial 2026 a celebrarse en territorio mexicano. (Captura de pantalla-X)

El gobernador Samuel García viajó a Japón y visitó el Palacio de Akasaka en Tokio para invitar personalmente a la princesa Hisako de Takamado a presenciar en Nuevo León el partido número 1,000 en la historia de la FIFA.

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La reunión ocurrió en una de las residencias oficiales de la familia imperial japonesa. La princesa Hisako de Takamado mantiene un vínculo con el futbol y fue vicepresidenta honoraria de la Federación Japonesa de Futbol, por lo que la invitación sumó un componente simbólico.

Durante la gira, García también recorrió el Estadio Ajinomoto, sede del FC Tokyo, con capacidad para 50 mil espectadores.