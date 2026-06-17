Credencial de elector INE para mexicanos en el extranjero: cómo tramitar y cuáles son los requisitos.

El documento funciona como identificación oficial y acredita la ciudadanía mexicana. Pueden solicitarla todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que residan fuera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden tramitar su Credencial para Votar del INE sin regresar a México, a través de la red de consulados y embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El trámite es gratuito, la credencial tiene una vigencia de 10 años y el INE la envía directamente al domicilio del solicitante.

El documento funciona como identificación oficial y acredita la ciudadanía mexicana. Pueden solicitarla todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que residan fuera del país.

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Cómo agendar la cita en el consulado

El primer paso es programar una cita en el consulado o embajada mexicana más cercana al lugar de residencia. El trámite opera a través de la red consular de la SRE en coordinación con el INE.

Desde Estados Unidos y Canadá, la cita se agenda llamando sin costo al 1-(424)-309-0009 o en el sitio citas.sre.gob.mx. Desde otros países, el proceso se gestiona también a través del portal de la SRE o directamente por correo electrónico con el consulado correspondiente.

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Documentos que se deben presentar

Identificación oficial con fotografía: pasaporte vigente, cédula profesional, licencia de conducir vigente o cartilla del Servicio Militar Nacional, entre otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para iniciar el trámite en ventanilla, el solicitante debe llevar tres categorías de documentos en original, sin tachaduras ni enmendaduras:

Documento de nacionalidad: acta de nacimiento o carta de naturalización. Si el solicitante nació en el extranjero, debe presentar adicionalmente el acta de nacimiento de alguno de sus padres. Si el acta está en otro idioma, debe estar apostillada o legalizada y acompañada de su traducción al español.

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Identificación oficial con fotografía: pasaporte vigente, cédula profesional, licencia de conducir vigente o cartilla del Servicio Militar Nacional, entre otros. Los documentos sin vigencia establecida —como la cédula o el título profesional— deben tener una fecha de expedición no mayor a 10 años.

Comprobante de domicilio: recibo de servicios (luz, agua, teléfono, gas), estado de cuenta bancario, contrato de arrendamiento con recibo de pago, o declaración de impuestos ante la agencia recaudadora del país de residencia. No debe tener más de tres meses de antigüedad, salvo documentos de emisión anual —como el predial—, que pueden corresponder al año anterior. No se aceptan direcciones de apartado postal (PO Box). Si el comprobante está en otro idioma, debe presentarse traducido al español.

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Para quienes soliciten la credencial por primera vez, también es obligatorio presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

Nueva medida 2026: documentos vencidos ya son válidos

A partir de esa resolución, el pasaporte mexicano o la matrícula consular vencidos son válidos como identificación, siempre que no tengan más de 10 años de haber expirado y que el titular haya tenido al menos 12 años cumplidos al momento de su expedición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2026, la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del INE aprobó un acuerdo para ampliar los medios de identificación aceptados en el trámite desde el extranjero.

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A partir de esa resolución, el pasaporte mexicano o la matrícula consular vencidos son válidos como identificación, siempre que no tengan más de 10 años de haber expirado y que el titular haya tenido al menos 12 años cumplidos al momento de su expedición. El INE coordinó esta medida con la SRE para verificar en sus bases de datos la autenticidad de esos documentos.

Qué ocurre después de la cita

Una vez validado el trámite en el consulado, el INE envía la credencial por mensajería al domicilio registrado en un plazo de tres a cinco semanas. Solo el titular puede recibirla y deberá identificarse al momento de la entrega.

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Tras recibirla, es obligatorio activarla: el solicitante debe llamar al número que aparece en el sobre o ingresar al sitio votoextranjero.mx. Sin ese paso, la credencial no es válida para votar ni como identificación.

Cómo dar seguimiento al trámite

El estatus del proceso puede consultarse en cualquier momento en micredencial-extranjero.ine.mx o llamando a INEtel:

Desde Estados Unidos, sin costo: 1 (866) 986 8306

Desde otros países, por cobrar: +52 (55) 5481 9897

Si el servicio de mensajería realiza tres intentos fallidos de entrega, la credencial queda disponible por hasta 30 días en la oficina más cercana al domicilio registrado. Vencido ese plazo, el documento regresa a México y el solicitante debe ingresar al sistema de consulta para solicitar un nuevo envío.

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