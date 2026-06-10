Morena defiende a AMLO por denuncia del PAN en la Corte Penal Internacional: respaldan política de “abrazos, no balazos”

Morena defiende a AMLO por política de "abrazos, no balazos". (Imagen Ilustrativa Infobae)

A casi dos años de que Andrés Manuel López Obrador dejara la presidencia de México, su política de seguridad recordada como “abrazos, no balazos” sigue generando disgusto a los políticos de oposición, tal es el caso del PAN, quien el pasado 7 de junio dio a conocer la denuncia interpuesta en la Corte Penal Internacional contra el expresidente por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Ante ello, Morena respondió con un comunicado en el que rechaza las acusaciones y reivindica los resultados de esa estrategia, mostrando su apoyo total a su fundador.

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Morena califica la denuncia de “cortina de humo” y defiende los datos del sexenio

Morena respondió el mismo día con un comunicado en el que califica la acción del PAN de “embestida mediática y legal” y de “cinismo sin precedentes”. El partido gobernante rechazó las acusaciones y las atribuyó a un intento de debilitar el respaldo popular al movimiento.

En su defensa, Morena presentó las siguientes cifras que atribuye a la administración de López Obrador:

Una disminución del 18% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso respecto al cierre de 2018.

Un incremento del 192.8% en homicidios durante el gobierno de Felipe Calderón, al que Morena responsabiliza de la “ tendencia histórica de sangre ”.

Un incremento del 59% durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El partido también reivindica golpes financieros a organizaciones criminales mediante labores de inteligencia y programas sociales dirigidos a jóvenes como parte de la estrategia de pacificación.

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Jorge Romero, presidente del partido, responsabilizó el aumento de la violencia con la política de seguridad de AMLO: "abrazos, no balazos". Crédito: X/@JorgeRoHe

AMLO permitió una crisis de violencia “perfectamente sistematizada”

Jorge Romero, presidente del PAN, encabezó el anuncio de la denuncia. El partido difundió un video en el que políticos blanquiazules afirman que la acusación busca que se investigue “la responsabilidad de quienes permitieron que en México llegara una de las peores crisis de violencia en toda su historia”.

El PAN sostiene que esa crisis no fue accidental sino “consecuencia de una decisión política perfectamente sistematizada, calculada antes de llegar al poder y después de tomar el poder”. Las cifras que el partido atribuye al sexenio de López Obrador incluyen 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, miles de masacres y comunidades desplazadas por la violencia.

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Acción Nacional también señaló a cuatro gobernadores de Morena por presuntos vínculos con organizaciones criminales: Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Alfonso Durazo, de Sonora; y Américo Villarreal, de Tamaulipas. El partido justificó el recurso a instancias internacionales con el argumento de que en México “ya no existen las condiciones para confiar en que estos hechos serán investigados con plena independencia”.

La líder nacional Ariadna Montiel afirmó que no habrá expulsión mientras Washington no presente evidencias que sustenten los vínculos atribuidos con el crimen organizado y dijo que el proceso no será automático ni inmediato. (Infoabe-Itzallana)

Morena respalda a Sheinbaum y reafirma la continuidad de la estrategia

En el comunicado, Morena extendió su defensa más allá de López Obrador y la vinculó directamente con el gobierno actual. El partido reafirmó “total solidaridad con el liderazgo histórico” del expresidente y respalda “la continuidad de la estrategia de pacificación” que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Sobre el PAN, Morena señaló que el partido “carece de toda calidad moral” para criticar la política de seguridad, en referencia al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien enfrenta cargos por vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos. El partido concluyó que la denuncia ante la Corte Penal Internacional es “una cortina de humo” para desviar la atención de las “crisis internas” de Acción Nacional.