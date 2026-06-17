México

Credencial de elector INE para mexicanos en el extranjero: cómo tramitar y cuáles son los requisitos.

Ciudadanos mexicanos mayores de 18 años pueden solicitar su credencial de elector en embajadas y consulados, requiriendo acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de domicilio reciente, además de CURP para la primera vez

Guardar
Google icon
Una credencial para votar del INE de México se muestra en primer plano sobre un escritorio de madera, con un ordenador portátil y documentos borrosos al fondo.
El documento funciona como identificación oficial y acredita la ciudadanía mexicana. Pueden solicitarla todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que residan fuera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden tramitar su Credencial para Votar del INE sin regresar a México, a través de la red de consulados y embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El trámite es gratuito, la credencial tiene una vigencia de 10 años y el INE la envía directamente al domicilio del solicitante.

El documento funciona como identificación oficial y acredita la ciudadanía mexicana. Pueden solicitarla todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que residan fuera del país.

PUBLICIDAD

Cómo agendar la cita en el consulado

El primer paso es programar una cita en el consulado o embajada mexicana más cercana al lugar de residencia. El trámite opera a través de la red consular de la SRE en coordinación con el INE.

Desde Estados Unidos y Canadá, la cita se agenda llamando sin costo al 1-(424)-309-0009 o en el sitio citas.sre.gob.mx. Desde otros países, el proceso se gestiona también a través del portal de la SRE o directamente por correo electrónico con el consulado correspondiente.

PUBLICIDAD

Documentos que se deben presentar

Una mujer sentada frente a un funcionario de la SRE, quien le escanea el iris y captura sus huellas dactilares para el Pasaporte Mexicano en una oficina.
Identificación oficial con fotografía: pasaporte vigente, cédula profesional, licencia de conducir vigente o cartilla del Servicio Militar Nacional, entre otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para iniciar el trámite en ventanilla, el solicitante debe llevar tres categorías de documentos en original, sin tachaduras ni enmendaduras:

Documento de nacionalidad: acta de nacimiento o carta de naturalización. Si el solicitante nació en el extranjero, debe presentar adicionalmente el acta de nacimiento de alguno de sus padres. Si el acta está en otro idioma, debe estar apostillada o legalizada y acompañada de su traducción al español.

Identificación oficial con fotografía: pasaporte vigente, cédula profesional, licencia de conducir vigente o cartilla del Servicio Militar Nacional, entre otros. Los documentos sin vigencia establecida —como la cédula o el título profesional— deben tener una fecha de expedición no mayor a 10 años.

Comprobante de domicilio: recibo de servicios (luz, agua, teléfono, gas), estado de cuenta bancario, contrato de arrendamiento con recibo de pago, o declaración de impuestos ante la agencia recaudadora del país de residencia. No debe tener más de tres meses de antigüedad, salvo documentos de emisión anual —como el predial—, que pueden corresponder al año anterior. No se aceptan direcciones de apartado postal (PO Box). Si el comprobante está en otro idioma, debe presentarse traducido al español.

Para quienes soliciten la credencial por primera vez, también es obligatorio presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

Nueva medida 2026: documentos vencidos ya son válidos

Una persona sentada frente a un portátil con un formulario de solicitud de visa, escribiendo en un cuaderno. Hay un pasaporte y documentos en el escritorio.
A partir de esa resolución, el pasaporte mexicano o la matrícula consular vencidos son válidos como identificación, siempre que no tengan más de 10 años de haber expirado y que el titular haya tenido al menos 12 años cumplidos al momento de su expedición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2026, la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del INE aprobó un acuerdo para ampliar los medios de identificación aceptados en el trámite desde el extranjero.

A partir de esa resolución, el pasaporte mexicano o la matrícula consular vencidos son válidos como identificación, siempre que no tengan más de 10 años de haber expirado y que el titular haya tenido al menos 12 años cumplidos al momento de su expedición. El INE coordinó esta medida con la SRE para verificar en sus bases de datos la autenticidad de esos documentos.

Qué ocurre después de la cita

Una vez validado el trámite en el consulado, el INE envía la credencial por mensajería al domicilio registrado en un plazo de tres a cinco semanas. Solo el titular puede recibirla y deberá identificarse al momento de la entrega.

Tras recibirla, es obligatorio activarla: el solicitante debe llamar al número que aparece en el sobre o ingresar al sitio votoextranjero.mx. Sin ese paso, la credencial no es válida para votar ni como identificación.

Cómo dar seguimiento al trámite

El estatus del proceso puede consultarse en cualquier momento en micredencial-extranjero.ine.mx o llamando a INEtel:

Desde Estados Unidos, sin costo: 1 (866) 986 8306

Desde otros países, por cobrar: +52 (55) 5481 9897

Si el servicio de mensajería realiza tres intentos fallidos de entrega, la credencial queda disponible por hasta 30 días en la oficina más cercana al domicilio registrado. Vencido ese plazo, el documento regresa a México y el solicitante debe ingresar al sistema de consulta para solicitar un nuevo envío.

Temas Relacionados

Instituto Nacional ElectoralSecretaría de Relaciones ExterioresINESREMigrantestramitesIdentificación Oficialmexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 17 de junio: activan Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en la capital

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 17 de junio: activan Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en la capital

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

En el cierre de actividades del Grupo L, los canaleros se medirán ante las estrellas negras en búsqueda de los primeros puntos de la fase inicial del torneo

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Dólar hoy en México: Peso mexicano retrocede y el dólar comienza a recuperar su valor

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: Peso mexicano retrocede y el dólar comienza a recuperar su valor

Temblor hoy 17 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 17 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Michoacán

Cuatro estiramientos matutinos para aliviar dolor lumbar antes de iniciar el día

La rutina matutina puede influir notablemente en cómo se siente el cuerpo durante el resto del día

Cuatro estiramientos matutinos para aliviar dolor lumbar antes de iniciar el día
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a 11 presuntos miembros de Los Rusos, entre ellos el líder de la red de extorsión en Acapulco

Vinculan a proceso a 11 presuntos miembros de Los Rusos, entre ellos el líder de la red de extorsión en Acapulco

Ejecutan a La China, colombiana que estaría ligada a presuntas extorsiones en Cancún

Rescatan en Tijuana a tres mujeres asiáticas presuntamente privadas de la libertad en un motel: hay cuatro detenidos

Detienen a siete personas y aseguran armas, droga y vehículos durante cateo en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Se abre una puerta para Caro Quintero: su defensa negocia un posible acuerdo con Estados Unidos para evitar un juicio

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Loaiza, qué está sucediendo con la mamá de la influencer en medio de rumores en redes

Kimberly Loaiza, qué está sucediendo con la mamá de la influencer en medio de rumores en redes

Del rancho a Hollywood: Manuel García-Rulfo, el mexicano que trabajó con Denzel Washington y Tom Hanks que podría ser el nuevo amor de Shakira

Yeonjun, integrante del grupo TXT, anuncia su segundo álbum como solista: esta es la fecha de estreno en México

Integrante del equipo de Galilea Montijo revela si Televisa la ‘castigó’ por conducir reality fuera de su contrato

El conmovedor homenaje de La Chilindrina al Profesor Jirafales en su aniversario luctuoso

DEPORTES

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Jordan Carrillo se viste por primera vez de rojiblanco, así presentó Chivas al refuerzo de lujo

¡Oficial! André Jardine deja atrás al América para tomar las riendas de un nuevo equipo: de quién se trata

Kevin Castañeda es oficialmente el primer refuerzo de las Chivas de Gabriel Milito

Luka Modric advierte sobre el importante papel que tiene Santiago Gimenez para México en el Mundial