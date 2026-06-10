México

¿AICM está listo para recibir el Mundial 2026? Reabren rampa de la Terminal 2, pero alertan sobre presencia de manifestantes

El daño se presentó este domingo mientras se realizaban obras de mantenimiento; con este, sería el segundo incidente registrado la última semana

Guardar
Google icon
La advertencia ocurre en medio de una semana marcada por diversas protestas, bloqueos y movilizaciones en la Ciudad de México. Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México
La advertencia ocurre en medio de una semana marcada por diversas protestas, bloqueos y movilizaciones en la Ciudad de México. Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

Este miércoles, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reabrió la rampa de acceso a la planta alta de la Terminal 2, luego de varios días de trabajos de mantenimiento derivados de un daño estructural registrado el fin de semana.

De manera simultánea, el aeropuerto lanzó una alerta a pasajeros ante la posible presencia de manifestaciones en las inmediaciones del recinto aéreo, situación que podría afectar el acceso a las terminales.

PUBLICIDAD

A pocos días de que México sea anfitrión del Mundial 2026, el episodio vuelve a colocar bajo la lupa las condiciones operativas del principal aeropuerto del país, particularmente en la Terminal 2 del AICM, que desde hace años enfrenta problemas relacionados con hundimientos, asentamientos y saturación operativa.

¿Qué ocurrió en la rampa de la Terminal 2?

El daño se presentó el domingo 7 de junio mientras se realizaban maniobras de mantenimiento. La zona afectada ya registraba deterioro por asentamientos estructurales, un problema recurrente en el complejo aeroportuario.

PUBLICIDAD

Las autoridades detallaron que fue necesario retirar la unidad involucrada y demoler el área dañada para ampliar la oquedad y ejecutar un reforzamiento integral de la estructura.

Colapsa una estructura en el AICM y provoca daño en un vehículo (X/ @javalat)
Colapsa una estructura en el AICM y provoca daño en un vehículo (X/ @javalat)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las obras incluyeron:

  • Demolición del tramo afectado
  • Ampliación de la zona dañada
  • Reforzamiento estructural integral
  • Supervisión de seguridad para automovilistas
  • Inspección preventiva en otras rampas del aeropuerto
  • Trabajos de mantenimiento intensivo entre el 7 y el 9 de junio

El Grupo Aeroportuario Marina informó que las obras permitieron la reapertura de la circulación desde las primeras horas de este miércoles 10 de junio.

Además, señaló que ya se realizan inspecciones en otras rampas del complejo aeroportuario para evitar incidentes similares y atender cualquier anomalía de manera inmediata.

Aplanadora cae en socavón en rampa de la Terminal 2 del AICM. (X/@lumendoz)
Aplanadora cae en socavón en rampa de la Terminal 2 del AICM. (X/@lumendoz)

AICM alerta por posibles manifestaciones en los alrededores

Mientras se normaliza la circulación vehicular en la Terminal 2, el AICM emitió también una advertencia para pasajeros con vuelos programados este miércoles, debido a la posible presencia de manifestantes en los alrededores del aeropuerto.

El aeropuerto recomendó:

  • Llegar con varias horas de anticipación
  • Revisar rutas alternas hacia las terminales
  • Llevar pase de abordar disponible en todo momento
  • Considerar posibles retrasos viales
  • Evitar acudir con acompañantes innecesarios

Asimismo, las autoridades aeroportuarias informaron que, como medida de seguridad, únicamente se permitirá el ingreso a pasajeros con pase de abordar y a acompañantes estrictamente necesarios.

La advertencia ocurre en medio de una semana marcada por diversas protestas, bloqueos y movilizaciones en la Ciudad de México, incluidas manifestaciones de organizaciones sociales y magisteriales que han generado afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

Estatus del AICM a solo unas horas del Mundial

La reapertura de la rampa ocurre en un momento clave para la infraestructura aeroportuaria mexicana, considerando que la Ciudad de México será una de las sedes oficiales del Mundial 2026, junto con Guadalajara y Monterrey.

Aunque el aeropuerto mantiene operaciones normales, especialistas y usuarios han señalado en distintas ocasiones los desafíos estructurales y de saturación que enfrenta el AICM, especialmente en la Terminal 2, inaugurada en 2007 y afectada desde hace años por hundimientos derivados del subsuelo capitalino.

Trabajadores transportan un rollo de espuma junto al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante una visita guiada para los medios de comunicación al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en preparación para la Copa Mundial de 2026, en la Ciudad de México, el martes 19 de mayo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)
Trabajadores transportan un rollo de espuma junto al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante una visita guiada para los medios de comunicación al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en preparación para la Copa Mundial de 2026, en la Ciudad de México, el martes 19 de mayo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

El gobierno federal y las autoridades aeroportuarias han impulsado diversos trabajos de rehabilitación, mantenimiento, movilidad y reforzamiento para garantizar la seguridad y operatividad del aeropuerto ante el incremento esperado de pasajeros durante la justa mundialista.

Por ahora, el AICM aseguró que la circulación en la zona afectada ya fue restablecida y ofreció disculpas a pasajeros y usuarios por los inconvenientes ocasionados durante las obras de emergencia.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México está programada para las14:30 (hora argentina)del jueves11 de junio. El espectáculo comenzará 90 minutos antes del pitido inicial del partido entre México y Sudáfrica, previsto para las16:00en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Temas Relacionados

AICMMundial 2026Terminal 2ManifestacionesProtestasmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuándo fue la última vez que México no clasificó a un Mundial? Las cinco ausencias del Tri en la Copa del Mundo

Aunque hoy figura entre las selecciones con más participaciones mundialistas, el equipo mexicano enfrentó distintos obstáculos que le impidieron estar presente en varias ediciones del torneo

¿Cuándo fue la última vez que México no clasificó a un Mundial? Las cinco ausencias del Tri en la Copa del Mundo

“Tienen que tratarnos mejor”: la amenaza de Trump al T-MEC que le preocupa a México

El presidente de Estados Unidos advierte que podría no renovar el TMEC con México y Canadá

“Tienen que tratarnos mejor”: la amenaza de Trump al T-MEC que le preocupa a México

Caseta México-Cuernavaca bajo vigilancia: refuerzan seguridad ante protestas, a horas del arranque del Mundial 2026

Junto con la CNDH, autoridades federales realizaron recorridos para garantizar la libre circulación y prevenir incidentes durante las movilizaciones previstas durante el torneo

Caseta México-Cuernavaca bajo vigilancia: refuerzan seguridad ante protestas, a horas del arranque del Mundial 2026

México encabeza los lesbofeminicidios en América Latina: mapeo regional documenta 56 casos

La investigación de este fenómeno se realizó a partir de notas periodísticas, recopilando datos como el nombre de la víctima, el año y las circunstancias del hecho

México encabeza los lesbofeminicidios en América Latina: mapeo regional documenta 56 casos

El Temach critica a Sheinbaum y Julieta Venegas por “La niña futbolista”: “¡¿Cuál es la necesidad de esto?!"

La presidenta salió al paso de las críticas que ha recibido la cantautora tijuanense, quien se vio obligada a desactivar los comentarios en su canal de YouTube

El Temach critica a Sheinbaum y Julieta Venegas por “La niña futbolista”: “¡¿Cuál es la necesidad de esto?!"
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, su exjefe de escoltas

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, su exjefe de escoltas

Paco Stanley, bajo la sombra de la muerte de “El Señor de los Cielos”: la conexión inesperada

Trump advierte a México sobre nuevo operativo antifentanilo: “Ahora estamos enfocados en la entrada por tierra”

Cómo la caída de Nacho Coronel, líder del Cártel de Sinaloa, detonó el surgimiento del CJNG

Detenido por atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios está vinculado con La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

El Temach critica a Sheinbaum y Julieta Venegas por “La niña futbolista”: “¡¿Cuál es la necesidad de esto?!"

El Temach critica a Sheinbaum y Julieta Venegas por “La niña futbolista”: “¡¿Cuál es la necesidad de esto?!"

Luis Curiel llega a ‘Rosario Tijeras’: promete romper estereotipos con su “espíritu del mexicano”

Lucero rompe el silencio tras la muerte del padre de Alessandra Rosaldo: “Le recuerdo con amor”

Quiénes son los únicos jugadores de la sección mexicana que fueron incluidos en ‘Los Más Guapos’ de famosa revista

Alejandro Fernández explota e insulta a periodista y lanza inesperada confesión sobre el Mundial 2026

DEPORTES

¿Cuándo fue la última vez que México no clasificó a un Mundial? Las cinco ausencias del Tri en la Copa del Mundo

¿Cuándo fue la última vez que México no clasificó a un Mundial? Las cinco ausencias del Tri en la Copa del Mundo

Javier Alarcón manda contundente mensaje tras los conflictos a un día de la Copa del Mundo: “Un pedazo de Mundial”

Protestas en países sede: antecedentes de manifestaciones antes de la Copa del Mundo

Canelo Álvarez será invitado especial en la inauguración del Mundial 2026

Mexicanos corrigen a reportero extranjero que le cambió el nombre al Barrio de Tepito durante su cobertura del Mundial 2026