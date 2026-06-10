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Oficina presidencial de inversiones: ¿En qué consiste el nuevo apoyo del gobierno de Sheinbaum para grandes empresarios?

Se espera que más adelante esta medida también beneficie a los pequeños y medianos empresarios

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(Gobierno de México)
(Gobierno de México)

El gobierno federal explicó el nuevo decreto que agiliza los trámites y reduce la burocracia para grandes empresarios interesados en invertir en el país, como parte de los esfuerzos por incentivar la inversión en México.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 10 de junio, la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, detalló uno de los tres decretos promulgados por Claudia Sheinbaum en materia de inversiones.

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Este decreto establece la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, una instancia que dará seguimiento directo a los proyectos de inversión en México.

Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones: El nuevo eje para atraer capital

Ximena Escobedo presentó el decreto y explicó en qué consistía la medida que forma parte del Plan México en materia de economía. El objetivo es impulsar el crecimiento económico nacional con un enfoque en la eficiencia y la transparencia, reforzando el trabajo ya realizado por el gabinete económico que encabeza la presidenta.

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La oficina permitirá acelerar los trámites de inversión: “La instrucción de la presidenta es que ningún trámite de inversión tarde más de treinta días”, informó la funcionaria. Este plazo máximo se aplicará a los proyectos que cumplan con ciertos requisitos y será supervisado por un comité especializado.

Según el nuevo esquema, la Secretaría de Economía, la Agencia de Transformación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente, la instancia de Buen Gobierno y el Cader forman parte del comité que evaluará y dará visto bueno a los proyectos. Este grupo fue instalado formalmente el 28 de mayo y tiene la tarea de identificar y acompañar los proyectos con mayor potencial de impacto económico.

Sectores estratégicos y criterios de selección para proyectos de inversión

La plataforma está diseñada para recibir proyectos que tengan un monto igual o mayor a dos mil millones de pesos o proyectos que sean vinculados con los sectores estratégicos del Plan México: energético, infraestructura tecnológica, químico, electrónico, textil, semiconductores, aeroespacial, dispositivos, farma, automotriz.

A la fecha, 22 proyectos han recibido el visto bueno del comité, lo que representa una inversión acumulada de 8 mi millones de dólares. Se prevé que en los próximos días estos proyectos obtengan sus autorizaciones definitivas, cumpliendo la meta de resolver los trámites antes de los treinta días estipulados.

La subsecretaria de Industria y Comerico subrayó que este mecanismo no solo reduce el tiempo y el costo de espera para iniciar los proyectos, sino que también disminuye los procesos burocráticos y otorga mayor certidumbre al sector privado. De este modo, la administración está apostando por acompañar los proyectos que generen valor agregado y empleos en la economía nacional.

¿Cómo registrarse?

Las empresas interesadas deben ingresar a inversiones.gob.mx, iniciar el trámite con su llave MX y armar un expediente digital que requiere solo nueve documentos clave: identidad, situación legal, proyecto ejecutivo, declaración de cumplimiento regulatorio, compromisos y garantías, entre otros.

El sistema permite tanto a personas físicas como morales llenar un formulario simplificado, cargar documentos y firmar la solicitud con la e.firma. Una vez enviado, el solicitante puede descargar un acuse y dar seguimiento a su expediente en línea.

“La Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones acompaña en todo momento al inversionista”, se explicó a través de un video proyectado durante la conferencia matutina, donde se resaltó la orientación y las guías informativas disponibles para facilitar el proceso.

El nuevo decreto implica que los proyectos estratégicos pueden obtener su autorización de manera inmediata, sin la necesidad de gestionar permisos por separado en distintas dependencias.

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