¿AICM está listo para recibir el Mundial 2026? Reabren rampa de la Terminal 2, pero alertan sobre presencia de manifestantes

La advertencia ocurre en medio de una semana marcada por diversas protestas, bloqueos y movilizaciones en la Ciudad de México. Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

Este miércoles, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reabrió la rampa de acceso a la planta alta de la Terminal 2, luego de varios días de trabajos de mantenimiento derivados de un daño estructural registrado el fin de semana.

De manera simultánea, el aeropuerto lanzó una alerta a pasajeros ante la posible presencia de manifestaciones en las inmediaciones del recinto aéreo, situación que podría afectar el acceso a las terminales.

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A pocos días de que México sea anfitrión del Mundial 2026, el episodio vuelve a colocar bajo la lupa las condiciones operativas del principal aeropuerto del país, particularmente en la Terminal 2 del AICM, que desde hace años enfrenta problemas relacionados con hundimientos, asentamientos y saturación operativa.

#AICMinforma:



Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales.



Pedimos tu… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 10, 2026

¿Qué ocurrió en la rampa de la Terminal 2?

El daño se presentó el domingo 7 de junio mientras se realizaban maniobras de mantenimiento. La zona afectada ya registraba deterioro por asentamientos estructurales, un problema recurrente en el complejo aeroportuario.

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Las autoridades detallaron que fue necesario retirar la unidad involucrada y demoler el área dañada para ampliar la oquedad y ejecutar un reforzamiento integral de la estructura.

Colapsa una estructura en el AICM y provoca daño en un vehículo (X/ @javalat)

(Captura de pantalla)

Las obras incluyeron:

Demolición del tramo afectado

Ampliación de la zona dañada

Reforzamiento estructural integral

Supervisión de seguridad para automovilistas

Inspección preventiva en otras rampas del aeropuerto

Trabajos de mantenimiento intensivo entre el 7 y el 9 de junio

El Grupo Aeroportuario Marina informó que las obras permitieron la reapertura de la circulación desde las primeras horas de este miércoles 10 de junio.

Además, señaló que ya se realizan inspecciones en otras rampas del complejo aeroportuario para evitar incidentes similares y atender cualquier anomalía de manera inmediata.

Aplanadora cae en socavón en rampa de la Terminal 2 del AICM. (X/@lumendoz)

AICM alerta por posibles manifestaciones en los alrededores

Mientras se normaliza la circulación vehicular en la Terminal 2, el AICM emitió también una advertencia para pasajeros con vuelos programados este miércoles, debido a la posible presencia de manifestantes en los alrededores del aeropuerto.

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El aeropuerto recomendó:

Llegar con varias horas de anticipación

Revisar rutas alternas hacia las terminales

Llevar pase de abordar disponible en todo momento

Considerar posibles retrasos viales

Evitar acudir con acompañantes innecesarios

Asimismo, las autoridades aeroportuarias informaron que, como medida de seguridad, únicamente se permitirá el ingreso a pasajeros con pase de abordar y a acompañantes estrictamente necesarios.

La advertencia ocurre en medio de una semana marcada por diversas protestas, bloqueos y movilizaciones en la Ciudad de México, incluidas manifestaciones de organizaciones sociales y magisteriales que han generado afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

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Estatus del AICM a solo unas horas del Mundial

La reapertura de la rampa ocurre en un momento clave para la infraestructura aeroportuaria mexicana, considerando que la Ciudad de México será una de las sedes oficiales del Mundial 2026, junto con Guadalajara y Monterrey.

Aunque el aeropuerto mantiene operaciones normales, especialistas y usuarios han señalado en distintas ocasiones los desafíos estructurales y de saturación que enfrenta el AICM, especialmente en la Terminal 2, inaugurada en 2007 y afectada desde hace años por hundimientos derivados del subsuelo capitalino.

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Trabajadores transportan un rollo de espuma junto al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante una visita guiada para los medios de comunicación al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en preparación para la Copa Mundial de 2026, en la Ciudad de México, el martes 19 de mayo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

El gobierno federal y las autoridades aeroportuarias han impulsado diversos trabajos de rehabilitación, mantenimiento, movilidad y reforzamiento para garantizar la seguridad y operatividad del aeropuerto ante el incremento esperado de pasajeros durante la justa mundialista.

Por ahora, el AICM aseguró que la circulación en la zona afectada ya fue restablecida y ofreció disculpas a pasajeros y usuarios por los inconvenientes ocasionados durante las obras de emergencia.

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La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México está programada para las14:30 (hora argentina)del jueves11 de junio. El espectáculo comenzará 90 minutos antes del pitido inicial del partido entre México y Sudáfrica, previsto para las16:00en el Estadio Azteca de Ciudad de México.