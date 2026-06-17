Ahora con mantas: acusan al hermano de Héctor Moreno por presunta estafa con boletos para el Mundial 2026 en Culiacán

Foto: Facebook / Redes sociales

Al menos dos mantas en las que se acusa a César Moreno, hermano del exseleccionado nacional Héctor Moreno, por presuntamente haber vendido boletos para encuentros del Mundial 2026 que no se entregaron, fueron colocadas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Los hallazgos se realizaron este martes por la mañana, una en los puentes peatonales cercanos al Boulevard Emiliano Zapata y otra en la zona de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), en las que se solicita la devolución del dinero.

PUBLICIDAD

La manta contiene una imagen de ambos hombres y tenía el siguiente mensaje:

“César Moreno hermano de Héctor Moreno (exfutbolista de la selección mexicana), eres un estafador... regresa el dinero a todos los afectados por la venta de boletos falsos del mundial 2026″, se lee en la lona.

PUBLICIDAD

Foto: Redes sociales

Estos hechos ocurrieron a siete días de que una usuaria en redes sociales, identificada como Sugey Valencia, publicó un video en el que relató que varias personas habrían pagado por entradas para la inauguración del Mundial y otros compromisos del torneo pero no recibieron los accesos.

La acusación la realizó a pocas horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, en la que relató que ella, su esposo y varias personas cercanas pagaron por accesos al partido inaugural y a otros encuentros del torneo aproximadamente un año antes de su celebración.

PUBLICIDAD

Según Valencia, la relación familiar de César Moreno con el exfutbolista fue el principal factor que generó confianza entre los compradores para concretar la operación.

“Hace aproximadamente un año mi esposo y yo compramos boletos para ir a la inauguración del Mundial 2026 y también para otros partidos. No fuimos los únicos, también compraron mi cuñado, mi tío y varios amigos de mi esposo. La persona que nos vendió los boletos fue César Moreno, hermano de Héctor Moreno, exjugador de la selección mexicana”, dijo la mujer.

PUBLICIDAD

Recibieron excusas durante meses para no entregarles los boletos, acusó

A través de Instagram, Sugey Valencia contó cómo es que sigue sin recibir sus entradas a días del Mundial

La joven aseguró que durante meses recibieron explicaciones sobre supuestos retrasos administrativos, trámites pendientes y procesos internos que habrían impedido la entrega de los boletos.

Mientras esperaban y el inicio del torneo se acercaba, los afectados comenzaron a preocuparse. Sin embargo, ningún comprador recibió las entradas, tampoco obtuvieron comprobantes claros de la operación ni una fecha concreta de entrega.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Valencia, una de las justificaciones recibidas indicaba que el dinero había sido canalizado a la Federación Mexicana de Futbol (FMF); sin embargo, aseguró que no existe documentación que respalde esa versión ni prueba de que los recursos se hayan destinado a adquirir los accesos.

“Nunca nos entregaron los boletos oficiales, nunca vimos comprobantes claros y nunca hubo una respuesta concreta. Y todavía, o sea, ayer se nos dijo que la federación estaba pidiendo más dinero”, acusó la mujer.

PUBLICIDAD

El caso ha generado controversia en redes sociales debido a que involucra al hermano del ex seleccionado mexicano Héctor Moreno.

La denuncia no involucra a Héctor Moreno ni a la FMF

Ante la viralización del caso, Valencia aclaró que su reclamo no está dirigido contra la Federación Mexicana de Futbol ni contra Héctor Moreno, a quien deslindó de haber participado en la operación. El señalamiento recae de manera exclusiva sobre César Moreno, a quien los afectados responsabilizan por la falta de entrega de los boletos.

Según la denunciante, alrededor de 50 personas habrían entregado dinero para obtener entradas al Mundial 2026 y, a pocas horas del pitazo inicial, seguían sin accesos y sin una respuesta definitiva.

PUBLICIDAD

A poco más de seis días de haberse hecho pública la acusación en redes sociales por Sugey Valencia, en Culiacán fueron colocadas las dos mantas en las que también se señala al hermano del exseleccionado nacional para que se regrese el dinero de la supuesta venta de boletos para el Mundial 2026.