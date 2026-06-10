Caseta México-Cuernavaca bajo vigilancia: refuerzan seguridad ante protestas, a horas del arranque del Mundial 2026

La caseta de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, se ha convertido en uno de los puntos estratégicos de vigilancia para las autoridades federales y capitalinas, que reforzaron los operativos de seguridad en los accesos a la Ciudad de México ante las movilizaciones sociales previstas esta semana y la cercanía de la inauguración el Mundial 2026.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Gobernación (Segob), funcionarios federales y autoridades de la capital realizaron una supervisión en la caseta México-Cuernavaca para verificar las condiciones de seguridad, movilidad y respeto a los derechos humanos durante las protestas que podrían desarrollarse en la ciudad.

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El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina, encabezó parte de las acciones de seguimiento junto con representantes del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otras dependencias encargadas de la coordinación operativa. Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar que las manifestaciones se desarrollen de forma pacífica y sin afectar la seguridad de quienes transitan por esta importante vía de comunicación.

En coordinación con autoridades de la Ciudad de México y con el acompañamiento de la @CNDH, realizamos un recorrido en la caseta México-Cuernavaca para verificar las condiciones en la zona y fortalecer las acciones preventivas orientadas a garantizar la seguridad y la… pic.twitter.com/W3likHA8xt — Arturo Medina (@arturomedinap) June 10, 2026

¿Por qué reforzaron la seguridad en la México-Cuernavaca?

El operativo ocurre en un contexto de alta tensión por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros colectivos que han realizado protestas en distintos puntos de la CDMX durante los últimos días.

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La vigilancia en la autopista México-Cuernavaca se intensificó después de que las autoridades capitalinas instalaran puntos de revisión en los accesos carreteros a la ciudad como parte de las acciones preventivas implementadas rumbo al Mundial 2026, evento que colocará a la capital mexicana en el centro de atención internacional.

Asimismo, la SSC CDMX informó recientemente que se han desplegado operativos especiales para monitorear manifestaciones y mantener la seguridad en zonas consideradas estratégicas para la movilidad, especialmente en rutas de acceso utilizadas por miles de automovilistas cada día.

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Hallazgo de explosivos elevó las alertas

Uno de los antecedentes que motivó el reforzamiento de la vigilancia fue el decomiso de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en un autobús interceptado en la autopista México-Cuernavaca durante el fin de semana.

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el hallazgo ocurrió durante una revisión preventiva instalada en la zona. Los explosivos fueron asegurados por personal especializado sin que se registraran personas lesionadas.

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Tras este incidente, las autoridades mantuvieron los filtros de revisión y reforzaron la presencia de elementos de seguridad en la caseta de Tlalpan, considerada uno de los principales accesos carreteros a la Ciudad de México. El objetivo es prevenir riesgos y garantizar la integridad de los ciudadanos que circulan diariamente por la vialidad.

Mundial 2026 y protestas, el reto para la seguridad en CDMX

Las acciones de vigilancia también forman parte de la estrategia diseñada para la inauguración del Mundial 2026, cuyo partido inaugural se celebrará en el Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial.

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El Gobierno de la Ciudad de México anunció semanas atrás un operativo especial de seguridad, movilidad y protección civil que contempla el despliegue de miles de elementos en distintos puntos de la capital, incluidos accesos carreteros, terminales de transporte y zonas turísticas.

Un collage muestra a la presidenta Sheinbaum, una protesta de la CNTE con campamentos y una bandera mexicana, y el trofeo del Mundial 2026, reflejando tensiones sociales en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las autoridades han reconocido que las movilizaciones de la CNTE y otros grupos representan un desafío adicional para la logística del evento deportivo, por lo que buscan garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad de los asistentes nacionales y extranjeros que llegarán a la ciudad para disfrutar de la justa mundialista.

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Autoridades llaman a mantener manifestaciones pacíficas

Durante la supervisión en la caseta México-Cuernavaca, las autoridades reiteraron que existe coordinación entre los gobiernos federal y capitalino para acompañar las movilizaciones previstas y evitar confrontaciones.

Dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) lift their fists and hold flags as they take part in a protest ahead of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 9, 2026. REUTERS/Luis Cortes

La Segob sostuvo que la prioridad es preservar la seguridad de la ciudadanía, garantizar el libre tránsito en los principales accesos a la CDMX y asegurar que las expresiones de protesta se desarrollen en un marco de respeto a los derechos humanos.

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Con el inicio del Mundial 2026 a unas horas de distancia y diversas protestas anunciadas para los próximos días, la autopista México-Cuernavaca permanecerá como uno de los principales puntos de vigilancia para las autoridades mexicanas, que buscan mantener condiciones de seguridad y movilidad adecuadas en uno de los corredores carreteros más importantes del país.