En tiempos de inteligencia artificial, las estampitas del Mundial siguen conquistando a millones: esta es la clave del fenómeno

Un grupo diverso de personas de todas las edades sonríe mientras se sienta en círculo sobre un césped verde, intercambiando álbumes y figuritas Panini de fútbol con banderas nacionales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre por completar el álbum Panini del Mundial 2026 regresa a millones de hogares cada cuatro años, cuando aficionados de todas las edades se embarcan en la misión de llenar cada una de sus páginas. En esta ocasión, la colección incluye 980 estampas de 48 selecciones.

A simple vista parece un pasatiempo, pero en realidad es una experiencia que mezcla emoción, nostalgia, identidad y una intensa interacción social, dando sentido a la inversión de tiempo y dinero que implica reunir todas las estampas.

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De acuerdo con Claudia Arruñada Sala, académica del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, el fenómeno trasciende la función básica del álbum.

“No estamos hablando simplemente de un librito con estampitas. Estamos hablando de un fenómeno que satisface necesidades emocionales, de pertenencia y de conexión con otras personas”, explicó la especialista. Se convierte así en un símbolo cargado de recuerdos y experiencias compartidas, mucho más allá de su valor material.

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El proceso de completarlo moviliza recuerdos de la infancia, fortalece lazos familiares y permite generar nuevas conexiones. La actividad, que se enriquece gracias a los intercambios entre amigos, familiares o desconocidos, también funciona como una puerta de entrada al conocimiento de países, culturas y el propio fenómeno global del futbol.

El poder de la colección y la necesidad de cierre

Desde el punto de vista neurológico, la colección activa circuitos cerebrales vinculados a la recompensa y el placer. Cada estampa nueva produce satisfacción inmediata, mientras que los espacios vacíos alimentan una necesidad automática de cerrarlos.

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La “necesidad de cierre”, manifestó Arruñada Sala, impulsa a seguir buscando las piezas faltantes, sumándose el factor sorpresa que cada sobre representa.

Una mano infantil y otra adulta sostienen un álbum Panini abierto, del que emergen recuerdos de fútbol como balones, banderas y siluetas de jugadores en acción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incertidumbre sobre el contenido de cada paquete genera expectativas similares a otras experiencias gratificantes. Cuando el álbum se aproxima a su final, la dificultad de conseguir las últimas estampas aumenta la emoción y fomenta la creación de mercados alternativos y redes de intercambio.

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Aunque circulan rumores sobre cromos más escasos, los estudios estadísticos sugieren que la distribución suele ser equitativa y el reto está en la probabilidad natural de obtener las faltantes.

Nostalgia, comunidad y el valor de lo tangible durante la colección del álbum del Mundial

La nostalgia es un motor clave en el éxito del álbum Panini. Adultos que comenzaron su colección en la niñez reviven recuerdos felices a través de este objeto, fenómeno que se conoce como “marketing de la nostalgia”. Así, une a varias generaciones en torno a una misma actividad, consolidando su lugar en la cultura popular.

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A pesar del auge de lo digital y la inteligencia artificial, los objetos físicos ganan valor en un entorno virtualizado. Tocarlas, organizarlas y conservar las estampas ofrece una sensación de control y permanencia difícil de replicar digitalmente.

Las redes sociales y comunidades en línea amplifican la experiencia, pero la esencia sigue siendo la emoción de abrir un sobre, encontrar la estampa deseada y compartir la alegría con otros coleccionistas. De esta forma no solo sobrevive, sino que evoluciona y fortalece su papel en la vida de los aficionados.

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