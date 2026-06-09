Matan a “Winnie”, niño de 9 años que iba por sus pollitos en Guanajuato: es el tercer menor asesinado en un mes en ese estado

Alejandro Chagoya de 9 años, llamado cariñosamente como "Winnie" por sus familiares, fue asesinado en Irapuato, Guanajuato cuando suicarios diispararon a un joven de 26 años Foto: Redes familiares de Alejandro

Alejandro Guadalupe Chagoya Torres, "Winnie", de nueve años, murió en Irapuato tras quedar en medio de un ataque armado en la colonia Las Huertas, donde dos hombres en motocicleta dispararon contra un joven de 26 años y también hirieron a otros menores; el caso desató exigencias de justicia de su familia y se suma a otros asesinatos de niñas y niños registrados en el municipio durante el último mes.

La agresión ocurrió a las 12:30 horas del sábado en la cuarta sección de Las Huertas, en la esquina de Fresa y Ciruelo. La Secretaría de Seguridad de Irapuato informó que el blanco directo habría sido un hombre de 26 años que resultó lesionado y que dos menores también fueron alcanzados por los disparos: una niña de la misma edad fue llevada a un hospital y el niño murió en el lugar.

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La propia corporación municipal señaló que familiares del herido refirieron que la agresión fue cometida por un sujeto plenamente identificado que iba acompañado de otro en motocicleta. En esa línea de investigación, las autoridades mantienen las indagatorias para localizar a los responsables del ataque.

Winnie estaba de visita con su abuela y quería llevarse unos pollitos a casa

Añejandro es el tyercer caso de asesinato de menores de edad en menos de un mes en Guanajuato Foto: Familia de Alejandro Redes

Alejandro Guadalupe estaba jugando con su bicicleta en la calle, cerca de la casa de su abuela, cuando ocurrió la balacera. Su familia contó que ese día estaba ilusionado porque le habían regalado unos pollitos y quería llevárselos a su casa para cuidarlos junto con su hermano menor.

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“Mi niño era bien alegre y andaba bien contento porque le acababan de dar dos pollitos, por eso estaba allá con su abuelita. Al día siguiente me lo iban a traer, pero lamentablemente sucedió esto. Recuerdo que llevaba su cajita para traerse sus pollitos”, platicó su mamá.

Mientras su tía relató que murió en sus brazos ya que acudió en cuanto escuchó los disparos, aún estaba con vida pero instantes después el ataque fue fatal: “murió en mis brazos, sólo me agarró la mano y fue desviando sus ojitos”, detalló.

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El niño estaba por cumplir 10 años en diciembre. Era el segundo de tres hermanos: tenía una hermana de 15 años y un hermano de cinco.

Sus familiares lo describieron como un niño tranquilo, cariñoso y alegre. Su madre, Sandra Elizabeth Torres, recordó que le gustaba andar en bicicleta, jugar y pasar tiempo con su familia.

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También se preparaba para una nueva etapa escolar. En agosto entraría a cuarto año de primaria.

Ese dato responde a la pregunta central sobre quién era Winnie: un niño de nueve años, integrante de una familia de tres hermanos, aficionado a la bicicleta y emocionado por llevar a casa unos pollitos que acababan de regalarle cuando fue alcanzado por los disparos.

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La familia relata que aún estaba con vida cuando lo encontraron

María Verónica Chagoya Cuéllar, tía del menor, salió a buscarlo después de escuchar las detonaciones. Lo encontró todavía con vida e intentó auxiliarlo en los primeros momentos posteriores al ataque.

“Solo me agarró la mano”, recordó la tía sobre los últimos instantes del niño. Pese a los esfuerzos de sus familiares, las heridas por arma de fuego le causaron la muerte.

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Durante el velorio y el entierro en la colonia Los Fresnos, sus seres queridos insistieron en la exigencia de justicia. Su madre resumió el recuerdo familiar con una frase breve: “Mi niño era un amor”.

La muerte de Winnie provocó indignación entre habitantes de Irapuato porque no se trata de un hecho aislado. De acuerdo con la información disponible en el propio caso, ya son tres menores asesinados en un lapso de un mes en ese municipio.

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El 30 de abril, una niña de tres años fue asesinada y un hombre resultó herido cuando un motociclista disparó contra una casa en la misma colonia Las Huertas. El 26 de mayo, Valentina, de siete años, fue asesinada a balazos; además, una menor de cuatro años sufrió una herida en un glúteo y un adolescente de 14 años resultó lesionado en un brazo.

En ese expediente previo, la policía de Irapuato arrestó a Josué Alejandro, quien ya fue vinculado a proceso por el asesinato de Valentina y por la tentativa de homicidio contra dos menores lesionados. Fuentes de seguridad y de la Fiscalía General del Estado señalaron que el sicario conocido como El Coreano sería integrante del cártel Santa Rosa de Lima.

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La familia advirtió sobre engaños con supuestas colectas

Además del duelo, los familiares de Alejandro alertaron sobre publicaciones falsas en redes sociales en las que se solicita dinero a nombre del niño. La familia aclaró que no realiza ninguna colecta y pidió a la población no caer en engaños.

Su exigencia se mantiene en dos frentes: que las autoridades localicen a quienes dispararon en Las Huertas y que el nombre de Winnie no sea usado para obtener dinero de manera fraudulenta. Hasta ahora, el caso permanece bajo investigación.

• Alejandro Guadalupe Chagoya Torres, “Winnie”, de nueve años, murió tras quedar en medio de un ataque armado ocurrido a las 12:30 horas del sábado en la colonia Las Huertas de Irapuato.

• La Secretaría de Seguridad de Irapuato informó que el ataque iba dirigido contra un hombre de 26 años; una niña de la misma edad también resultó herida y fue llevada a un hospital.

• La familia contó que el niño estaba feliz porque le habían regalado unos pollitos, pidió justicia por su muerte y advirtió que son falsas las publicaciones que solicitan dinero a su nombre.